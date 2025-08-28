УКР
Дозвіл на виїзд молоді за кордон точно не призведе до відтоку чоловіків із країни, - "слуга народу" Веніславський

Чи буде відтік населення після дозволу на виїзд молоді за кордон?

Дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану не призведе до відтоку чоловіків з України.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"До відтоку чоловіків це точно не призведе", - сказав парламентар.

Веніславський пояснив, що ті, хто хоче залишити країну, завжди шукають можливості, переважно пов'язані з порушенням закону та корупцією.

"Тим, кому 18, можна спокійно навчатися. Я думаю, це навпаки стимулюватиме повернення в Україну тих громадян, які сьогодні перебувають за кордоном і мають 20-22 роки. Вони зможуть без проблем приїжджати в Україну і виїжджати з неї", - додав нардеп.

Читайте: Лісовий про навчання студентів, старших за 25 років: Право на освіту – не індульгенція від мобілізації

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для виїзду за кордон чоловікам до 22 років потрібно мати військово-обліковий документ, - ДПСУ

+33
Хто це такий Веніславський? Чи не той,хто очолював космічні війська України та розповідав про неправильне зберігання мін на фронті? Це та гнида?
28.08.2025 08:56
+27
Кожна нормальна країна дбає про свою обороздатність ,а та країна до влади якої дорвались невігласи дбає про рейтинги.
28.08.2025 08:57
+26
Народний депутат України Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт, що має дозволити виїзд за кордон усім військовозобов'язаним до 25 років (навіть не до 22), та підбурив колег його підписати, аби вивезти свого молодшого сина Андрія, 2004 року народження, якому зараз якраз 21 рік.
Старший син народного депутата України Федір, 1992 року народження, заброньований на дипломатичній посаді і теж має можливість залишитися за кордоном.

В той же час Веніславський - один з найактивніших противників будь‑яких ротацій і термінів служби та неодноразово блокував це питання в комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки.

Такі от подвійні стандарти. Ну а сини "державного діяча" Вніславського зовсім не народжені для війни.
28.08.2025 09:01
28.08.2025 08:56
Беняславский,головне що не підуть на Майдан з картонками? Та на фронт?
28.08.2025 08:56
Оця тема з картонками мені нагадала Білорусь. Лавочкі на які вставали босоніж. Раніше протести якось жвавіше проходили.
28.08.2025 09:01
Вені менший син теж.чухне. йому як раз 21 виповнився. Він цю норму і пропихував як міг.
28.08.2025 09:03
А інших в уряді й нема. Самі гниди!
28.08.2025 09:01
Скоріше втеча, інакше закон був би не потрібен.
28.08.2025 08:57
Точно не призведе до відтоку? Тоді напевно до притоку, по логіці веніславського
28.08.2025 08:58
Дякуємо Володимире Олександрович за мудре рішення. Хоча б діти того жахіття не бачитимуть.
28.08.2025 08:59
Такі "мудрі рішення" уже четвертий рік кров,ю омиваються.
28.08.2025 09:06
А после 22 лет уже не дети? Четвертый год войны , а идиоты вроде кирилки зимина ещё отмечаются на Цензоре! Дружок, твой уровень развития марафон и вечерний видосик от александра влодимировича!
28.08.2025 09:07
Такі розумові інваліди як ти і в 30 діти і в 40 теж під себе серете.
28.08.2025 09:33
По кабакам водяру жерти не діти, а як захищати Батьківщіну-діти.
28.08.2025 09:46
Мабуть по собі міряєш, може ти і не старе, но сміття це точно
28.08.2025 10:52
Я 30 років відмічав у 83 році в Афганістані, зараз не беруть, бо до медкомісії не дійду. З молодших братів один загинув. Так що не вякай сміття
28.08.2025 10:59
Мабуть тебе методичку фсб надало. Хай гине патріотична молодь, а ушлепки бігуть.
28.08.2025 10:50
Веніславський - це слуга Зєрмака, який кожного разу, коли шобло зробить якусь протизаконну дічь або тупорилу дічь, повинен сказати «все в рамках закону, нічого страшного не сталося, так роблять у всіх розвинених країнах світу: Зімбабве, Туркменістані, Венесуелі».
28.08.2025 08:59
Вони народженні витрачати гроші яки краде батько. В батько не може йти воювати, бо ще діти не можуть сами красти
28.08.2025 10:55
Такий собі місцевий геббєльс, по котрому вже давненько мотузка плаче.
28.08.2025 09:03
То якщо не призведе, відкривайте для усіх тоді. Чого боятись?! 😏
28.08.2025 09:00
Ти у кожній новині на Цензорі будеш свої висери ліпити? На вулицю людну вийди та скажи це оточуючим; точно повернешся додому з побитим їб@лом або без зубів.
28.08.2025 09:08
А ты , что поло умный в заключении был? Ты же при случаи и за пыню проголосуешь если случай будет.
28.08.2025 09:09
По-зельономордому виходить,що захищати мають діди 50+.
А молодь треба виростити,навчити і віддати Європі як бонус.
28.08.2025 09:02
Зеля свідомо не мобілізував молодь, щоб Україна зазнала нищівної поразки на фронті.
Все як і було домовлено між Зелею та пуйлом.
28.08.2025 09:05
За кордоном молодь збереже здоров'я. Обов'язково їхати. Наше продовольство небезпечне.
28.08.2025 09:41
А ти чого такого небезпечного наїлося? Кіслих щєй лаптєм нахлєбалось?
28.08.2025 10:07
Головне шоб синулька 2004-го року вспів виїхати по закону. Так Федя? Старший то вже тю-тю
28.08.2025 09:04
Там не тільки сини.Про клан беніславських у прокуратурі ходять легенди...
28.08.2025 09:10
Брат нардепа Вадим Веніславський обіймав керівні посади в прокуратурі Волинської області за часів Віктора Януковича й був люстрований, але в 2019 році Київський окружний суд скасував люстрацію за сприяння нардепа, який тоді зайшов якраз до Верховної Ради України, аж поки генпрокурорка Венедіктова не зайняла принципову позицію і брата таки було звільнено (офіційно: через неналежне виконання обов'язків). За це Венедіктова стала кровним ворогом нардепа Веніславського, і він активно добивався її звільнення.

Ну і після звільнення Венедіктової, знову за прияння нардепа Веніславського вже у 2024 році суд ухвалив рішення про поновлення люстрованого братика на посаді першого заступника керівника Одеської обласної прокуратури, апеляційний суд це рішення підтвердив...

Вадим Веніславський, звісно, теж не служить - це якраз ттікорупційні прокурори, які не йдуть на фронт.
28.08.2025 09:19
Просто робить кар'єру. Байдуже під ким. Таке лайно і росіянам буде служити. У нього нема ні політичних переконань, ні моральних цінностей
28.08.2025 10:51
Молодь і свідки живого Брєжнєва - це основний електорат зєлєнскава. Молоді дають свободу пересування, а пєнсам знову роздадуть по тисячі зєлєнскава і перемога на виборах гарантована
28.08.2025 09:06
Не судіть по собі.
28.08.2025 09:17
Вчора чула як бабця---яка жила при брежневі дуже лаяла зелену гниду. І я жила при ньому. У мене навіть є фотографія з ним. Випадково зустрілися. Я в бікіні, він в костюмі з краваткою.
28.08.2025 10:32
Подвійна користь - на додачу сім'ї усіх цих 18-22 будуть гаряче підтримувати бусифікацію (принаймні ті, в кого ніхто не воює), адже доки вистачає "добових поставок", доти й випускають привілейовану частину громадян.
28.08.2025 09:13
Довбак-феєричний!
28.08.2025 09:13
Тисячі навчальних закладів з величезними затратами і пшиком на виході пустують. Вчитися є кому, але якщо все одно твоїм начальником буде тупий сраколиз з купленим дипломом -може зразу за кордон. Там не краще і не гірше -платять більше і тратити є на що.
28.08.2025 09:16
Слуги ***** наполеглево працюють на перемогу *****.
28.08.2025 09:16
Дозвіл на виїзд молоді за кордон точно не призведе до виїзду молоді за кордон...
28.08.2025 09:17
А хто воювати буде за Україну? Старики? Да нах старикам вже воно потрібно. Тим більше для чого і ради кого якщо молодь здрисне. Тупо ***** дав завдання своїм агентам зірвати мобілізацію в Україні. Якщо слуги гадають що таким чином вони собі рейтингі наб'ють до виборів то вони глибоко помиляються. Рвати виродків будуть на шматки за здану українську землю і за кожне місто
28.08.2025 09:18
Да да. 25 років - то вже дід з трьома пенсіями і субсидією. Шо ти несеш?
28.08.2025 09:34
Це ти що несеш... До 25 рочків теж не воюють. Думаю скоро і для них якусь лазівку приймуть депутани.
28.08.2025 09:49
А молоді тим більш нах воно потрібно?
28.08.2025 10:37
Ну якщо в молоді немає майбутнього то так
28.08.2025 10:40
Звісно в Україні в них немає (нормального) майбутнього.
28.08.2025 11:13
Зуб даєш Фєдя?😳
28.08.2025 09:22
Заманюють в пастку. А потім постанову скасують.
28.08.2025 09:25
А до чого ж це призведе, цікаво?
28.08.2025 09:26
Ні до чого. Власне як і те, шо чоловіків всіх випускали би
28.08.2025 09:33
Ти або руснявий провокатор, або просто тупий. Якщо б усіх чоловіків випускали, то України на мапі вже не існувало.
28.08.2025 10:50
Яка ж ти брехлива гнида А саме головне---ВОРОГ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ
28.08.2025 09:27
Ну а хто стимулює цю корупцію в країні?))) цікавий такий зєлєбоб))
28.08.2025 09:32
Дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану не призведе до відтоку чоловіків з України. Із так заявою його місце в дурдомі
28.08.2025 09:33
Ти дурень? венісласький!
28.08.2025 09:37
воно не дурень , воно свідомо веде країну до поразки і здачі пуйлу !! і не він один ...
28.08.2025 12:31
Я так розумію Більшість незадоволених коментаторів 22+Жаба?
28.08.2025 09:37
Будуть про патріотизм розказувати і що завгодно, але не визнають, шо теж хочуть, але вже вони «старі діди за 25». Пердуни, пенсію вже отримали? ))
28.08.2025 09:39
Мені подобається, як дорослі мужики ниють: купа «вумних фраз», скалдні конструкції», а все лише прикриття того, шо вони шкодують, шо їм не 18-22 ))))
28.08.2025 09:38
Або не 60+. Хоча 18-22 все ж краще.
28.08.2025 09:50
МінЄд корупціонера Чернишова вже обєднав і вернув назад, ніякі обіцянки і подачки вже не вернуть молодь бо вони власне молоді і працездатні, швидко адаптуються.
28.08.2025 09:46
Поки що не довелось почути переконливого, зрозумілого, чи хоча б притомного, пояснення цьому рішенню. Але якось же воно приймалось, обговорювалось, аналізувались причини, оцінювались наслідки. Повинно бути пояснення, яке влаштувало всіх. Якщо такого немає, значить там просто виконують накази, які не обговорюють. А потім пояснюють, хто як може.
28.08.2025 09:46
Це схоже на те, як було з набу-сап: в кабінетах все виглядає просто і легко, але вулиця сприймає все це інакше. Таке буває, коли ті, хто сидять в кабінетах, геть не розуміють вулицю, а скоріше бояться її. Схоже на другий прокол.
28.08.2025 10:00
Зараз вони хомут на дупу коня затягують. Не треба бо закривати кордони. Ці євреї українського народу взагалі не знають.
28.08.2025 10:01
Коли дозволять виїзд мужикам, які 42 місіці на фронті і ще, якимось чудом, живі ???
28.08.2025 10:02
дебіл зеленомордий
28.08.2025 10:03
Не виїде, бо нема грошей, про це влада теж попіклувалася
28.08.2025 10:19
Схоже ця країна приречена....
28.08.2025 10:27
Фу ***...заспокоїв
28.08.2025 10:37
Населення України зменшується недостатньо швидко і ще поки що здатне на спротив владі. Треба позбутися найбільш активної частини населення, щоб ніхто не заважав підписувати капітуляцію
28.08.2025 10:46
А це стосується 73%? А на фронт хто піде? Офіс президента? Єрмак? Татаров? Зелені депутати?! Що ж ви гидотники робите?!
28.08.2025 10:48
З точки зору обороноздатності країни, дуже дивне рішення. Може справді готуються до закінчення війни, роблять популістські кроки.
28.08.2025 11:00
А тим часом з такою мобілізацією .Рашисти мають певні просування у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. І мабуть скоро вже всі Українці покинуть пригноблену кремлем Україну.
28.08.2025 11:11
не призведе до відтоку? Замість того, щоб цих "дітей" хоча б поставити на нічні чергування по дронам у містах. Кожну ніч вбиті. У нас якась війна не війна. Мобілізацію президент боїться проводити, воюють одні й ті самі, поки не гинуть. Потім зловлять якогось тракториста. Воюють діди віком по 50 і більше років. Зате до 25 років ще "дітки" - їм здоровячко не дозволяю замінити тих артритних та геть виснажених воїнів. Тепер ще й нехай гуляють по парижам, варшавам, мадридам. Україну готують до чого?
28.08.2025 11:14
 
 