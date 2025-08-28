УКР
Чоловіків до 22 років почали випускати за кордон, деякі вже виїхали, - ДПСУ

Чоловіки до 22 років вже почали виїжджати за кордон. Що про це відомо?

Від 28 серпня чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Зміни до правила перетину кордону, які стосуються чоловіків від 18 до 22 років включно опубліковані в Урядовому кур'єрі. Фактично набрали чинності. Прикордонники їх вже почали застосовувати. Очікуємо на оприлюднення змін щодо жінок-депутаток, на набрання чинності. Коли це станеться, прикордонники також забезпечать можливість перетину кордону цієї категорії громадян", - пояснив він.

За словами Демченка, вже прикордонники мають перших охочих перетнути кордон чоловіків.

"Хтось навіть вже встиг оформитися в пунктах пропуску та виїхати за межі України", - додав речник ДПСУ.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Читайте: Депутатки місцевих рад, які працюють на громадських засадах, зможуть виїжджати за кордон, - Свириденко (оновлено)

Автор: 

кордон (4882) чоловіки (170) Демченко Андрій (375)
Топ коментарі
+26
Це називається, що Зеля прийняв тверде рішення про підписання капітуляції.
У всьому світі у всіх країнах під час війни мобілізують молодь, а у нас навпаки молоді далі можливість офіційно дезертирувати.
А це означає неминучу поразку держави.
Таке відчуття, що зеля грає на стороні пуйла.
показати весь коментар
28.08.2025 08:36 Відповісти
+25
Наврядчи про це. Скоріше ця новина як страшний подразник для тих хто на фронті, деморалізуюча остаточно.
показати весь коментар
28.08.2025 08:45 Відповісти
+17
Є підозра, що Слуги мстяться, своєму Народу...
показати весь коментар
28.08.2025 08:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Не буде вона до 28 року.
показати весь коментар
28.08.2025 09:57 Відповісти
Ви ніц не розуиієте - це мотивація для батьків і дідів цих бусінок, виїхали дітки - воюй, бо нікому.
показати весь коментар
28.08.2025 09:20 Відповісти
Такі Да! Отой му"ак за прізвиськом Єрмак, провів закриту зустріч зі студентами. Промацав їх настрої і наказав зеленському - вичавлюємо цей "ненадійний" лохторат за кордон, бо на виборах вони станцюють нам румбу.
показати весь коментар
28.08.2025 09:22 Відповісти
Підготовка до капітуляції. Ті, що виїхали навряд чи повернуться
показати весь коментар
28.08.2025 09:28 Відповісти
Дуже радий за людей, що тепер зможуть просто спокійно жити.
Маю надію невдовзі концтаборі обмеження будуть зняті для всіх
показати весь коментар
28.08.2025 09:46 Відповісти
менше з картонками стоятимуть) щоб владі не заважали
показати весь коментар
28.08.2025 09:53 Відповісти
зараз сцикло ухилянське сєпарське повалить
показати весь коментар
28.08.2025 09:55 Відповісти
слідуючий закон показав без шкурки можеш їхати
показати весь коментар
28.08.2025 09:57 Відповісти
Після порки Єрмака студентами мародери зрозуміли що молодь як виборці не на їхній стороні.Для них тривожний дзвінок-підросло нове поколінння для Майдану.Нехай їдуть,подумали,буде менше проблем з ними,не будуть мітингувати.
показати весь коментар
28.08.2025 10:03 Відповісти
Ну, процес пішов...
Банда преz-едента почала втілювати в життя методичку кремля
по зпузтошенню України!
показати весь коментар
28.08.2025 10:07 Відповісти
Зелені мерзоти, роблять все з першого дня щоб ослабить Україну і здати її!!!!!
показати весь коментар
28.08.2025 10:09 Відповісти
Це зроблено в першу чергу для виїзду підрослих дітей можновладців.
Крім того для очистки території для вихідців з Азії й Африки.
показати весь коментар
28.08.2025 10:20 Відповісти
Нє щоб до 22 років сбивали дрони він їх випускає, яке воно кончене
показати весь коментар
28.08.2025 10:21 Відповісти
Питання до всі коментаторів, хто проти дотримання прв людини (в данному випадку виїзду за кордон 22 річних):
Ви воюєте? Чи Ваші діти?
показати весь коментар
28.08.2025 11:01 Відповісти
Це навіть не ідіотизм, а зрада! Ми служили з 18 років! В армії зараз катастрофа з поповненням! Мабуть це зроблено для своїх діточок щоб здриснули! Іншого пояснення немає!
показати весь коментар
28.08.2025 11:07 Відповісти
Кабмин! Браво! Давай следующую партию - "56+" выпускай!
показати весь коментар
28.08.2025 12:22 Відповісти
56+ не поїдуть нікуди бо і так ледь дихають, а багато РОБОТЯГ навіть до цього віку не доживають
показати весь коментар
28.08.2025 12:30 Відповісти
Тем более! Главное не поехать! А иметь возможность поехать!

Поеду на «курорт» подышать свежим морским воздухом. В 56+, на казино денег жалко (да и не хватает), в публичный дом уже не очень «интересно» ( «интересно», но не очень) остались курорты.
показати весь коментар
28.08.2025 12:32 Відповісти
выборы удалённо и 18-23 будут у зе-тварей
показати весь коментар
28.08.2025 12:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 