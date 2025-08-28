Выезд мужчин 18-22 лет: очереди на словацкой границе объясняются окончанием сезона отпусков, - ГПСУ

Очереди на украинско-словацкой границе не связаны с постановлением Кабинета министров относительно выезда мужчин 18-22 лет.

Об этом сообщила пресс-секретарь Чопского погранотряда Елена Трачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, сегодня на выезд в направлении Словакии ожидают 35 автомобилей. Небольшое количество мужчин в возрасте до 22 лет также пересекло границу - всего 8 человек. Очереди возникли из-за завершения сезона отпусков.

Пограничники призывают учитывать очереди при планировании поездок и советуют альтернативные пункты пропуска: "Малый Березный-Убля", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)" для железнодорожного сообщения.

