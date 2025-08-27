РУС
Женщины-депутаты местных советов, работающие на общественных началах, смогут выезжать за границу, - Свириденко (обновлено)

Кабинет Министров разрешил женщинам-депутатам местных советов, работающих на общественных началах, беспрепятственно выезжать за границу во время военного положения.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Глава правительства отметила, что ранее они не могли выезжать за границу даже в законный отпуск, чтобы увидеть родных или привезти помощь для военных.

"Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат. Новое решение устраняет эти барьеры. Мы хотим, чтобы женщины-депутаты оставались активными и продолжали развивать свои общины.

Изменения касаются депутаток всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления", - добавила Свириденко.

Также читайте: Вопрос с запретом на выезд невоеннообязанным женщинам-чиновникам пересмотрят в течение двух недель, - Свириденко

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что депутат местного (сельского, поселкового, городского, районного в городах, районного, областного) совета – это неоплачиваемая деятельность.

"Таким образом, законодательство не запрещает работать на других работах, в частности, тех, которые не связаны с органами местного самоуправления. Например, депутат местного совета может быть учительницей или врачом. В таком случае, она может пересекать границу.

Но если депутат работает в органах местного самоуправления и, соответственно, получает зарплату из местного бюджета, то выезд за границу, по-прежнему, возможен исключительно в пределах служебной командировки", - добавил министр.

Органы местного самоуправления в трехдневный срок должны представить ГПСУ обновленные списки лиц, определенных в пункте 2-14 Правительственного постановления № 57.

В дальнейшем, во время кадровых изменений такая информация должна подаваться в ГПСУ не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

