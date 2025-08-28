Разрешение на выезд молодежи за границу точно не приведет к оттоку мужчин из страны, - "слуга народа" Вениславский
Разрешение мужчинам до 22 лет выезжать за границу во время военного положения не приведет к оттоку мужчин из Украины.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"К оттоку мужчин это точно не приведет", - сказал парламентарий.
Вениславский пояснил, что те, кто хочет покинуть страну, всегда ищут возможности, преимущественно связанные с нарушением закона и коррупцией.
"Тем, кому 18, можно спокойно учиться. Я думаю, это наоборот будет стимулировать возвращение в Украину тех граждан, которые сегодня находятся за рубежом и имеют 20-22 года. Они смогут без проблем приезжать в Украину и выезжать из нее", - добавил нардеп.
Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.
27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.
В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.
Старший син народного депутата України Федір, 1992 року народження, заброньований на дипломатичній посаді і теж має можливість залишитися за кордоном.
В той же час Веніславський - один з найактивніших противників будь‑яких ротацій і термінів служби та неодноразово блокував це питання в комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки.
Такі от подвійні стандарти. Ну а сини "державного діяча" Вніславського зовсім не народжені для війни.
А молодь треба виростити,навчити і віддати Європі як бонус.
Все як і було домовлено між Зелею та пуйлом.
Ну і після звільнення Венедіктової, знову за прияння нардепа Веніславського вже у 2024 році суд ухвалив рішення про поновлення люстрованого братика на посаді першого заступника керівника Одеської обласної прокуратури, апеляційний суд це рішення підтвердив...
Вадим Веніславський, звісно, теж не служить - це якраз ттікорупційні прокурори, які не йдуть на фронт.