РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10263 посетителя онлайн
Новости Выезд за границу до 25 лет
4 317 98

Мужчин до 22 лет начали выпускать за границу, некоторые уже выехали, - ГПСУ

Мужчины до 22 лет уже начали выезжать за границу. Что об этом известно?

С 28 августа мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно начали выпускать за границу.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Изменения в правила пересечения границы, касающиеся мужчин от 18 до 22 лет включительно опубликованы в Правительственном курьере. Фактически вступили в силу. Пограничники их уже начали применять. Ожидаем обнародования изменений в отношении женщин-депутатов, вступления в силу. Когда это произойдет, пограничники также обеспечат возможность пересечения границы этой категории граждан", - пояснил он.

По словам Демченко, пограничники уже имеют первых желающих пересечь границу мужчин.

"Кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины", - добавил спикер ГПСУ.

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет

Читайте: Депутаты местных советов, которые работают на общественных началах, смогут выезжать за границу, - Свириденко (обновлено)

Автор: 

граница (5347) мужчины (143) Демченко Андрей (311)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Наврядчи про це. Скоріше ця новина як страшний подразник для тих хто на фронті, деморалізуюча остаточно.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:45 Ответить
+11
До побачення, бажаю щасливої долі.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:27 Ответить
+11
Це називається, що Зеля прийняв тверде рішення про підписання капітуляції.
У всьому світі у всіх країнах під час війни мобілізують молодь, а у нас навпаки молоді далі можливість офіційно дезертирувати.
А це означає неминучу поразку держави.
Таке відчуття, що зеля грає на стороні пуйла.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
деякі виїхали а деякі не виїхали. дуже потужна новина ні про що.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:27 Ответить
новина про то бот - что твой зе-мародер обосрался когда молодежь вышла на протесты и послала Ермака нах..й..
показать весь комментарий
28.08.2025 08:42 Ответить
Наврядчи про це. Скоріше ця новина як страшний подразник для тих хто на фронті, деморалізуюча остаточно.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:45 Ответить
Яким чином? В нас по закону мобілізація з 25-ти років. Чи я шось пропустив?
показать весь комментарий
28.08.2025 09:03 Ответить
зелений оманський ішак--а хто дома працювати буде ? дебіли,млядь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.08.2025 09:54 Ответить
До побачення, бажаю щасливої долі.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:27 Ответить
ты идиот ватный твой Зе-тварь испугался протестов молодежи после наезда на НАБУ и решил их подальше от своей хари убрать
показать весь комментарий
28.08.2025 08:40 Ответить
А ті раді і тому вбираються.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:58 Ответить
Тому вони з радістю втекли за кордон. То ти ідіот. Та молодь, що щось може зробити на фронті
показать весь комментарий
28.08.2025 09:04 Ответить
Власне, тому і раді. А ти якийсь нервовий. Що, теж би хотів здриснути, але не заканало?
показать весь комментарий
28.08.2025 09:05 Ответить
Зільняють територію з двох сторін . Через фронт і через кордон . А жити хочуть усі
показать весь комментарий
28.08.2025 08:29 Ответить
Но,не за ответку же по московии фламингами и длинными нептунами писАть!
показать весь комментарий
28.08.2025 08:29 Ответить
Чого тільки не зробиш для рідного братика.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:30 Ответить
Нарешті я на волі!Дякую Володимир Олександрович!
показать весь комментарий
28.08.2025 08:30 Ответить
ты сцыкло кацапское -своему путлеру будешь дякувать когда его на виселиуц тащиь будут
показать весь комментарий
28.08.2025 08:43 Ответить
Дякуй не зепідору,в студентам, що на картонках злякали до усрачки гнусавого блазня.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:05 Ответить
Ти не на волі, ти звичайна повія, у якої немає батьківщини, Ти тільки і можеш гавкати з-за кордону
показать весь комментарий
28.08.2025 09:08 Ответить
Батьки не ті хто народили, а ті хто виховали.
Батьківщина не там де народився, а там де знайшов власне щастя.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:53 Ответить
Куди б не занесла доля- я обов'язково знайду час прийти на виборчу дільницю і проголосувати за Володимира Олександровича! Найкращий Президент!
показать весь комментарий
28.08.2025 08:31 Ответить
нєнє!
за притулу!
показать весь комментарий
28.08.2025 08:36 Ответить
не за притулу - а за ****** - это его настоящее имя
показать весь комментарий
28.08.2025 08:46 Ответить
Так а чого тікаєш з "країни мрії"?)
показать весь комментарий
28.08.2025 08:37 Ответить
не ссцы зе бот - молодежь все равно будет давить твоего Зе-мародера и его шоблу ..
показать весь комментарий
28.08.2025 08:44 Ответить
Той хто здриснув з України в важку годину не має права ні голосувати ні мати український паспорт. Так що сосати ти будеш десь на вулиці червоних ліхтарів а не голосувати
показать весь комментарий
28.08.2025 08:53 Ответить
А з Півднем країни та Азовським морем було гірше?
показать весь комментарий
28.08.2025 08:53 Ответить
Ідіот-провокатор.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:57 Ответить
Доля тебе дальше вологди чи Усть *************** не занесе кацапе, як би ви не топили за свого агента на найвищому рівні криворогого іуду.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:09 Ответить
Скатертиною дорога!
показать весь комментарий
28.08.2025 08:32 Ответить
дебил все не уедут так как будут сносить Зе-плесень на выборах
показать весь комментарий
28.08.2025 08:47 Ответить
А може й раніше.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:54 Ответить
Є підозра, що Слуги мстяться, своєму Народу...
показать весь комментарий
28.08.2025 08:32 Ответить
Ні. Вони--слуги, тільки кацапського народу.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:56 Ответить
З початком. Перша хвиля починаєтьсч. Чекаю на цунамі.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:34 Ответить
хрена тебе кацап - это твой зеленский просто обосрался молодежных протестов ..думает откупится- а-га счас..
показать весь комментарий
28.08.2025 08:48 Ответить
Йди *****. Російсько пишуче *****.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:03 Ответить
Чуділа, у тебе прям понос сьогодні ))
показать весь комментарий
28.08.2025 09:06 Ответить
Це називається, що Зеля прийняв тверде рішення про підписання капітуляції.
У всьому світі у всіх країнах під час війни мобілізують молодь, а у нас навпаки молоді далі можливість офіційно дезертирувати.
А це означає неминучу поразку держави.
Таке відчуття, що зеля грає на стороні пуйла.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:36 Ответить
Чому відчуття? Ще після згортання ракетних програм і зливу операції "Авеню" це вже не відчуття, а доконаний факт (fait accompli, фр.)
показать весь комментарий
28.08.2025 08:53 Ответить
до 25 не призивають
показать весь комментарий
28.08.2025 09:32 Ответить
У тому-то й проблема...
показать весь комментарий
28.08.2025 09:43 Ответить
Зеленомордий скот дуже перелякався картонного Майдану, і провівши віковий аналіз його учасників не придумав нічого краще ніж відправити їх за кордон. Їхні братушкі з рашки підтримали цю ініціативу, адже їм це також вигідно, можливо навіть з написанням тексту закону допомогли. Чи не занадто часто їхні інтереси співпадають?
показать весь комментарий
28.08.2025 08:39 Ответить
да так и есть - картонный майдан и возрастная группапротестующих как раз около 22 лет
показать весь комментарий
28.08.2025 08:50 Ответить
Так зване, «мудре» рішення Уряду, підготовлене на 4 рік повномасштабки, саме для вивезення СВОЇХ дітей, яким виповнюється ці 18-22 роки!!
ЦЕ і дурням зрозуміло!! Чекали на це, 4 роки! Типове використання службового становища, заради «насєлєнія»???
показать весь комментарий
28.08.2025 08:40 Ответить
ти наївний. Вони вже сто раз могли виїхати, як завгодно - тупо коридор на митниці або якась липа типу волонтерів, дольнобойщиків чи артистів.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:42 Ответить
Призовників випускають. Це очевидно.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:48 Ответить
нет - очевидно выпускают тех кто не боится выйти на протесты против ублюдка ЗЕ-плесени
показать весь комментарий
28.08.2025 08:51 Ответить
Ті, хто не боїться вийти на протест проти смарагдової плісняви, навряд чи збираються покидати країну. Виїдуть якраз апологети церкви "какаяразніца".
показать весь комментарий
28.08.2025 08:59 Ответить
Шось логіка хромає - вони такі смілі проти гниди, але їдуть. Людина вірно каже - випускають чоловіків призовного віку. Країні ****...ць.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:03 Ответить
а нашо такі складнощі: вніс дитину у базу і все. Перетинай собі кордон туда-сюда. Ти напевно з марсу десь
показать весь комментарий
28.08.2025 09:08 Ответить
Я особисто просто хочу їздити у відпустку за кордон та повертатися назад, емігрувати не планую, але мені вже за 50. Ми хіба не люди та не маємо права перетинати кордон? Коли ця вся х.ня припиниться?
показать весь комментарий
28.08.2025 08:41 Ответить
А захистити свою країну від окупанта ви не маєте права?
показать весь комментарий
28.08.2025 08:45 Ответить
Я діючий військовослужбовець з 24.02.2022.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:46 Ответить
ты брешешь собака так как военных выпускают в отпуск если только хватает по времени ..
показать весь комментарий
28.08.2025 08:52 Ответить
А як випускають, ану розкажи процедуру, «котяра» маскварота?
показать весь комментарий
28.08.2025 09:09 Ответить
Не випустили свого часу військового у Німеччину забрати тіло вбитої дочки...
показать весь комментарий
28.08.2025 09:45 Ответить
Слуги Сатани здають Україну
показать весь комментарий
28.08.2025 08:41 Ответить
нет не слуги а Зеленский обосралася протестов 22-летних после- закрытия НАБУ зе-мародером
показать весь комментарий
28.08.2025 08:54 Ответить
А 23-річних на протестах не було вже чи як?)) Чого до 22?
показать весь комментарий
28.08.2025 09:47 Ответить
Ну от, і Тису перетинати не треба..,
показать весь комментарий
28.08.2025 08:42 Ответить
тебе кацапу как твоему зе-твари ров с говном нужно переплыть..
показать весь комментарий
28.08.2025 08:55 Ответить
Славік, зеленский та йього шакали-менеджери ніколи не ставив за мету збереження України як цілісної держави - меньшості це було зрозуміло у 19 році. Але більшість вирішила по іншому. І нашо ти ображаєшь людей - можливо він з тої меньшості.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:08 Ответить
Максваротий, знаєш, шо українця в першу чергу від москаля відрізняє? Отож. Помий рота і пиши українською. А потім будеш всіх «кацапами» обзивати
показать весь комментарий
28.08.2025 09:12 Ответить
Україна як держава знищується Зеленський сказав---Я ВАШ ВИРОК Свою обіцянку він виконує На території залишаться старі немічні пенсіонери,яким не буде виплачуватись пенсія,бо не буде просто грошей,каліки від війни ,бандюки і "какая разніца". Цей план був погоджений між рашистами і нашими іновірцями задовго до 2019р. А лохи і біомаса вірили піарщикам,брехунам і просто пустим балаболам
показать весь комментарий
28.08.2025 08:44 Ответить
крім пенсій порахуйте ще мільйони пільговиків яких наплодили попередні влади і ця продовжує, нещодавно Мінветеранів анонсувала нові ініціативи надати статус особливих ветеранів тим хто в тилу "допомагав". Ви розумієте що це буде ??? Кожен мєнт, суддя, прокурор, чиновник і сімьї цих всіх одержать ветеранські статуси і купу пільг. А тепер скажіть хто небудь яка держава і який бюджет потягне це все??? де взяти гроші на виплати сотні мільярдів пільг, допомог і субсидій коли працездатне населення зменшується катастрофічно а молодь поспіхом покидає "країну мрій" і то вже назавжди
показать весь комментарий
28.08.2025 09:42 Ответить
От же влада замість того що б думати як захистити державу від кривавого ворога ,вони про рейтинги думають.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:48 Ответить
Тепер зі всіх шмарафонів будуть розганяти тему,щоб більше виїхало,як і з "незаконними перетинами",коли ціни нові озвучувати щодня.
Головне щоб з картонками на Майдан не йшли,не заважали величину політику потужно потужити
показать весь комментарий
28.08.2025 08:48 Ответить
да вытесняют протестный актив -что бы студенты больше не посылали зЕрмака накуй
показать весь комментарий
28.08.2025 08:57 Ответить
Так, Тиса забирає дуже багато жертв. Потрібно все це перенаправити в цивілізоване русло.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:49 Ответить
І не забере. Вчи мову "патріоте"!
показать весь комментарий
28.08.2025 09:03 Ответить
А ти захищай Україну і не чіпляйся до слів.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:20 Ответить
І тобі таке ж побажання
показать весь комментарий
28.08.2025 09:32 Ответить
Як казав наш лідор: «Я маю маю найбільший досвід поміж усіх президентів у веденні війни.». Це мабуть якась його військова хитрість. Навіть Пуйло до такого не додумався.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:52 Ответить
а +50 коли почнуть випускати?
показать весь комментарий
28.08.2025 08:55 Ответить
как только они выйдут на протесты и майданы - против банды воров зеленского мідіча и ермака
показать весь комментарий
28.08.2025 08:59 Ответить
Не вийдуть,основна маса 50+ на фронті,інші ничкаряться, щоб до пенсії пару років дотягнути і не загнутися під кацапським мясником.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:16 Ответить
От і добре, що все ж таки прийняли таке рішення. Дивно, чому не до 25, враховуючи, що мобілізація починається саме з цього віку.

P.S. у Ізраїлі, на якому деякі завжди акцентують увагу і приводять як приклад, кордони відкриті і для чоловіків, і для жінок… Тому рано чи пізно, а якщо Україна хоче стати цивілізованою, демократичною країною, де влада належить перш за все народу, а не частинці тих, хто «у корита», то кордони прийдеться відкривати для усіх громадян без поділу на гендер, статки і т.п. І ті, хто бажає приймати участь у розбудові країни, залишаться, а хто себе к ній не бачить, поїде… Так і сформується суспільство, яке і на виборах буде думати не дупою, і приймати усі потенційні ризики. Гадаю, що у Ізраїлі суспільство тому і свідоме, тому що складається переважно з тих, кому та країна потрібна (усі інші категорії просто з нього виїхали)
показать весь комментарий
28.08.2025 08:57 Ответить
Кому країна потрібна, не звалюють за кордон і потім не віщають прописні істини як Оракул з висоти пташиного польоту.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:19 Ответить
Там і кордони відкриті і мобілізація у віці 18-41! 50-річних євреїв ніхто не чіпає там, хоча медицина там значно краща, ніж у нас, і вони здоровіші!
показать весь комментарий
28.08.2025 09:48 Ответить
Шож ви робите
показать весь комментарий
28.08.2025 08:58 Ответить
обеспечивают свою жопу от протестов и майданов 22-х летних - зе-твари думают что проскочат и не сядут в тюрьму.. так есть еще 23-х летние и 24-х летние и т.д.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:05 Ответить
В Ізраїль, під час воєнного конфлікту, люди повертаються (де б вони не були) боронити країну. В нас навпаки. Яка країна, такі й громадяни.
показать весь комментарий
28.08.2025 08:59 Ответить
брехня там тоже ломанулось до фига гражданского народа в аэропорты -только в Израиле вся власть борется и воюет ЗА свою страну - а в Украине дебилы и не пуганные идиоты выбрали во власть кремлевских ЗРАДНИКОВ и МАРОДЕРОВ
показать весь комментарий
28.08.2025 09:03 Ответить
"кремлевских ЗРАДНИКОВ", це тих, хто зрадили кремль Вчи мову. Посилання для тебе - курси української мови https://osvita.ua/languages/courses/search-31-101-0-689-0.html
показать весь комментарий
28.08.2025 09:19 Ответить
Тобто ти євреїв вважаєш кращими за українців.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:21 Ответить
Кращими я вважаю українців, які зі зброєю в руках боронять країну від російської навали.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:27 Ответить
Війна триватиме до 2028 року включно. А мобілізація ще може тривати не менше року після початку ймовірного перемир'я з пітьмою для підтримки розгортання іноземних сил стримування.
Тож, теперішні 22-літні "юнаки" за діючим зараз законом 100% підпадали б під мобілізацію.
І якщо через політичні мотиви зебілів зараз від 18-22-річних чоловіків, як захисників України, толку мало, то тоді
нехай вже їдуть вони на заробітки чи сідають на шию європейських платників податків.
Втім, може статись, що через такий вільний виїзд потік в Україну тих, хто себе не знайшов за кордоном, перевищить число тих, хто виїзджає.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:12 Ответить
Ви ніц не розуиієте - це мотивація для батьків і дідів цих бусінок, виїхали дітки - воюй, бо нікому.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:20 Ответить
Такі Да! Отой му"ак за прізвиськом Єрмак, провів закриту зустріч зі студентами. Промацав їх настрої і наказав зеленському - вичавлюємо цей "ненадійний" лохторат за кордон, бо на виборах вони станцюють нам румбу.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:22 Ответить
Підготовка до капітуляції. Ті, що виїхали навряд чи повернуться
показать весь комментарий
28.08.2025 09:28 Ответить
Дуже радий за людей, що тепер зможуть просто спокійно жити.
Маю надію невдовзі концтаборі обмеження будуть зняті для всіх
показать весь комментарий
28.08.2025 09:46 Ответить
Як смішно читати вашу тупу риганіну. У порохрдрочерів сирок плавлений замість мізків. Зе то, зе се. Гав гав гав усіх продав. Костюм не вдяг, мокаль не враг. Серйозні прихильники політичного криголама. Який в кращий день на майбутніх виборах набере відсотка 3 і буде бігати за Залужним і буквально сама б, як Путіну. Тільки б той до цого кодом приєднався. Бо без нього він просто очільник 3 відсотків упоротих мразей, які збираються 73 відсотки на стовпах вішати.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:53 Ответить
менше з картонками стоятимуть) щоб владі не заважали
показать весь комментарий
28.08.2025 09:53 Ответить
 
 