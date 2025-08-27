Женщины-депутаты местных советов, работающие на общественных началах, смогут выезжать за границу, - Свириденко (обновлено)

Кабинет Министров разрешил женщинам-депутатам местных советов, работающих на общественных началах, беспрепятственно выезжать за границу во время военного положения.

Глава правительства отметила, что ранее они не могли выезжать за границу даже в законный отпуск, чтобы увидеть родных или привезти помощь для военных.

"Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат. Новое решение устраняет эти барьеры. Мы хотим, чтобы женщины-депутаты оставались активными и продолжали развивать свои общины.



Изменения касаются депутаток всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления", - добавила Свириденко.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что депутат местного (сельского, поселкового, городского, районного в городах, районного, областного) совета – это неоплачиваемая деятельность.

"Таким образом, законодательство не запрещает работать на других работах, в частности, тех, которые не связаны с органами местного самоуправления. Например, депутат местного совета может быть учительницей или врачом. В таком случае, она может пересекать границу.

Но если депутат работает в органах местного самоуправления и, соответственно, получает зарплату из местного бюджета, то выезд за границу, по-прежнему, возможен исключительно в пределах служебной командировки", - добавил министр.

Органы местного самоуправления в трехдневный срок должны представить ГПСУ обновленные списки лиц, определенных в пункте 2-14 Правительственного постановления № 57.

В дальнейшем, во время кадровых изменений такая информация должна подаваться в ГПСУ не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.