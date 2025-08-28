Чоловіків до 22 років почали випускати за кордон, деякі вже виїхали, - ДПСУ

Від 28 серпня чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Зміни до правила перетину кордону, які стосуються чоловіків від 18 до 22 років включно опубліковані в Урядовому кур'єрі. Фактично набрали чинності. Прикордонники їх вже почали застосовувати. Очікуємо на оприлюднення змін щодо жінок-депутаток, на набрання чинності. Коли це станеться, прикордонники також забезпечать можливість перетину кордону цієї категорії громадян", - пояснив він.

За словами Демченка, вже прикордонники мають перших охочих перетнути кордон чоловіків.

"Хтось навіть вже встиг оформитися в пунктах пропуску та виїхати за межі України", - додав речник ДПСУ.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

