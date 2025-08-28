УКР
Чоловікам до 22 років дозволили виїзд з України, однак ажіотажу на кордоні не спостерігається, - ДПСУ

Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: ДПСУ розповіло про ситуацію

Ажіотажу на кордоні не спостерігається після того, як уряд напередодні дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років включно безперешкодно виїжджати з України.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко розповів в ефірі День.LIVE, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що для перетину кордону чоловікам достатньо мати два документи:

  • закордонний паспорт;
  • військово-обліковий документ (можна паперовий або електронний через застосунок "Резерв+" — вони мають однакову юридичну силу).

У ДПСУ додали, що навіть у цій віковій категорії не зможуть виїхати ті чоловіки, які обіймають державні посади в органах влади або місцевого самоврядування. Вони можуть перетнути кордон лише у службове відрядження.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

Держприкордонслужба ДПСУ (6364) кордон (4888) чоловіки (170) Демченко Андрій (375)
+11
Я смотрел видео на Тиктоке и там еще какой ажиотаж. Наша зеленая власть как всегда врет, они ведь не могут без этого.
28.08.2025 15:33 Відповісти
+6
Та невже? 18-22 літні агов ви не уявляєте як вам пощастило почати нове життя в нормальній державі в не в цій убогій зеленій диктатурі..
28.08.2025 15:44 Відповісти
+3
Зелені недоумки замість посунути мобілізаційний вік в бік меншого, позбавляються чи не найбільш боєздатних чоловіків
28.08.2025 15:40 Відповісти
Зєрмаківський план не спрацював.
28.08.2025 15:27 Відповісти
Чому? Молодший син. Вєніславского мабудь вже виїхав.
28.08.2025 16:51 Відповісти
Мамки ще пиріжків в дорогу не напекли.
28.08.2025 15:32 Відповісти
Та ваще кому воно треба? )
28.08.2025 15:32 Відповісти
28.08.2025 15:33 Відповісти
ото вірно! прискоримо еміграцію з країни!
28.08.2025 15:34 Відповісти
а, шо?
вже, кишені приготували для франклінів?
то, не нервуйте, почекайте.....
28.08.2025 15:34 Відповісти
шикарно, открывайте тогда выезд для всех, ажиотажа не будет, но это не точно
28.08.2025 15:34 Відповісти
Зелені недоумки замість посунути мобілізаційний вік в бік меншого, позбавляються чи не найбільш боєздатних чоловіків
28.08.2025 15:40 Відповісти
Недоумки ті, хто топить за порушення прав людини. Совок головного мозку.
Ви воюєте? Чи Ваші діти?
28.08.2025 15:50 Відповісти
Йому пофіг, він в Іспанії.
28.08.2025 15:54 Відповісти
З Іспанії видніше )
28.08.2025 15:57 Відповісти
Це тому, що перше потрібно у ТЦК побувати і отримати військово-облікові документи. Щоби на кордоні пред'явити.
Тому черги будуть у ТЦК - там будуть основні затримки.
28.08.2025 15:41 Відповісти
А куди їм поспішати??? Треба зробити закордонний паспорт, у якому раніше не було потреби, зайти з дулею у кишені до ТЦК, попиячити на прощання з друзяками неухилянтського віку (25+), зібрати лахи, спробувати придбати квиток до закордоння. Зібрати єврики на перший час. Усе це справа не одного дня. А прикордонники очікували, що через добу-дві після публікації дозволу чкурне 500 тисяч малят до 22 рочків??? Прощання з батьківщиною - справа марудна.
28.08.2025 15:43 Відповісти
Мені здається, ви перебільшуєте. Навпаки, сюди поїдуть ті, в кого є якісь проблеми з військовими документами, щоб тут їх дооформити і впорядкувати.
28.08.2025 15:59 Відповісти
А на дідька їм дооформлювати документи, якщо малята не збираються повертатися до України, про що на форумі торочать ухилянти зі стажем ???
28.08.2025 16:06 Відповісти
Документи в ідеалі мають бути впорядковані
28.08.2025 16:13 Відповісти
Та невже? 18-22 літні агов ви не уявляєте як вам пощастило почати нове життя в нормальній державі в не в цій убогій зеленій диктатурі..
28.08.2025 15:44 Відповісти
То ще не всі оговтались від щастя подарованого Найвеличнішим, багато хто пішов в запій, інші речі пакують, як хтось вище написав - мами пиріжки в дорогу печуть...
28.08.2025 15:59 Відповісти
Нехай зайде в любий чат пропускного пункту і погояне якого ажіотажу нема 😂
Кордони мабуть не ломлять, але такої кількості повідомленнь я ще не бачив
28.08.2025 15:59 Відповісти
Альо, дєди 25-ти річні, ану придумайте нову байку, і нийте, продовжуйте нити!
28.08.2025 16:50 Відповісти
 
 