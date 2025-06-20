Лисовой об обучении студентов старше 25 лет: Право на образование — не индульгенция от мобилизации

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что право на образование не должно становиться механизмом для злоупотреблений. Так он прокомментировал обучение мужчин в возрасте от 25 лет в высших учебных заведениях.

Об этом министр написал на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

20 июня Лисовой провел совещание с ректорами высших учебных заведений Львовской области при участии главы области Максима Козицкого и главы Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака.

Он отметил, что на этом совещании он "четко очертил", что руководители учебных заведений отвечают за тех, кто учится в их учреждениях.

"Говорили о фиктивном обучении, в частности в контексте обучения студентов в возрасте 25+. Нужно обеспечить, чтобы право на образование не становилось механизмом злоупотреблений. Право на образование - не индульгенция от обязанности защищать государство. Это не просто вопрос законности, но и вопрос чести, профессиональной репутации и гражданской ответственности", - подчеркнул глава МОН.

