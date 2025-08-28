Дозвіл на виїзд молоді за кордон точно не призведе до відтоку чоловіків із країни, - "слуга народу" Веніславський

Дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану не призведе до відтоку чоловіків з України.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"До відтоку чоловіків це точно не призведе", - сказав парламентар.

Веніславський пояснив, що ті, хто хоче залишити країну, завжди шукають можливості, переважно пов'язані з порушенням закону та корупцією.

"Тим, кому 18, можна спокійно навчатися. Я думаю, це навпаки стимулюватиме повернення в Україну тих громадян, які сьогодні перебувають за кордоном і мають 20-22 роки. Вони зможуть без проблем приїжджати в Україну і виїжджати з неї", - додав нардеп.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

