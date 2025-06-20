Лисовой об обучении студентов старше 25 лет: Право на образование — не индульгенция от мобилизации
Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что право на образование не должно становиться механизмом для злоупотреблений. Так он прокомментировал обучение мужчин в возрасте от 25 лет в высших учебных заведениях.
Об этом министр написал на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.
20 июня Лисовой провел совещание с ректорами высших учебных заведений Львовской области при участии главы области Максима Козицкого и главы Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака.
Он отметил, что на этом совещании он "четко очертил", что руководители учебных заведений отвечают за тех, кто учится в их учреждениях.
"Говорили о фиктивном обучении, в частности в контексте обучения студентов в возрасте 25+. Нужно обеспечить, чтобы право на образование не становилось механизмом злоупотреблений. Право на образование - не индульгенция от обязанности защищать государство. Это не просто вопрос законности, но и вопрос чести, профессиональной репутации и гражданской ответственности", - подчеркнул глава МОН.
Син міністра працює в державній науковій установі "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНФОРМАЦІЇ".
Його зарплата за рік становила 121,5 тис. гривень, тобто близько 10 тис. гривень щомісяця разом з податками.
А ці укро діпломи наврядши десь мають ціну, іноземні студенти теж давно поїхали з України.
дипломы не оцнивают, оценивают знания
"Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається. Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається.
Джерело: https://censor.net/ua/n3531916
Кроме законов, у гос.учреждений образования не может быть других источников, регламентирующих их работу. В противном случае это обычное беззаконие. Я поступил в ВУЗ в 17 закончил свое обучение в 28 (в сумме 11 лет) и мне предложили аспирантуру в Чехии в 35. Но я на нее не попал ибо сначала я был как врач вакцинирован вакциной, которую еще не признавал Евросоюз, а затем Украина решила, что я староват для продолжения обучения. Что в принципе является дискриминацией по возрасту и полу.
Как-то так))))