Виїзд чоловіків 18-22 років: черги на словацькому кордоні пояснюються закінченням сезону відпусток, - ДПСУ
Черги на українсько-словацькому кордоні не пов’язані з постановою Кабінету міністрів щодо виїзду чоловіків 18-22 років.
Про це повідомила речниця Чопського прикордонзагону Олена Трачук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За її словами, сьогодні на виїзд у напрямку Словаччини очікують 35 автомобілів. Невелика кількість чоловіків віком до 22 років також перетнула кордон - всього 8 осіб. Черги виникли через завершення сезону відпусток.
Прикордонники закликають враховувати черги при плануванні поїздок та радять альтернативні пункти пропуску: "Малий Березний-Убля", "Малі Селменці" та "Чоп (Страж)" для залізничного сполучення.
PS. Я взагалі про те, що це вас не стосується і нікого не стосується і мене в тому числі, кому і чим займатися. Закінчуйте з однаковими дописами - вони нікому не цікаві, шановний
А тепер кацапські агенти впливу на очах у всіх "проштовхнули" диверсію проти України, просто відкрило шляхи для втечі самих перспективних за станом здоров'я вояків, захисників держави.
Будь-яка людина знає, що після 40 років чоловік вже не може тягатись із 20-річним за швидкістю та витривалістю. Не сумніваюсь, що цю диверсію розробили на Лубянці.
То чим там займається герой диверсій пан Малюк? Може варто поцікавитись - хто протягує кремлівські задуми у життя в Україні?
P.S. Для різної кремлівської }{уєти, що заспівають пісню про свободу і права - відповідаю наперед: ваші нікчемні і убогі методички нікого не цікавлять. Срати я на вас хотів.