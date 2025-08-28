Мужчинам до 22 лет разрешили выезд из Украины, однако ажиотажа на границе не наблюдается, - ГПСУ

Ажиотажа на границе не наблюдается после того, как правительство накануне разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно беспрепятственно выезжать из Украины.

Об этом представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал в эфире День.LIVE, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что для пересечения границы мужчинам достаточно иметь два документа:

заграничный паспорт;

военно-учетный документ (можно бумажный или электронный через приложение "Резерв+" - они имеют одинаковую юридическую силу).

В ГПСУ добавили, что даже в этой возрастной категории не смогут выехать те мужчины, которые занимают государственные должности в органах власти или местного самоуправления. Они могут пересечь границу только в служебную командировку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разрешение на выезд молодежи за границу точно не приведет к оттоку мужчин из страны, - "слуга народа" Вениславский

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.

Также читайте: С начала года более 13 тысяч человек пытались незаконно выехать из Украины - ГПСУ