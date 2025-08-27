Депутатки місцевих рад, які працюють на громадських засадах, зможуть виїжджати за кордон, - Свириденко (оновлено)

Кабінет Міністрів дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, безперешкодно виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Глава уряду зазначила, що раніше вони не могли виїжджати за кордон навіть у законну відпустку, щоб побачити рідних чи привезти допомогу для військових.

"Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади.



Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування", - додала Свириденко.

Глава МВС Ігор Клименко пояснив, що депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної, обласної) ради - це неоплачувана діяльність.

"Тож законодавство не забороняє працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування. Наприклад, депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон.

Але якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження", - додав міністр.



Органи місцевого самоврядування у триденний строк мають подати до ДПСУ оновлені списки осіб, які визначені у пункті 2-14 Урядової постанови № 57.

Надалі, під час кадрових змін, така інформація має подаватися до ДПСУ не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

