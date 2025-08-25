В Раде предлагают разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет, - СМИ
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о проекте закона №13685.
"Как отмечают депутаты, сейчас действует ограничение для военнообязанных и призывников мужского пола от 18 до 60 лет в праве на выезд за границу. При этом, согласно закону о мобилизации призыву не подлежат военнообязанные в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Аналогично, не предусмотрена возможность призыва мужчин в возрасте от 17 до 25 лет. Таким образом, граждане, которые относятся к этой категории, хотя и не могут быть призваны, выехать за пределы Украины также не могут", - пишет издание.
Парламентарии отметили, что большое количество мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые работают или учатся за рубежом, уже более 3-х лет не могут вернуться к своим семьям в Украину, поскольку из-за установленных ограничений, не смогут снова выехать из Украины.
"Более того, часть семей сознательно отправляют своих 17-летних детей из Украины за границу, понимая, что после достижения ими 18 летнего возраста выезд станет невозможным. Также наблюдается рост количества старшеклассников, которые выезжают за границу для продолжения обучения в средних учебных заведениях.
Таким образом, наличие запрета на свободное передвижение через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, создает трудности для сохранения связи с родными и Родиной", - добавили там.
Следовательно, нардепы предлагают не устанавливать временное ограничение права на выезд из Украины в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу по мобилизации.
Напомним, 12 августа 2025 года Зеленский поручил Кабмину проработать возможность облегчить выезд за границу для молодых украинцев. Вместо возрастного ограничения в 18 лет установят предел в 22 года.
18 августа премьер Свириденко сказала, что до конца недели правительство может принять соответствующее постановление.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І хто ж тобі, бідненькому, заважає повернутися чи влаштувати своє життя там, де ти вчився?
з 01.09.2025 року.
А за умови її проходження, відстрочки немає!!
Хоча що тут такого?
Навчання, виховання, наука, мистецтво та спорт вже не потрібні.
Це витратні й не прибуткові статті бюджету, що не роблять військової, економічної, соціальної, політичної погоди Україні на ********* етапі, та мабуть й в майбутнбому на найближчі 15-25 років.
А тому - молодь хай шукає себе в країнах Західної Європи.
В добру та щасливу дорогу!
Без молоді, майбутнього у країни не має.
А замовлення від пуйла саме таке.
Тобі 25? - ти вже пожив життя, винен країні все, ти ресурс, головна і основна задача якого йти воювати!
Могло б звучати як невдалий жарт, але це реальність у смарагдовій країні потужностей.
Але за них понаголосовували (а можливо ти й твої батьки) українці-твої родичі ,сусіди,знайомі і тд тп...
За свої вчинки треба нести відповідальність-тут відповідальність,нажаль колективна,спільна.Як і Україна у нас.
Ще й вимагати депортувати їх з забугра. І тоді все буде класно.
- Зєлєбобіки житимуть там, за шо проголосували.
- Весь Зєлін лохторат буде під боком і не треба хвилюватися за рейтинги.
- Якшо Зєля не буде хвилюватися за рейтинги, то може він припинить воювати з Порохом і почне воювати з ****** (хоча це не точно).
Но думаю дерьмак с вислюком придумали очередной хенеальный ход. Выпустить побольше за границу, а потом сфальсифицировать выборы через зарубежные участки.
А може вся справа в цьому? Думають що багато хто повернеться, а потім візьмуть і внесуть правки в закон чи постанова кабміну... І фіг випустять.
это как если бы в апреле 1941 года в разгар битвы за Англию Черчилль добивался утверждения в парламенте закона о разрешении всем британцам в возрасте от 18 до 25 лет свободно валить на хрен из воюющей страны в США, в Швейцарию или в Аргентину на учёбу и на работу.
Подальше от войны и от своей сражающейся страны, в которой дети, женщины и старики каждую ночь сидели в подвалах и погибали под массированными бомбардировками...
Охренный проект для поднятия духа сопротивления нации...
Вік спортсмена який ? Отакі якраз мають служити у війську. Мамині бусінки. Тьху
Із цього дикого страху похєрізма на людину і треба їхати.
Проблема не в гендері, а в дикій державі
Хай воюют.
1) старих - вбити!
2) молодих - вигнати!
Наверняка с подачи ФСБ.
Через 2 года армии не будет пополнения.
В любом случае. Если война будет продолжаться или будет мир.