Депутатки місцевих рад, які працюють на громадських засадах, зможуть виїжджати за кордон, - Свириденко (оновлено)

Чиновницям дозволили виїжджати за кордон Що відомо

Кабінет Міністрів дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, безперешкодно виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Глава уряду зазначила, що раніше вони не могли виїжджати за кордон навіть у законну відпустку, щоб побачити рідних чи привезти допомогу для військових.

"Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади.

Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування", - додала Свириденко.

Глава МВС Ігор Клименко пояснив, що депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної, обласної) ради - це неоплачувана діяльність.

"Тож законодавство не забороняє працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування. Наприклад, депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон.

Але якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження", - додав міністр.

Органи місцевого самоврядування у триденний строк мають подати до ДПСУ оновлені списки осіб, які визначені у пункті 2-14 Урядової постанови № 57.

Надалі, під час кадрових змін, така інформація має подаватися до ДПСУ не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

Можуть їхати всі окрім депутатів Європейської солідарності
Дивне якесь розпорядження, майже люба жінка може виїжджати за кордон, у неї картка Миколи який гниє в окопах за свої гроші і збирають все , волонтери виручають, в вона гульбенить за кордоном по повній, і гуляє направо і наліво по мужиках, що , скажете нема такого?
Вони воюють за незламне потужне майбутнє, яке надягає вишиванку і з дорогого ресторану чи курорту в Україні закликає українців воювати далі , бо якщо ні , вони вже не будуть так безперешкодно красти на всьому! За це в воюють вже три роки.
Так а що заважае тобі завести чоловіка і відправити його в армію? По тому, що ти пишешь вже видно, яка в тебе орієнтація.
27.08.2025 15:02 Відповісти
Питання в тому, хто ти на справді. Є 2 опціі - просто типове бидло, у якого воюють не за те, щоб русня не захватила всю краіну, а типо за якісь депутатів чи олігархів. напевне в Бучі тільки русня тільки депутатів вбивала. Ну або просто кацапский бот.
Смерті цивільних в Бучі це відповідальність виключно тих хто зараз жирує,збагачується,керує Україною поки хтось воює,тому так і виходить що воюють за те щоб ці " керовники" та їх діти жили безтурботно,накопичували статки,а таким дегенератам як ти розповідають казочки про бурятів та кацапів які можуть захопити.
показати весь коментар
Ще один люмпен пролетаріат. В кращому випадку. Якщо не руснявий бот. Ну ок, допустимо що ти просто тупий. Що значить казочки? Русня не захопила частину країни чи що? Русня не напала ще в 14, а в 22 вже повноційно не напал? Що це за бидляче "зараз жирує"? А до нападу русні у нас комунізм був? Ніхно не "жирував"? До чого одне до другого? Не треба сопротивлятися, треба дозволити русні захопити всю країну, бо якась маленька частина "жирує"?
27.08.2025 15:00 Відповісти
О, а от і ще один підор, тут вже 2 є. Чи громов віталій - це твій другий аккаунт?
ага мій!можливо ти бот? скинь свій номер телофону- я подзвоню і розповів тобі хто тут бот! чи ссиш?
З підорами по телефону не розмавляю. Але я щось не бачу твого, якщо ти вже включив режим бидло пацана - то пиши тоді свій телефон і кажи - звони мені і тоді поговоремо.
27.08.2025 15:02 Відповісти
Вони вже світ переглянули у всій красі за багато років депутатства. Нехай тепер та інші подивляться.
Блін ти ідіот
Хто інші ? Депутат слуга урода брат прем'єрки свириденко, який сховався у Британії ?
свириденко бппешниця, яка дуже хоче бути при владі.
Ні. Вона зебілка при владі.
Вона така сама зебілка як і ти😁
жінки, виходить, не громадяни, на них Конституція не росповсюджується.
А інші жінки на держ посадах?
Знов біла кістка має чілити за кордоном бо має мандат?
Прям як в анекдоті-купи козу,продай козу
хтось покаже закон, так саме закон, а не постанову кабінету міністрів, що заборонено виїзджати за кордон.
та правилно!.. наработались!
навсЄгда, як твій брат?
