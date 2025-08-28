Чоловікам до 22 років дозволили виїзд з України, однак ажіотажу на кордоні не спостерігається, - ДПСУ

Ажіотажу на кордоні не спостерігається після того, як уряд напередодні дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років включно безперешкодно виїжджати з України.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко розповів в ефірі День.LIVE, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що для перетину кордону чоловікам достатньо мати два документи:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ (можна паперовий або електронний через застосунок "Резерв+" — вони мають однакову юридичну силу).

У ДПСУ додали, що навіть у цій віковій категорії не зможуть виїхати ті чоловіки, які обіймають державні посади в органах влади або місцевого самоврядування. Вони можуть перетнути кордон лише у службове відрядження.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

