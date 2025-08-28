Виїзд чоловіків 18-22 років: черги на словацькому кордоні пояснюються закінченням сезону відпусток, - ДПСУ

Черги на українсько-словацькому кордоні не пов’язані з постановою Кабінету міністрів щодо виїзду чоловіків 18-22 років.

Про це повідомила речниця Чопського прикордонзагону Олена Трачук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, сьогодні на виїзд у напрямку Словаччини очікують 35 автомобілів. Невелика кількість чоловіків віком до 22 років також перетнула кордон - всього 8 осіб. Черги виникли через завершення сезону відпусток.

Прикордонники закликають враховувати черги при плануванні поїздок та радять альтернативні пункти пропуску: "Малий Березний-Убля", "Малі Селменці" та "Чоп (Страж)" для залізничного сполучення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловікам до 22 років дозволили виїзд з України, однак ажіотажу на кордоні не спостерігається, - ДПСУ