Выезд мужчин 18-22 лет: очереди на словацкой границе объясняются окончанием сезона отпусков, - ГПСУ
Очереди на украинско-словацкой границе не связаны с постановлением Кабинета министров относительно выезда мужчин 18-22 лет.
Об этом сообщила пресс-секретарь Чопского погранотряда Елена Трачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, сегодня на выезд в направлении Словакии ожидают 35 автомобилей. Небольшое количество мужчин в возрасте до 22 лет также пересекло границу - всего 8 человек. Очереди возникли из-за завершения сезона отпусков.
Пограничники призывают учитывать очереди при планировании поездок и советуют альтернативные пункты пропуска: "Малый Березный-Убля", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)" для железнодорожного сообщения.
PS. Я взагалі про те, що це вас не стосується і нікого не стосується і мене в тому числі, кому і чим займатися. Закінчуйте з однаковими дописами - вони нікому не цікаві, шановний
А тепер кацапські агенти впливу на очах у всіх "проштовхнули" диверсію проти України, просто відкрило шляхи для втечі самих перспективних за станом здоров'я вояків, захисників держави.
Будь-яка людина знає, що після 40 років чоловік вже не може тягатись із 20-річним за швидкістю та витривалістю. Не сумніваюсь, що цю диверсію розробили на Лубянці.
То чим там займається герой диверсій пан Малюк? Може варто поцікавитись - хто протягує кремлівські задуми у життя в Україні?
P.S. Для різної кремлівської }{уєти, що заспівають пісню про свободу і права - відповідаю наперед: ваші нікчемні і убогі методички нікого не цікавлять. Срати я на вас хотів.
Тож виїде набагато більше людей.
Я не засуджую тих хто цим скористається.
Я не розумію чим думає кабмін і опа коли таке робить.