Мужчин до 22 лет начали выпускать за границу, некоторые уже выехали, - ГПСУ
С 28 августа мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно начали выпускать за границу.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
"Изменения в правила пересечения границы, касающиеся мужчин от 18 до 22 лет включительно опубликованы в Правительственном курьере. Фактически вступили в силу. Пограничники их уже начали применять. Ожидаем обнародования изменений в отношении женщин-депутатов, вступления в силу. Когда это произойдет, пограничники также обеспечат возможность пересечения границы этой категории граждан", - пояснил он.
По словам Демченко, пограничники уже имеют первых желающих пересечь границу мужчин.
"Кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины", - добавил спикер ГПСУ.
Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.
27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет
Батьківщина не там де народився, а там де знайшов власне щастя.
за притулу!
У всьому світі у всіх країнах під час війни мобілізують молодь, а у нас навпаки молоді далі можливість офіційно дезертирувати.
А це означає неминучу поразку держави.
Таке відчуття, що зеля грає на стороні пуйла.
ЦЕ і дурням зрозуміло!! Чекали на це, 4 роки! Типове використання службового становища, заради «насєлєнія»???
Головне щоб з картонками на Майдан не йшли,не заважали величину політику потужно потужити
P.S. у Ізраїлі, на якому деякі завжди акцентують увагу і приводять як приклад, кордони відкриті і для чоловіків, і для жінок… Тому рано чи пізно, а якщо Україна хоче стати цивілізованою, демократичною країною, де влада належить перш за все народу, а не частинці тих, хто «у корита», то кордони прийдеться відкривати для усіх громадян без поділу на гендер, статки і т.п. І ті, хто бажає приймати участь у розбудові країни, залишаться, а хто себе к ній не бачить, поїде… Так і сформується суспільство, яке і на виборах буде думати не дупою, і приймати усі потенційні ризики. Гадаю, що у Ізраїлі суспільство тому і свідоме, тому що складається переважно з тих, кому та країна потрібна (усі інші категорії просто з нього виїхали)
Тож, теперішні 22-літні "юнаки" за діючим зараз законом 100% підпадали б під мобілізацію.
І якщо через політичні мотиви зебілів зараз від 18-22-річних чоловіків, як захисників України, толку мало, то тоді
нехай вже їдуть вони на заробітки чи сідають на шию європейських платників податків.
Втім, може статись, що через такий вільний виїзд потік в Україну тих, хто себе не знайшов за кордоном, перевищить число тих, хто виїзджає.
Маю надію невдовзі концтаборі обмеження будуть зняті для всіх