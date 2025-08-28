Разрешение на выезд молодежи за границу точно не приведет к оттоку мужчин из страны, - "слуга народа" Вениславский

Разрешение мужчинам до 22 лет выезжать за границу во время военного положения не приведет к оттоку мужчин из Украины.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"К оттоку мужчин это точно не приведет", - сказал парламентарий.

Вениславский пояснил, что те, кто хочет покинуть страну, всегда ищут возможности, преимущественно связанные с нарушением закона и коррупцией.

"Тем, кому 18, можно спокойно учиться. Я думаю, это наоборот будет стимулировать возвращение в Украину тех граждан, которые сегодня находятся за рубежом и имеют 20-22 года. Они смогут без проблем приезжать в Украину и выезжать из нее", - добавил нардеп.

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.

