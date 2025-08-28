УКР
Новини Кордон з ЄС Виїзд за кордон до 25 років
Виїзд чоловіків 18-22 років: черги на словацькому кордоні пояснюються закінченням сезону відпусток, - ДПСУ

Черги на українсько-словацькому кордоні не пов’язані з постановою Кабінету міністрів щодо виїзду чоловіків 18-22 років.

Про це повідомила речниця Чопського прикордонзагону Олена Трачук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, сьогодні на виїзд у напрямку Словаччини очікують 35 автомобілів. Невелика кількість чоловіків віком до 22 років також перетнула кордон - всього 8 осіб. Черги виникли через завершення сезону відпусток.

Прикордонники закликають враховувати черги при плануванні поїздок та радять альтернативні пункти пропуску: "Малий Березний-Убля", "Малі Селменці" та "Чоп (Страж)" для залізничного сполучення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловікам до 22 років дозволили виїзд з України, однак ажіотажу на кордоні не спостерігається, - ДПСУ

О, то все таки є черги. Забули що брехали пів години тому
28.08.2025 15:35 Відповісти
Ага, ага )
28.08.2025 15:34 Відповісти
После того как кордоны откроются полностью и война завершится через Год-полтора в Украине останутся только одни пенсионеры, совсем уж нищие и инвалиды, придется завозить в Украину мигрантов из совсем уж бедных и нищих стран, что бы экономика не остановилась!
28.08.2025 15:41 Відповісти
Ага, ага )
28.08.2025 15:34 Відповісти
не бухай, гнида
28.08.2025 15:49 Відповісти
Льоха, з собою треба бути жошче.
28.08.2025 15:54 Відповісти
мрій гнида зельона у своїх фантазіях вночі ))
28.08.2025 16:01 Відповісти
Може якусь таблетку випий? Зовсім погано виглядаєш.
28.08.2025 16:11 Відповісти
О, то все таки є черги. Забули що брехали пів години тому
28.08.2025 15:35 Відповісти
Я смотрел видео и там уже огого какие черги, наша зеленная власть как всегда врет.
28.08.2025 15:37 Відповісти
Можливо, це черги на в'їзд? Повертаються, щоб дооформити документи?
28.08.2025 15:41 Відповісти
Ну да, а Санта Клаус насправді існує, так само, як і Дункан Маклауд
28.08.2025 16:30 Відповісти
После того как кордоны откроются полностью и война завершится через Год-полтора в Украине останутся только одни пенсионеры, совсем уж нищие и инвалиды, придется завозить в Украину мигрантов из совсем уж бедных и нищих стран, что бы экономика не остановилась!
28.08.2025 15:41 Відповісти
не совсем, надо понимать что открытие границ также повлечет отмена большинства программ по беженцам за границей. А это означает у любого будет снова 90 дней до легализации в стране пребывания и если нету работы или других причин то скажут пожалуйте на выход, а зацепится без беженства будет также сложно в развитых странах как и было до войны. Будет скорее всего соосное движение - кто не смог найти работу будут ехать обратно в Украину, кто не смог выехать во время войны - будут пробовать выезжать
28.08.2025 15:57 Відповісти
В чем-то вы правы, но я не думаю что многие рискнут вернутся на постоянку, так как пока ботоксный педофил у власти в Кацапстане, шансы на то, что через 3-5 лет кацапы опять начнут войну против нас очень велики.
28.08.2025 16:36 Відповісти
Почему вы решили что это от них зависит?
28.08.2025 16:48 Відповісти
все верно, любой здравомыслящий понимает что заморозка которая грядет это все очень шатко, поэтому все кто молодой с хорошей работой которую можно адаптировать за границей и тп будет пробовать ради будущего выехать. Альтернатива - вечная война с горячей фазой и фазой заморозки как в Украине уже с 2014 года и хер его знает сколько еще будет
28.08.2025 16:48 Відповісти
открытие границ также повлечет отмена большинства программ... . С чего вы это взяли? Открытие границ не имеет никакого отношения к гуманитарным программам. Программы связаны исключительно и только с положением дел в сфере безопасности в Украине.
28.08.2025 16:38 Відповісти
Открытие границ это ознает окончание (заморозку) войны или в крайнем случае переход ее в очень низкую интенсивность. Соотвественно европа и будет сокращать программы так как жизнь станет безопасной в Украине (да может оставят исключения для людей кто с оккупированной территории и тп но большинство программ будут урезаны). Никтож не будет вечно платить беженцам когда в самой Украине станет безопасно, они уже сейчас по сути переходят к формату многие страные или работай или гоу хоум, что впринципе соотвествует и в довоенное время
28.08.2025 16:46 Відповісти
Зелена влада вже навчилась ******* не гірше кацапів...
28.08.2025 15:42 Відповісти
Зелені ідіоти.
28.08.2025 15:44 Відповісти
мнє только спросіть.....
28.08.2025 15:44 Відповісти
Де наші свідки "штурму Варшави" ?? Те, що і треба було довести: не треба було з людей робити кріпаків з самого початку. А тепер довіра держави втрачена назавжди
28.08.2025 15:46 Відповісти
Пів року помиють дупи старечим бюргерам, позбирають умовні трускавки у хенеків з боліками та й повернуться. На чужині медом не намащено. Та й країни-реципієнти налаштовані дати копняка бідосікам, які загостювалися.
28.08.2025 15:55 Відповісти
Не судіть по собі, якщо більше нічого не вмієте. А тут яка перспектива? "Обслуговувати" генерала? Сходіть в армію, сходіть на війну - потім побалакаємо

PS. Я взагалі про те, що це вас не стосується і нікого не стосується і мене в тому числі, кому і чим займатися. Закінчуйте з однаковими дописами - вони нікому не цікаві, шановний
28.08.2025 16:18 Відповісти
І, потім: мова про те, що люди, умовно, поїхали подорожувати по Світу. Чи ви проти? Ви ГУЛАГ мрієте побудувати, шановний?
28.08.2025 16:25 Відповісти
Подорожувати лобурякам у смертельний час для Батьківщини ??? Ви взагалі маєте національну честь і хоч якісь розум для адекватної оцінки ситуації, у якій опинилася Україна???
28.08.2025 16:31 Відповісти
Хто такі хенекі і лобуряки? Це ті що п'ють Хайнекен, голландці?
28.08.2025 16:52 Відповісти
ЗЕбіли люди не дивляться марахвон, лапшу не вішайту телепні... В телеграм і тік ток відео кілометрових черг!
28.08.2025 15:50 Відповісти
За часів "Савецкаго Саюза" хлопці у 18р. йшли на строкову службу, брали до рук зброю та й ще йшли воювати (наприклад в Афган) за хотєлки КПСС. В 20 років вони виходили на дємбіль вже підготовленими солдатами або сержантами. Ті, хто навчався у вишах на військових кафедрах до 22 років отримували звання лейтенантів.

А тепер кацапські агенти впливу на очах у всіх "проштовхнули" диверсію проти України, просто відкрило шляхи для втечі самих перспективних за станом здоров'я вояків, захисників держави.
Будь-яка людина знає, що після 40 років чоловік вже не може тягатись із 20-річним за швидкістю та витривалістю. Не сумніваюсь, що цю диверсію розробили на Лубянці.
То чим там займається герой диверсій пан Малюк? Може варто поцікавитись - хто протягує кремлівські задуми у життя в Україні?

P.S. Для різної кремлівської }{уєти, що заспівають пісню про свободу і права - відповідаю наперед: ваші нікчемні і убогі методички нікого не цікавлять. Срати я на вас хотів.
28.08.2025 15:54 Відповісти
То были совки, тупые бараны. А сейчас молодежь современная, глобалистская.
28.08.2025 16:45 Відповісти
Зельоні потирають руки. Тепер протестувальників поменшає!
28.08.2025 16:22 Відповісти
Вірю, зелені ж підари ніколи нам не брешуть.
28.08.2025 16:27 Відповісти
 
 