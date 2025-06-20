УКР
7 838 43

Лісовий про навчання студентів, старших за 25 років: Право на освіту – не індульгенція від мобілізації

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що право на освіту не повинно ставати механізмом для зловживань. Так він прокоментував навчання чоловіків віком від 25 років у вищих навчальних закладах.

Про це міністр написав на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

20 червня Лісовий провів нараду з ректорами закладів вищої освіти Львівської області за участі очільника області Максима Козицького та голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака.

Він зазначив, що на цій нараді він "чітко окреслив", що керівники закладів освіти відповідають за тих, хто навчається в їхніх установах.

"Говорили про фіктивне навчання, зокрема в контексті навчання студентів віком 25+. Потрібно забезпечити, щоб право на освіту не ставало механізмом зловживань. Право на освіту — не індульгенція від обов’язку захищати державу. Це не просто питання законності, а й питання честі, професійної репутації та громадянської відповідальності", - наголосив голова МОН.

студенти (464) чоловіки (186) мобілізація (3231) Лісовий Оксен (99)
Топ коментарі
+24
Право на посаду теж не індульгенція від обов'язку захищати державу
20.06.2025 22:21 Відповісти
+24
Син міністра освіти Лісового під час війни купив нерухомість в Києві та автомобіль, хоча грошей на це не мав.
Син міністра працює в державній науковій установі "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНФОРМАЦІЇ".
Його зарплата за рік становила 121,5 тис. гривень, тобто близько 10 тис. гривень щомісяця разом з податками.
20.06.2025 22:23 Відповісти
+18
Патріотизм для кріпаків: здохнеш, захищаючи панське добро - от тоді отримаєш право на освіту!
20.06.2025 22:33 Відповісти
Вік живи - вік учись
20.06.2025 22:18 Відповісти
И все равно умрёшь дураком
20.06.2025 22:20 Відповісти
Закон життя
20.06.2025 22:21 Відповісти
Напоминаю! Это тот министр, которого обвинили в плагиате диссертации. Но вместо того, чтобы здать ее на антиплагиат проверку, он протянул через Кабмин постановку, что можно добровольно отказаться от научной степени. И отказался! И все, концы то в воду. Но! Диссертацию то на плагиат так и не проверили, а должны были. Но тянут с проверкой, видимо, знают, что она не не пройдет
21.06.2025 21:53 Відповісти
А його діти де?
20.06.2025 22:20 Відповісти
Син міністра освіти Лісового під час війни купив нерухомість в Києві та автомобіль, хоча грошей на це не мав.
Син міністра працює в державній науковій установі "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНФОРМАЦІЇ".
Його зарплата за рік становила 121,5 тис. гривень, тобто близько 10 тис. гривень щомісяця разом з податками.
20.06.2025 22:23 Відповісти
Він працює сторожем мабуть.
20.06.2025 22:36 Відповісти
ой як невдобно, навчання це не індульгенція а от робота на броні то є індульгенція...
20.06.2025 23:20 Відповісти
Право на посаду теж не індульгенція від обов'язку захищати державу
20.06.2025 22:21 Відповісти
Все прогнило, все продажнє. Однак воювати потрібно.
20.06.2025 22:31 Відповісти
Хто Вам забороняє?
20.06.2025 22:38 Відповісти
Так Лісовий воював рік в 95 бригаді, то які до нього питання?
20.06.2025 23:51 Відповісти
И что? с 2014 пол Украины было в каких то бригадах или в органах боевого управления! И Что? Теперь всем можно всякую пургу нести на основании " Я был!"?
21.06.2025 10:05 Відповісти
С началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году добровольцем ушел на фронт в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/95-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-tsn-3 [3]. В то же время дистанционно продолжал исполнять обязанности директора НЦ «МАНУ».
21.06.2025 10:07 Відповісти
А що без лісового ректори не знали своїх обовʼязків?
20.06.2025 22:21 Відповісти
Словесна гра в чесність і порядність.
20.06.2025 22:22 Відповісти
Зараз, якщо є мотивація, то люди стають шаховими гроссмейстерами сидячи в інтернеті.
А ці укро діпломи наврядши десь мають ціну, іноземні студенти теж давно поїхали з України.
20.06.2025 22:24 Відповісти
"А ці укро діпломи наврядши десь мають ціну"

дипломы не оцнивают, оценивают знания
20.06.2025 22:30 Відповісти
Якщо є віковий ценз на навчання а вишах - значить все законно.
20.06.2025 22:27 Відповісти
Немає і бути не може в жодній цивілізованій країні. А в тих країнах де дбають про її майбутнє, освіту роблять ще і безкоштовною, так само як і освіту другу, третю...десяту аби людина мала роботу і відповідний фах.
20.06.2025 22:39 Відповісти
Шо ти бл несеш? Та навіть в кНДР немає такої хні. Після 25 не можна вчитися? До жилися бл, до вибиралися , до керувалися уйопки зелені, що тепер навіть забороняють рабам вчитися .
21.06.2025 20:44 Відповісти
Ти не зрозумів. Якщо у ВУЗ можна поступати до будь-якого віку, то заява про те, що студенти, яким 25+ років являються ухилянтами, є безпідставна.
21.06.2025 21:25 Відповісти
Довбойоб. Зараз ніщо вже не індульгенція. Хапають заброньваних, калік, і дуючих військовослужбовців у відпусці. А на ту срану аспірантуру взагалів всі клали...
20.06.2025 22:31 Відповісти
Жуть шо в Германії твориться...
20.06.2025 22:39 Відповісти
А ты и твои высеры нехотят мобилизоватся ???умники пипец!!!!
20.06.2025 22:32 Відповісти
Патріотизм для кріпаків: здохнеш, захищаючи панське добро - от тоді отримаєш право на освіту!
20.06.2025 22:33 Відповісти
У русні значно більший моб. ресурс, що змінює тотальна мобілізація? Вона лише дає додатковий час, щоб: створити серйозні фортифікації, створити ядерну та хімічну зброю, замінувати всі прифронтові території. Але зекоманда це не робить, тож нащо це все?
20.06.2025 22:35 Відповісти
Угу, ми воюєм з плануванням завтра до обіду. А там трамп нам мир підпише...
20.06.2025 22:41 Відповісти
Моб ресурс у них більший, але завдяки ефективному плануванню та високоточній західній зброї співвідношення втрат 1:7 (навіть 1:10) на нашу користь.
20.06.2025 22:48 Відповісти
це сарказм?
20.06.2025 22:54 Відповісти
Це прикра для москалів правда. А від правди, як відомо, не втечеш.
20.06.2025 23:07 Відповісти
Копіум
20.06.2025 22:59 Відповісти
Подоляк - піди похмілись...
21.06.2025 01:02 Відповісти
Міністр освіти та науки Оксен Лісовий запевнив, що мобілізація студентів та педагогів не передбачається.

"Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається. Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається.

Джерело: https://censor.net/ua/n3531916
20.06.2025 22:39 Відповісти
24 - індульгенція, 25 - не індульгенція. Тут вам не жарти.
20.06.2025 22:46 Відповісти
Диктаторська влада робить рабів з чоловіків я задихаюсь цим цинізмом і пропагандою влади!!!!Фу *** виїдуть багато дуже,пересидимо Ось цю хвору еліту з аля патріотами
20.06.2025 22:50 Відповісти
Міністр освіти-злодій який списав чужу десертацію мав би сидіти в тюрмі, але для Зеленського такі люди в приорітеті. Ще і такого ж аморального тіпка генпрокурором призначив
20.06.2025 23:05 Відповісти
Зеленський створив таталітарно корумповану систему по методичці *****
20.06.2025 23:06 Відповісти
Это не просто вопрос законности, но и вопрос чести, профессиональной репутации и гражданской ответственности Источник: https://censor.net/ru/n3559107
Кроме законов, у гос.учреждений образования не может быть других источников, регламентирующих их работу. В противном случае это обычное беззаконие. Я поступил в ВУЗ в 17 закончил свое обучение в 28 (в сумме 11 лет) и мне предложили аспирантуру в Чехии в 35. Но я на нее не попал ибо сначала я был как врач вакцинирован вакциной, которую еще не признавал Евросоюз, а затем Украина решила, что я староват для продолжения обучения. Что в принципе является дискриминацией по возрасту и полу.
Как-то так))))
20.06.2025 23:22 Відповісти
Безгугла2
20.06.2025 23:24 Відповісти
Коли бачиш кількість приватних автомобілів на вулицях Києва, кількість яких за останні 2 роки збільшилася в рази і якими в робочі дні забита вся проїжджа частина та тротуари і двори , то приходить думка: ось вам потужне джерело для мобілізації; за принципом: хочеш отримати право їздити, то проведи спочатку рік на фронті.
21.06.2025 07:58 Відповісти
Коли я закінчував виш 40 років тому, то у нас на потоці з понад 60 осіб було лише кілька хлопців віком трохи за 25 років, які поступили у ВНЗ після строкової служби в армії. А ще половина чоловічої частини потоку пішла служити щойно отримавши диплом, в 22-23 роки, молодшими офіцерами; більшість з другої половини зробили це ж в найближчі 2 роки. І не було в цьому жодних проблем. А зараз всі 'раптом' забажали вчитися під тридцятник, коли вже позабували і шкільну програму. Тож чи треба вважати вступ у виш на платне навчання одним з варіантів відкупу від армії?
21.06.2025 08:12 Відповісти
якщо зелені заговорили про навчання у вузі не є причиною для відсрочки від служби в армії значить ця схема для дітчочок зелених стає не актуальна. може для своїх простіше прямий відкуп. або група інвалідністю. не хочуть морочитись з екзаменами. вступом, і т.д. цея як версія
21.06.2025 09:09 Відповісти
 
 