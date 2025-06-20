Лісовий про навчання студентів, старших за 25 років: Право на освіту – не індульгенція від мобілізації

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що право на освіту не повинно ставати механізмом для зловживань. Так він прокоментував навчання чоловіків віком від 25 років у вищих навчальних закладах.

Про це міністр написав на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

20 червня Лісовий провів нараду з ректорами закладів вищої освіти Львівської області за участі очільника області Максима Козицького та голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака.

Він зазначив, що на цій нараді він "чітко окреслив", що керівники закладів освіти відповідають за тих, хто навчається в їхніх установах.

"Говорили про фіктивне навчання, зокрема в контексті навчання студентів віком 25+. Потрібно забезпечити, щоб право на освіту не ставало механізмом зловживань. Право на освіту — не індульгенція від обов’язку захищати державу. Це не просто питання законності, а й питання честі, професійної репутації та громадянської відповідальності", - наголосив голова МОН.

