В Раде предлагают разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет, - СМИ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о проекте закона №13685.

"Как отмечают депутаты, сейчас действует ограничение для военнообязанных и призывников мужского пола от 18 до 60 лет в праве на выезд за границу. При этом, согласно закону о мобилизации призыву не подлежат военнообязанные в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Аналогично, не предусмотрена возможность призыва мужчин в возрасте от 17 до 25 лет. Таким образом, граждане, которые относятся к этой категории, хотя и не могут быть призваны, выехать за пределы Украины также не могут", - пишет издание.

Парламентарии отметили, что большое количество мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые работают или учатся за рубежом, уже более 3-х лет не могут вернуться к своим семьям в Украину, поскольку из-за установленных ограничений, не смогут снова выехать из Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пассажиропоток через границу на прошлой неделе снова побил рекорд за время полномасштабной войны

"Более того, часть семей сознательно отправляют своих 17-летних детей из Украины за границу, понимая, что после достижения ими 18 летнего возраста выезд станет невозможным. Также наблюдается рост количества старшеклассников, которые выезжают за границу для продолжения обучения в средних учебных заведениях.

Таким образом, наличие запрета на свободное передвижение через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, создает трудности для сохранения связи с родными и Родиной", - добавили там.

Следовательно, нардепы предлагают не устанавливать временное ограничение права на выезд из Украины в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу по мобилизации.

Читайте также: Тюрьма за незаконное пересечение границы: Свириденко подала в Раду законопроект

Напомним, 12 августа 2025 года Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.

18 августа премьер Свириденко сказала, что до конца недели правительство может принять соответствующее постановление.

Читайте: Все 22-летние мужчины смогут выезжать из Украины за границу, - "слуга народа" Вениславский