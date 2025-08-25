РУС
В Раде предлагают разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет, - СМИ

Выезд за границу до 24 лет Что предлагают в Раде

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о проекте закона №13685.

"Как отмечают депутаты, сейчас действует ограничение для военнообязанных и призывников мужского пола от 18 до 60 лет в праве на выезд за границу. При этом, согласно закону о мобилизации призыву не подлежат военнообязанные в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Аналогично, не предусмотрена возможность призыва мужчин в возрасте от 17 до 25 лет. Таким образом, граждане, которые относятся к этой категории, хотя и не могут быть призваны, выехать за пределы Украины также не могут", - пишет издание.

Парламентарии отметили, что большое количество мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые работают или учатся за рубежом, уже более 3-х лет не могут вернуться к своим семьям в Украину, поскольку из-за установленных ограничений, не смогут снова выехать из Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пассажиропоток через границу на прошлой неделе снова побил рекорд за время полномасштабной войны

"Более того, часть семей сознательно отправляют своих 17-летних детей из Украины за границу, понимая, что после достижения ими 18 летнего возраста выезд станет невозможным. Также наблюдается рост количества старшеклассников, которые выезжают за границу для продолжения обучения в средних учебных заведениях.

Таким образом, наличие запрета на свободное передвижение через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, создает трудности для сохранения связи с родными и Родиной", - добавили там.

Следовательно, нардепы предлагают не устанавливать временное ограничение права на выезд из Украины в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу по мобилизации.

Читайте также: Тюрьма за незаконное пересечение границы: Свириденко подала в Раду законопроект

Напомним, 12 августа 2025 года Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.

18 августа премьер Свириденко сказала, что до конца недели правительство может принять соответствующее постановление.

Читайте: Все 22-летние мужчины смогут выезжать из Украины за границу, - "слуга народа" Вениславский

+29
Тобто в Раді впевнені, що війна завершиться у цьому році, чи з якого дива такі пропозиції? Чи пропонують капітуляцію? І чому взагалі мобілізація лише з 25 років?
25.08.2025 11:11 Ответить
+22
Я думаю, що країною керують довбойоби, які навіть під час війни керуються своїм всратим рейтингом, а не логікою. От і маємо подібні рішення.
25.08.2025 11:31 Ответить
+21
Як же ці виродки турбуются про нашу молодь ,а те що війна вони розуміють ?,але вся надія що молодь проголосує за слуг, насправді так слуги довели свою нездатність управляти країною,це випадкові люди без будь якого професіоналізму і патріотизму
25.08.2025 11:14 Ответить
Тобто в Раді впевнені, що війна завершиться у цьому році, чи з якого дива такі пропозиції? Чи пропонують капітуляцію? І чому взагалі мобілізація лише з 25 років?
25.08.2025 11:11 Ответить
Рада впевнена, що її рейтинг дійсно нижчий за рейтинг ТЦК.
25.08.2025 11:14 Ответить
Чи може існувати така країна, в Верховній Раді якої повно відвертих шизофреніків, а Верховний головнокомандуючий, по слухах, кокаїновий торчок?
25.08.2025 13:09 Ответить
Нас,дідів передпенсійного віку на фронт,може загинемо,пенсій не треба буде платити.Молодь збудує майбутнє,питання де....
25.08.2025 11:40 Ответить
Послухайте на вулиці та в машинах, шо проїзджають - там у більшості - рашистська попса та тюремний шансон. Їм, у більшості пох на Україну. Пох шо є їх однолітки шо воюють на фронтах проти рашистів. Їм все пох - краде зеленский з своєю кодлою - тай хай краде.
25.08.2025 12:51 Ответить
.. це лохторат Зеленого... Вони наввипередки побіжать голосувати за рятівника... Вже б дозволив виїзд тим ..кому менш 35... і стовідсотково знищив би резерв ..і набув собі прихильників на майбутні вибори!!! Ну може пам*ятаєте заборону на пропозицію Залужного призвати 500 тисяч мобрезерву ? Зеоені добре знають..де нагадити... І опозиція..яка буде проти втратить свою підтримку... Бачите...зелений піклується про молодь...а опозиція жене їх у окопи...
25.08.2025 11:46 Ответить
"а опозиція жене їх у окопи..." - яка опозиція? Ви де її знайшли?
25.08.2025 12:58 Ответить
Да хватит уже я домой хочу
25.08.2025 12:03 Ответить
Це ту ***** своєму кажи, а не нам.
25.08.2025 12:07 Ответить
А ты поживи за границей и сам скажи ,кому сказать мне 23 и этот замес начался когда я учился и теперь шляюсь по странам и могу сказать нам уже потихоньку не рады
25.08.2025 12:16 Ответить
Ой як я тобі співчуваю, сидячі під обстрілами щодня, щомісяці виділяючи на донати з сімейного бюджету $1000-2000 на донати для купівлі дронів і працюючи для того на 2х роботах, на одній з яких я розробляю дрони, а на другій - заробляю для того гроші.
І хто ж тобі, бідненькому, заважає повернутися чи влаштувати своє життя там, де ти вчився?
25.08.2025 12:36 Ответить
Я что дурак эту власть я не выбирал и когда ваш пане Президент говорил что нет войне и все утрясет я чуть не поверил и едва не вернулся ,бог упас ..А теперь смотрю на эти законы я вообще сомневаюсь что когда не будь вернусь .Срок паспорта подходит к концу видимо я буду лицом без гражданства...А ты если не врешь подумай ,нас тут 7 человек и все хотят и боятся домой
25.08.2025 13:06 Ответить
А ти що хотів щоб тебе поважали? З якого дива? Жив в 12 країнах і всюди молодих і здорових "біженців від війни" зневажають. При цьому не має значення фінансовий стан - покинув країну в біді значить ненадійна людина якій не можна довіряти.
показать весь комментарий
Так перелякалися студентів?
показать весь комментарий
25.08.2025 11:14 Ответить
Студентам вони вживили загальну базову військову підготовку (ЗБВП)
з 01.09.2025 року.
А за умови її проходження, відстрочки немає!!
25.08.2025 11:19 Ответить
Як же ці виродки турбуются про нашу молодь ,а те що війна вони розуміють ?,але вся надія що молодь проголосує за слуг, насправді так слуги довели свою нездатність управляти країною,це випадкові люди без будь якого професіоналізму і патріотизму
25.08.2025 11:14 Ответить
Вірю, вірю.
25.08.2025 11:15 Ответить
22 річні родичі "слуг" встигли підрости?
25.08.2025 11:17 Ответить
Я думаю, що вони давно за кордоном із всіма потрібними документами. А цей закон для відбілювання їхньої можливості кататись через кордон, щоб журналісти лишній раз не заловбували.
показать весь комментарий
Якщо це відбудеться, то школи, ліеї, коледжі, університети відразу опустіють!
Хоча що тут такого?
Навчання, виховання, наука, мистецтво та спорт вже не потрібні.
Це витратні й не прибуткові статті бюджету, що не роблять військової, економічної, соціальної, політичної погоди Україні на ********* етапі, та мабуть й в майбутнбому на найближчі 15-25 років.
А тому - молодь хай шукає себе в країнах Західної Європи.
В добру та щасливу дорогу!
25.08.2025 11:17 Ответить
Я думаю саме ви побачили істиний мотив цього законопроекту.
Без молоді, майбутнього у країни не має.
А замовлення від пуйла саме таке.
25.08.2025 12:34 Ответить
Зельоні Гниди мобілізують електорат до 24 років ..
25.08.2025 11:18 Ответить
Благими намірами Зєпутанів дорога в Мацквабад вистелена.
25.08.2025 11:18 Ответить
Треба дозволити, але тільки за умови донату на бусик для ТЦК. Це дозволить більш ефективно виконувати завдання щодо "добових поставок" і тим самим перекриє дефіцит людського ресурсу, утворений виїздом закордон привілейованої частини громадян. І буде перемога.
25.08.2025 11:19 Ответить
Тобі 24? - їдь за кордон, живи життя, ти нікому нічого не винен і взагалі ти ще дитина.
Тобі 25? - ти вже пожив життя, винен країні все, ти ресурс, головна і основна задача якого йти воювати!
Могло б звучати як невдалий жарт, але це реальність у смарагдовій країні потужностей.
25.08.2025 11:20 Ответить
А ти як думаєш,-пора дорослішати,мамина черешенько?
25.08.2025 11:27 Ответить
Я думаю, що країною керують довбойоби, які навіть під час війни керуються своїм всратим рейтингом, а не логікою. От і маємо подібні рішення.
25.08.2025 11:31 Ответить
В цьому я з тобою згідний,довбойоби-ще й які !
Але за них понаголосовували (а можливо ти й твої батьки) українці-твої родичі ,сусіди,знайомі і тд тп...
За свої вчинки треба нести відповідальність-тут відповідальність,нажаль колективна,спільна.Як і Україна у нас.
25.08.2025 11:52 Ответить
!!!!!!!!!!!!!
25.08.2025 13:24 Ответить
........
25.08.2025 11:45 Ответить
Так а чому у нас мобілізація з 25, а не з 18-20, як у всіх інших війнах було?
25.08.2025 11:52 Ответить
Це спитайте у ЗЕлених ідіотів.
25.08.2025 12:00 Ответить
Слуги вже Ц теорію змови запустили по тєлєгам, типу: Порошенко зробив безвіз щоб вся молодь виїхала з України.
25.08.2025 11:20 Ответить
Ну що ж написати , Квартал 95 , ржемо так , що аж заплакали, воюють дядьки, які отримують інсульти, інфаркти . Я порівнюю ринг, коли боксує професіонал і глядач. Так само і про війну, якщо ми хочемо зупинити ворога, то по крайній мірі , потрібні здорові, навчені бійці, а не стара рухлять. Чому в СССР призивали в 18 років і воювали по всьому світу, а зараз ситуація кардинально складніша! Висновок, оці Z-кварталівці хочуть під цей шумок вивезти своїх дітей-мажорів, а той бідний, він і так не виїде бо не має за що виїхати. Як наш найвеличніший перед виборами казав, що хоче повернути українців з-за кордону, а відбувається навпаки. І країну не розбудовує, а її розвалює. Хлопці - гумористи, ви хочете країну знищити та залишити українців без власної землі, держави?
25.08.2025 11:21 Ответить
А в мене набагато краща пропозиція! Дозволити виїзд всім, хто не голосував за "шапіто", а тим, хто голосував - заборонити. "противсіхів" рахувати як голосувавших за Зєлю.
Ще й вимагати депортувати їх з забугра. І тоді все буде класно.
- Зєлєбобіки житимуть там, за шо проголосували.
- Весь Зєлін лохторат буде під боком і не треба хвилюватися за рейтинги.
- Якшо Зєля не буде хвилюватися за рейтинги, то може він припинить воювати з Порохом і почне воювати з ****** (хоча це не точно).
25.08.2025 11:22 Ответить
Я вже пропонувала, вони так не хочуть
25.08.2025 12:08 Ответить
Популизм-- могила любой страны.
25.08.2025 11:25 Ответить
А слуги це хіба про життя???
25.08.2025 12:37 Ответить
Идиоты, саботажники или колаборанты?
25.08.2025 11:26 Ответить
Подготовка к выборам. Только это зеленым не поможет. Все эти мамкины черешеньки точная копия зеленых - обвинят в своей трусости всех вокруг, но не себя солнцеликих.
Но думаю дерьмак с вислюком придумали очередной хенеальный ход. Выпустить побольше за границу, а потом сфальсифицировать выборы через зарубежные участки.
25.08.2025 11:29 Ответить
******. Тобто в наступному році готують Україну до капітуляції. Мовляв мобілізувати вже немає кого а діди закінчилися
25.08.2025 11:30 Ответить
підтримую таке рішення. Але хіба щось змінилося з моменту такої заборони? Можливо, середньомісячні поставки мобілізаційного ресурсу виросли у декілька разів і у бойових бригадах та в навчальних центрах людей до сраки - нікуди дівати вже.
25.08.2025 11:30 Ответить
загравання з плєбсом ніколи до добра не призводить, просрані мобілізаційні зоходи призводять до неминучої капітуляції.
25.08.2025 11:32 Ответить
Парламентарі зазначили, що велика кількість чоловіків віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше 3-х років не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України.

А може вся справа в цьому? Думають що багато хто повернеться, а потім візьмуть і внесуть правки в закон чи постанова кабміну... І фіг випустять.
25.08.2025 11:32 Ответить
"верховнозрадники " будуть пробувати своїх "домочадців блізкіх і знакомих отправіть в бєзопасниє мєста.подалєє от "зєльоного тецека"
25.08.2025 11:33 Ответить
Ну правильно, дядьки яким по 55-59 років хай служать, а парубки по 22-24 роки хай їдуть за кордон. Оце і вся мобілізація.
25.08.2025 11:35 Ответить
Нонсенс, коли мобілізують чоловіків 50+, витрачаючи державні кошти на утримання непридатних (в більшості випадків) бійців.
25.08.2025 11:40 Ответить
Бредовый проект :

это как если бы в апреле 1941 года в разгар битвы за Англию Черчилль добивался утверждения в парламенте закона о разрешении всем британцам в возрасте от 18 до 25 лет свободно валить на хрен из воюющей страны в США, в Швейцарию или в Аргентину на учёбу и на работу.

Подальше от войны и от своей сражающейся страны, в которой дети, женщины и старики каждую ночь сидели в подвалах и погибали под массированными бомбардировками...

Охренный проект для поднятия духа сопротивления нации...
25.08.2025 12:26 Ответить
Як вбачається, гаряча фаза війни з пітьмою триватиме принаймні до 2028 року, тобто виборів президента США. А відтак, сьогоднішнім 22-24-річним чоловікам в 2028-му буде 25-27 років. І багато з них перебуватимуть за кордоном завдяки теперішньому рішенню зебілів, що приймається вочевидь всупереч позиції Генштабу ЗСУ.
25.08.2025 11:39 Ответить
Не буде вона до 28 року. Їх просто ніхто не потягне екоеомічно
25.08.2025 11:50 Ответить
чергові зрадницько капитулянські дії зеленої наволочи...
25.08.2025 11:44 Ответить
Це єдине нормальне рішення Зеленського. Тому цього ніколи не буде. Або є інший варіант, Зеленський насправді збирається закінчити війну і готується до виборів.
25.08.2025 11:46 Ответить
и пакетом про скасування пенсий в Украине примите...
25.08.2025 11:46 Ответить
Вже пакетом нехайприймуть.евтоназію всіх пенсіонерів, і щоб вона проводилась на другий деньпісля отримання першої пенсії....і останьої
25.08.2025 12:40 Ответить
Тільки що дивився відео як рашисти на окупованих територіях в дитячому садку одягнули дітей в військову розійську форму і вчать розійських пісень про армію, готуючи їх до війни проти України і Заходу. А ми своїх дітей вчимо як тікати за кордон. Так про яке взагалі майбутнє України може йти мова? Майбутнє наших дітей бачиться або в концтаборах рашистів, або десь далеко на чужині будуть співати пісень про чужину і нелегку українську долю. Це ж вже було і не раз в нашій історії
25.08.2025 11:56 Ответить
Хочеться у СЗЧ, нахера мені така країна?
25.08.2025 11:56 Ответить
Всі хто міг і хотів вже давно виїхали, тому можна і дозволити
25.08.2025 11:57 Ответить
а кого будуть мобілізувати, якщо до 25 років всі поїдуть? Мабуть 70- річних дідів.
25.08.2025 12:03 Ответить
в Україні нема 70 літніх дідів. Середній вік життя українця - 60 років!
25.08.2025 12:22 Ответить
Середній очікуваний вік життя в Україні у 2025 році прогнозується на рівні 72 роки, причому для жінок він становить близько 76-77 років, а для чоловіків - близько 67 років. Ці цифри є нижчими за середньоєвропейські, а також нижчими за показники до повномасштабного вторгнення, що пов'язано з наслідками війни, недостатнім фінансуванням медицини та іншими факторами.
25.08.2025 12:40 Ответить
22-25 це вже дядьки готові до війни.
Вік спортсмена який ? Отакі якраз мають служити у війську. Мамині бусінки. Тьху
25.08.2025 12:07 Ответить
А дівчата і жіночки замість працювати і народжувати в Україні будуть по Запорах мільйонами колесати. Ви думаєте, що чоловіки це раби держави? В нас всі громадяни рівні по конституції, в нас жінки в паранджах не ходять в теж голосують на виборах
25.08.2025 12:12 Ответить
Не від хорошого життя. Якби тут були гідні чоловіки, то і дівчата би тут лишались. Не всі, але більшість так. Щоб не було випадків типу - жінка народила через кесарево, а чоловік навіть не привітав і квітів не приніс, аргументуючи - ти ж не сама народила. Кого це не образить ? І звідки таке в голову приходить. Хай воюють
25.08.2025 12:35 Ответить
Тут біда і для чоловіків (які не крадуть), і для жінок (які не на нюдсі). Розумію чоловіків і знаю жінок.
Із цього дикого страху похєрізма на людину і треба їхати.
Проблема не в гендері, а в дикій державі
25.08.2025 12:59 Ответить
По Європах
25.08.2025 12:13 Ответить
Повторюю. Чоловіки за зебіла голосували. А чого їм не спало на думку, що в разі дуже вірогідного нападу його ж і мобілізують. Все ж уже було передбачено. Просили молили не голосуйте за смарагдового. Але ніт. Будемо миритись з рашкою.
Хай воюют.
25.08.2025 12:37 Ответить
разделяй и властвуй, міндічі рулять
25.08.2025 12:12 Ответить
Це для того, щоби мами не вивозили 11 власників, бо за останні 3 роки більшість хлопців просто виїжджає від гріха подалі і тут не залишиться зовсім молодих людей, адже за хлопцями виїдуть і дівчата, не будуть вони тусуватись з 60 річними дідами-нафронтниками
25.08.2025 12:15 Ответить
все чітко згідно жидо-кацапського плану по знищенню України:
1) старих - вбити!
2) молодих - вигнати!
25.08.2025 12:24 Ответить
Старых не обязательно убивать. Они уже ни на что не влияют. А молодежь это будущее страны, потому что без продолжения рода народ вымрет.
25.08.2025 13:18 Ответить
Мне кажется на этом основана, на первый взгляд иезуитская, но практичная политика Ермака-Зеленского.
25.08.2025 13:21 Ответить
Заборона вільного пересування особам будь-якого віку - це злочин.
25.08.2025 12:41 Ответить
В мирное время
25.08.2025 12:55 Ответить
Просто дітки підросли...
25.08.2025 12:41 Ответить
Тихая диверсия.
Наверняка с подачи ФСБ.
Через 2 года армии не будет пополнения.
В любом случае. Если война будет продолжаться или будет мир.
25.08.2025 12:54 Ответить
Стерненко призвал готовиться к "вечной войне" с кацапами. Если открыть границы молодежь будет постепенно уезжать из страны. Год за годом, на протяжении всей вечной войны.
25.08.2025 13:12 Ответить
Кончені мразі.
25.08.2025 13:17 Ответить
 
 