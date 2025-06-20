Лісовий про навчання студентів, старших за 25 років: Право на освіту – не індульгенція від мобілізації
Міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що право на освіту не повинно ставати механізмом для зловживань. Так він прокоментував навчання чоловіків віком від 25 років у вищих навчальних закладах.
Про це міністр написав на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
20 червня Лісовий провів нараду з ректорами закладів вищої освіти Львівської області за участі очільника області Максима Козицького та голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака.
Він зазначив, що на цій нараді він "чітко окреслив", що керівники закладів освіти відповідають за тих, хто навчається в їхніх установах.
"Говорили про фіктивне навчання, зокрема в контексті навчання студентів віком 25+. Потрібно забезпечити, щоб право на освіту не ставало механізмом зловживань. Право на освіту — не індульгенція від обов’язку захищати державу. Це не просто питання законності, а й питання честі, професійної репутації та громадянської відповідальності", - наголосив голова МОН.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Син міністра працює в державній науковій установі "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНФОРМАЦІЇ".
Його зарплата за рік становила 121,5 тис. гривень, тобто близько 10 тис. гривень щомісяця разом з податками.
А ці укро діпломи наврядши десь мають ціну, іноземні студенти теж давно поїхали з України.
дипломы не оцнивают, оценивают знания
"Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається. Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається.
Джерело: https://censor.net/ua/n3531916
Кроме законов, у гос.учреждений образования не может быть других источников, регламентирующих их работу. В противном случае это обычное беззаконие. Я поступил в ВУЗ в 17 закончил свое обучение в 28 (в сумме 11 лет) и мне предложили аспирантуру в Чехии в 35. Но я на нее не попал ибо сначала я был как врач вакцинирован вакциной, которую еще не признавал Евросоюз, а затем Украина решила, что я староват для продолжения обучения. Что в принципе является дискриминацией по возрасту и полу.
Как-то так))))