7 838 43

Лисовой об обучении студентов старше 25 лет: Право на образование — не индульгенция от мобилизации

Лесовой прокомментировал поступление на обучение мужчин старше 25 лет

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что право на образование не должно становиться механизмом для злоупотреблений. Так он прокомментировал обучение мужчин в возрасте от 25 лет в высших учебных заведениях.

Об этом министр написал на своей Facebook-странице.

20 июня Лисовой провел совещание с ректорами высших учебных заведений Львовской области при участии главы области Максима Козицкого и главы Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака.

Он отметил, что на этом совещании он "четко очертил", что руководители учебных заведений отвечают за тех, кто учится в их учреждениях.

"Говорили о фиктивном обучении, в частности в контексте обучения студентов в возрасте 25+. Нужно обеспечить, чтобы право на образование не становилось механизмом злоупотреблений. Право на образование - не индульгенция от обязанности защищать государство. Это не просто вопрос законности, но и вопрос чести, профессиональной репутации и гражданской ответственности", - подчеркнул глава МОН.

Лесовой прокомментировал поступление на обучение мужчин старше 25 лет

студенты (689) мужчины (155) мобилизация (2908) Лисовой Оксен (61)
Топ комментарии
+24
Право на посаду теж не індульгенція від обов'язку захищати державу
20.06.2025 22:21 Ответить
+24
Син міністра освіти Лісового під час війни купив нерухомість в Києві та автомобіль, хоча грошей на це не мав.
Син міністра працює в державній науковій установі "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНФОРМАЦІЇ".
Його зарплата за рік становила 121,5 тис. гривень, тобто близько 10 тис. гривень щомісяця разом з податками.
20.06.2025 22:23 Ответить
+18
Патріотизм для кріпаків: здохнеш, захищаючи панське добро - от тоді отримаєш право на освіту!
20.06.2025 22:33 Ответить
Вік живи - вік учись
20.06.2025 22:18 Ответить
И все равно умрёшь дураком
20.06.2025 22:20 Ответить
Закон життя
20.06.2025 22:21 Ответить
Напоминаю! Это тот министр, которого обвинили в плагиате диссертации. Но вместо того, чтобы здать ее на антиплагиат проверку, он протянул через Кабмин постановку, что можно добровольно отказаться от научной степени. И отказался! И все, концы то в воду. Но! Диссертацию то на плагиат так и не проверили, а должны были. Но тянут с проверкой, видимо, знают, что она не не пройдет
21.06.2025 21:53 Ответить
А його діти де?
20.06.2025 22:20 Ответить
Син міністра освіти Лісового під час війни купив нерухомість в Києві та автомобіль, хоча грошей на це не мав.
Син міністра працює в державній науковій установі "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНФОРМАЦІЇ".
Його зарплата за рік становила 121,5 тис. гривень, тобто близько 10 тис. гривень щомісяця разом з податками.
20.06.2025 22:23 Ответить
Він працює сторожем мабуть.
20.06.2025 22:36 Ответить
ой як невдобно, навчання це не індульгенція а от робота на броні то є індульгенція...
20.06.2025 23:20 Ответить
Право на посаду теж не індульгенція від обов'язку захищати державу
20.06.2025 22:21 Ответить
Все прогнило, все продажнє. Однак воювати потрібно.
20.06.2025 22:31 Ответить
Хто Вам забороняє?
20.06.2025 22:38 Ответить
Так Лісовий воював рік в 95 бригаді, то які до нього питання?
20.06.2025 23:51 Ответить
И что? с 2014 пол Украины было в каких то бригадах или в органах боевого управления! И Что? Теперь всем можно всякую пургу нести на основании " Я был!"?
21.06.2025 10:05 Ответить
С началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году добровольцем ушел на фронт в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/95-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-tsn-3 [3]. В то же время дистанционно продолжал исполнять обязанности директора НЦ «МАНУ».
21.06.2025 10:07 Ответить
А що без лісового ректори не знали своїх обовʼязків?
20.06.2025 22:21 Ответить
Словесна гра в чесність і порядність.
20.06.2025 22:22 Ответить
Зараз, якщо є мотивація, то люди стають шаховими гроссмейстерами сидячи в інтернеті.
А ці укро діпломи наврядши десь мають ціну, іноземні студенти теж давно поїхали з України.
20.06.2025 22:24 Ответить
"А ці укро діпломи наврядши десь мають ціну"

дипломы не оцнивают, оценивают знания
20.06.2025 22:30 Ответить
Якщо є віковий ценз на навчання а вишах - значить все законно.
20.06.2025 22:27 Ответить
Немає і бути не може в жодній цивілізованій країні. А в тих країнах де дбають про її майбутнє, освіту роблять ще і безкоштовною, так само як і освіту другу, третю...десяту аби людина мала роботу і відповідний фах.
20.06.2025 22:39 Ответить
Шо ти бл несеш? Та навіть в кНДР немає такої хні. Після 25 не можна вчитися? До жилися бл, до вибиралися , до керувалися уйопки зелені, що тепер навіть забороняють рабам вчитися .
21.06.2025 20:44 Ответить
Ти не зрозумів. Якщо у ВУЗ можна поступати до будь-якого віку, то заява про те, що студенти, яким 25+ років являються ухилянтами, є безпідставна.
21.06.2025 21:25 Ответить
Довбойоб. Зараз ніщо вже не індульгенція. Хапають заброньваних, калік, і дуючих військовослужбовців у відпусці. А на ту срану аспірантуру взагалів всі клали...
20.06.2025 22:31 Ответить
Жуть шо в Германії твориться...
20.06.2025 22:39 Ответить
А ты и твои высеры нехотят мобилизоватся ???умники пипец!!!!
20.06.2025 22:32 Ответить
Патріотизм для кріпаків: здохнеш, захищаючи панське добро - от тоді отримаєш право на освіту!
20.06.2025 22:33 Ответить
У русні значно більший моб. ресурс, що змінює тотальна мобілізація? Вона лише дає додатковий час, щоб: створити серйозні фортифікації, створити ядерну та хімічну зброю, замінувати всі прифронтові території. Але зекоманда це не робить, тож нащо це все?
20.06.2025 22:35 Ответить
Угу, ми воюєм з плануванням завтра до обіду. А там трамп нам мир підпише...
20.06.2025 22:41 Ответить
Моб ресурс у них більший, але завдяки ефективному плануванню та високоточній західній зброї співвідношення втрат 1:7 (навіть 1:10) на нашу користь.
20.06.2025 22:48 Ответить
це сарказм?
20.06.2025 22:54 Ответить
Це прикра для москалів правда. А від правди, як відомо, не втечеш.
20.06.2025 23:07 Ответить
Копіум
20.06.2025 22:59 Ответить
Подоляк - піди похмілись...
21.06.2025 01:02 Ответить
Міністр освіти та науки Оксен Лісовий запевнив, що мобілізація студентів та педагогів не передбачається.

"Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається. Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається.

Джерело: https://censor.net/ua/n3531916
20.06.2025 22:39 Ответить
24 - індульгенція, 25 - не індульгенція. Тут вам не жарти.
20.06.2025 22:46 Ответить
Диктаторська влада робить рабів з чоловіків я задихаюсь цим цинізмом і пропагандою влади!!!!Фу *** виїдуть багато дуже,пересидимо Ось цю хвору еліту з аля патріотами
20.06.2025 22:50 Ответить
Міністр освіти-злодій який списав чужу десертацію мав би сидіти в тюрмі, але для Зеленського такі люди в приорітеті. Ще і такого ж аморального тіпка генпрокурором призначив
20.06.2025 23:05 Ответить
Зеленський створив таталітарно корумповану систему по методичці *****
20.06.2025 23:06 Ответить
Это не просто вопрос законности, но и вопрос чести, профессиональной репутации и гражданской ответственности
Кроме законов, у гос.учреждений образования не может быть других источников, регламентирующих их работу. В противном случае это обычное беззаконие. Я поступил в ВУЗ в 17 закончил свое обучение в 28 (в сумме 11 лет) и мне предложили аспирантуру в Чехии в 35. Но я на нее не попал ибо сначала я был как врач вакцинирован вакциной, которую еще не признавал Евросоюз, а затем Украина решила, что я староват для продолжения обучения. Что в принципе является дискриминацией по возрасту и полу.
Как-то так))))
20.06.2025 23:22 Ответить
Безгугла2
20.06.2025 23:24 Ответить
Коли бачиш кількість приватних автомобілів на вулицях Києва, кількість яких за останні 2 роки збільшилася в рази і якими в робочі дні забита вся проїжджа частина та тротуари і двори , то приходить думка: ось вам потужне джерело для мобілізації; за принципом: хочеш отримати право їздити, то проведи спочатку рік на фронті.
21.06.2025 07:58 Ответить
Коли я закінчував виш 40 років тому, то у нас на потоці з понад 60 осіб було лише кілька хлопців віком трохи за 25 років, які поступили у ВНЗ після строкової служби в армії. А ще половина чоловічої частини потоку пішла служити щойно отримавши диплом, в 22-23 роки, молодшими офіцерами; більшість з другої половини зробили це ж в найближчі 2 роки. І не було в цьому жодних проблем. А зараз всі 'раптом' забажали вчитися під тридцятник, коли вже позабували і шкільну програму. Тож чи треба вважати вступ у виш на платне навчання одним з варіантів відкупу від армії?
21.06.2025 08:12 Ответить
якщо зелені заговорили про навчання у вузі не є причиною для відсрочки від служби в армії значить ця схема для дітчочок зелених стає не актуальна. може для своїх простіше прямий відкуп. або група інвалідністю. не хочуть морочитись з екзаменами. вступом, і т.д. цея як версія
21.06.2025 09:09 Ответить
 
 