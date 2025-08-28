Мужчинам до 22 лет разрешили выезд из Украины, однако ажиотажа на границе не наблюдается, - ГПСУ
Ажиотажа на границе не наблюдается после того, как правительство накануне разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно беспрепятственно выезжать из Украины.
Об этом представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал в эфире День.LIVE, информирует Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что для пересечения границы мужчинам достаточно иметь два документа:
- заграничный паспорт;
- военно-учетный документ (можно бумажный или электронный через приложение "Резерв+" - они имеют одинаковую юридическую силу).
В ГПСУ добавили, что даже в этой возрастной категории не смогут выехать те мужчины, которые занимают государственные должности в органах власти или местного самоуправления. Они могут пересечь границу только в служебную командировку.
Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.
27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.
В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.
вже, кишені приготували для франклінів?
то, не нервуйте, почекайте.....
Ви воюєте? Чи Ваші діти?
Тому черги будуть у ТЦК - там будуть основні затримки.
Кордони мабуть не ломлять, але такої кількості повідомленнь я ще не бачив