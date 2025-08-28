РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9355 посетителей онлайн
Новости Выезд за границу до 25 лет
1 552 22

Мужчинам до 22 лет разрешили выезд из Украины, однако ажиотажа на границе не наблюдается, - ГПСУ

Выезд мужчин до 22 лет за границу: ГПСУ рассказала о ситуации

Ажиотажа на границе не наблюдается после того, как правительство накануне разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно беспрепятственно выезжать из Украины.

Об этом представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал в эфире День.LIVE, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что для пересечения границы мужчинам достаточно иметь два документа:

  • заграничный паспорт;
  • военно-учетный документ (можно бумажный или электронный через приложение "Резерв+" - они имеют одинаковую юридическую силу).

В ГПСУ добавили, что даже в этой возрастной категории не смогут выехать те мужчины, которые занимают государственные должности в органах власти или местного самоуправления. Они могут пересечь границу только в служебную командировку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разрешение на выезд молодежи за границу точно не приведет к оттоку мужчин из страны, - "слуга народа" Вениславский

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.

Также читайте: С начала года более 13 тысяч человек пытались незаконно выехать из Украины - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6795) граница (5351) мужчины (143) Демченко Андрей (311)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Я смотрел видео на Тиктоке и там еще какой ажиотаж. Наша зеленая власть как всегда врет, они ведь не могут без этого.
показать весь комментарий
28.08.2025 15:33 Ответить
+11
Та невже? 18-22 літні агов ви не уявляєте як вам пощастило почати нове життя в нормальній державі в не в цій убогій зеленій диктатурі..
показать весь комментарий
28.08.2025 15:44 Ответить
+6
Недоумки ті, хто топить за порушення прав людини. Совок головного мозку.
Ви воюєте? Чи Ваші діти?
показать весь комментарий
28.08.2025 15:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зєрмаківський план не спрацював.
показать весь комментарий
28.08.2025 15:27 Ответить
Чому? Молодший син. Вєніславского мабудь вже виїхав.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:51 Ответить
Такі і так виїджають коли захочуть
показать весь комментарий
28.08.2025 17:32 Ответить
Мамки ще пиріжків в дорогу не напекли.
показать весь комментарий
28.08.2025 15:32 Ответить
Та ваще кому воно треба? )
показать весь комментарий
28.08.2025 15:32 Ответить
Я смотрел видео на Тиктоке и там еще какой ажиотаж. Наша зеленая власть как всегда врет, они ведь не могут без этого.
показать весь комментарий
28.08.2025 15:33 Ответить
ото вірно! прискоримо еміграцію з країни!
показать весь комментарий
28.08.2025 15:34 Ответить
а, шо?
вже, кишені приготували для франклінів?
то, не нервуйте, почекайте.....
показать весь комментарий
28.08.2025 15:34 Ответить
шикарно, открывайте тогда выезд для всех, ажиотажа не будет, но это не точно
показать весь комментарий
28.08.2025 15:34 Ответить
Зелені недоумки замість посунути мобілізаційний вік в бік меншого, позбавляються чи не найбільш боєздатних чоловіків
показать весь комментарий
28.08.2025 15:40 Ответить
Недоумки ті, хто топить за порушення прав людини. Совок головного мозку.
Ви воюєте? Чи Ваші діти?
показать весь комментарий
28.08.2025 15:50 Ответить
Йому пофіг, він в Іспанії.
показать весь комментарий
28.08.2025 15:54 Ответить
З Іспанії видніше )
показать весь комментарий
28.08.2025 15:57 Ответить
Це тому, що перше потрібно у ТЦК побувати і отримати військово-облікові документи. Щоби на кордоні пред'явити.
Тому черги будуть у ТЦК - там будуть основні затримки.
показать весь комментарий
28.08.2025 15:41 Ответить
А куди їм поспішати??? Треба зробити закордонний паспорт, у якому раніше не було потреби, зайти з дулею у кишені до ТЦК, попиячити на прощання з друзяками неухилянтського віку (25+), зібрати лахи, спробувати придбати квиток до закордоння. Зібрати єврики на перший час. Усе це справа не одного дня. А прикордонники очікували, що через добу-дві після публікації дозволу чкурне 500 тисяч малят до 22 рочків??? Прощання з батьківщиною - справа марудна.
показать весь комментарий
28.08.2025 15:43 Ответить
Мені здається, ви перебільшуєте. Навпаки, сюди поїдуть ті, в кого є якісь проблеми з військовими документами, щоб тут їх дооформити і впорядкувати.
показать весь комментарий
28.08.2025 15:59 Ответить
А на дідька їм дооформлювати документи, якщо малята не збираються повертатися до України, про що на форумі торочать ухилянти зі стажем ???
показать весь комментарий
28.08.2025 16:06 Ответить
Документи в ідеалі мають бути впорядковані
показать весь комментарий
28.08.2025 16:13 Ответить
Та невже? 18-22 літні агов ви не уявляєте як вам пощастило почати нове життя в нормальній державі в не в цій убогій зеленій диктатурі..
показать весь комментарий
28.08.2025 15:44 Ответить
То ще не всі оговтались від щастя подарованого Найвеличнішим, багато хто пішов в запій, інші речі пакують, як хтось вище написав - мами пиріжки в дорогу печуть...
показать весь комментарий
28.08.2025 15:59 Ответить
Нехай зайде в любий чат пропускного пункту і погояне якого ажіотажу нема 😂
Кордони мабуть не ломлять, але такої кількості повідомленнь я ще не бачив
показать весь комментарий
28.08.2025 15:59 Ответить
Альо, дєди 25-ти річні, ану придумайте нову байку, і нийте, продовжуйте нити!
показать весь комментарий
28.08.2025 16:50 Ответить
 
 