Кабмін дозволив усім чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон, – Свириденко

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким дозволив чоловікам віком до 22 років вільно виїжджати з України.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за результатами засідання уряду у середу.

"Сьогодні Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном", – написала Свириденко.

Вона додала, що ці зміни набудуть чинності з наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Нагадаємо, 12 серпня 2025 року Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість полегшити виїзд за кордон для молодих українців. Замість вікового обмеження у 18 років встановлять межу у 22 роки.

18 серпня прем'єрка Свириденко сказала, що до кінця тижня уряд може ухвалити відповідну постанову.