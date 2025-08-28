Мужчин до 22 лет начали выпускать за границу, некоторые уже выехали, - ГПСУ

С 28 августа мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно начали выпускать за границу.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Изменения в правила пересечения границы, касающиеся мужчин от 18 до 22 лет включительно опубликованы в Правительственном курьере. Фактически вступили в силу. Пограничники их уже начали применять. Ожидаем обнародования изменений в отношении женщин-депутатов, вступления в силу. Когда это произойдет, пограничники также обеспечат возможность пересечения границы этой категории граждан", - пояснил он.

По словам Демченко, пограничники уже имеют первых желающих пересечь границу мужчин.

"Кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины", - добавил спикер ГПСУ.

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет

