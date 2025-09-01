Сообщение роспропаганды о массовом оттоке 18-22-летних мужчин из Украины – ложь, - ГПСУ

Информация, которую российская пропаганда активно распространяет с 28 августа о массовом оттоке мужчин в возрасте 18-22 года, штурмах на границах и очередях людей, которые хотят выехать из Украины, является неправдивой. В последние дни в страну въезжает больше людей, чем выезжает.

Об этом в комментарии для Еспресо рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственная пограничная служба приводит данные, не разделяя на возрастные категории - это касается и 18-22 летних, и 30-летних, и 40-летних. Но наши инспекторы в каждом пункте пропуска уделяют внимание анализу, насколько увеличился поток этой категории граждан и насколько активно мужчины этой группы пересекают границу. Могу сразу определить: те информационные сообщения, которые с 28 числа активно распространяла российская пропаганда, о массовом оттоке граждан, массовом пересечении и штурмах границ, формировании очереди из желающих выехать - все это ложь. 28 августа, когда вступило в силу постановление Кабмина и предоставили разрешение на пересечение границы мужчин 18-22 лет включительно, не только эта категория мужчин была на границе, хотя она действительно присутствовала. Никакого увеличения пассажиропотока не произошло", - пояснил Демченко.

На пассажиропоток влиял летний период. В сентябре, говорят в ГПСУ, также пересечение на границе может держаться на достаточно высоком уровне.

"Например, 28 августа границу пересекло 127 тыс. граждан, как на въезд, так и на выезд. Днем ранее, 27 августа, пассажиропоток был на таком же уровне. Но и 28, и 29, и 30, и 31 - идет перевес на въезд в Украину. То есть больше украинцев возвращаются", - подчеркнул он. Такая же ситуация была и в 2024 году.

По его словам, анализ наблюдений на пунктах пропуска показывает, что категория граждан от 18 до 22 лет включительно, которой теперь разрешено пересекать границу во время действия военного положения, также пересекает границу, как на выезд из Украины, так и на въезд.

Если растолковать, как и с каким документами могут пересекать границу мужчины 18-22 лет, то необходимо иметь загранпаспорт, а также военно-учетный документ, которым может быть в бумажной или электронной форме.

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.

