РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10377 посетителей онлайн
Новости Активизация роспропаганды в Украине Выезд за границу до 25 лет
2 367 37

Сообщение роспропаганды о массовом оттоке 18-22-летних мужчин из Украины – ложь, - ГПСУ

В ГПСУ рассказали о ситуации на границах и выезде мужчин в возрасте 18-22 лет

Информация, которую российская пропаганда активно распространяет с 28 августа о массовом оттоке мужчин в возрасте 18-22 года, штурмах на границах и очередях людей, которые хотят выехать из Украины, является неправдивой. В последние дни в страну въезжает больше людей, чем выезжает.

Об этом в комментарии для Еспресо рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственная пограничная служба приводит данные, не разделяя на возрастные категории - это касается и 18-22 летних, и 30-летних, и 40-летних. Но наши инспекторы в каждом пункте пропуска уделяют внимание анализу, насколько увеличился поток этой категории граждан и насколько активно мужчины этой группы пересекают границу. Могу сразу определить: те информационные сообщения, которые с 28 числа активно распространяла российская пропаганда, о массовом оттоке граждан, массовом пересечении и штурмах границ, формировании очереди из желающих выехать - все это ложь. 28 августа, когда вступило в силу постановление Кабмина и предоставили разрешение на пересечение границы мужчин 18-22 лет включительно, не только эта категория мужчин была на границе, хотя она действительно присутствовала. Никакого увеличения пассажиропотока не произошло", - пояснил Демченко.

На пассажиропоток влиял летний период. В сентябре, говорят в ГПСУ, также пересечение на границе может держаться на достаточно высоком уровне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На границе фиксируется как выезд, так и въезд мужчин в возрасте 18-22 года, - ГПСУ

"Например, 28 августа границу пересекло 127 тыс. граждан, как на въезд, так и на выезд. Днем ранее, 27 августа, пассажиропоток был на таком же уровне. Но и 28, и 29, и 30, и 31 - идет перевес на въезд в Украину. То есть больше украинцев возвращаются", - подчеркнул он. Такая же ситуация была и в 2024 году.

По его словам, анализ наблюдений на пунктах пропуска показывает, что категория граждан от 18 до 22 лет включительно, которой теперь разрешено пересекать границу во время действия военного положения, также пересекает границу, как на выезд из Украины, так и на въезд.

Если растолковать, как и с каким документами могут пересекать границу мужчины 18-22 лет, то необходимо иметь загранпаспорт, а также военно-учетный документ, которым может быть в бумажной или электронной форме.

Читайте также: Выезд мужчин 18-22 лет: очереди на словацкой границе объясняются окончанием сезона отпусков, - ГПСУ

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин обнародовал постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет (обновлено)

Автор: 

Госпогранслужба (6803) граница (5353) пропаганда (3723) мужчины (149) Демченко Андрей (313)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Ошалеле ІПСО! Навпаки! Назад всі побігли!
показать весь комментарий
01.09.2025 18:04 Ответить
+15
і про призедента та його прохфєсіаналізм

показать весь комментарий
01.09.2025 18:12 Ответить
+14
От багатьом людям хочеться знати одне ,
для чого випускати здорових хлопців за кордон ,
щоби що , довести що у нас преЗедент лояльний
до молодих вояк , бо нехай воюють чоловіки віком 60+ ?
При владі в нашій краіні зрадники , популісти і злодії 😡
показать весь комментарий
01.09.2025 18:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можно подумати, що хтось десь чекає наших дивних людей, що страждають клоунофілією в дуже важкій формі.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:03 Ответить
Ошалеле ІПСО! Навпаки! Назад всі побігли!
показать весь комментарий
01.09.2025 18:04 Ответить
Рюзкє, ну ти ж таке рюзкє-бль... Ти думав, що твої вузенькі оченята ніхто не бачить? Тебе не врятують і чорні-чорні-чорні окуляри...
показать весь комментарий
01.09.2025 18:50 Ответить
О! Всратий ухилянт виліз! Не вірить офіційним заявам ДПСУ! Вилізь з під юбки своєї маман. Сходи на кордон подивися - нарід через паркан лізе! За місце в маршрутку в Україну бійка!
показать весь комментарий
01.09.2025 20:25 Ответить
Хе-хе... Повторюся в сотий раз. Ще ні одне рюзке чмо не здогадалося, що Ореста - це жіноче ім'я.
показать весь комментарий
01.09.2025 20:46 Ответить
А зачем это надо было совмещать с +/- 1 сентября, когда и так куча народа ездит туда-сюда? Не могли потерпеть 2 недели? Или в этом и было задание }{уйла и его пропаганды?
показать весь комментарий
01.09.2025 18:05 Ответить
От багатьом людям хочеться знати одне ,
для чого випускати здорових хлопців за кордон ,
щоби що , довести що у нас преЗедент лояльний
до молодих вояк , бо нехай воюють чоловіки віком 60+ ?
При владі в нашій краіні зрадники , популісти і злодії 😡
показать весь комментарий
01.09.2025 18:10 Ответить
Довести,що ЗЕ дебіл і Конституції не читав.Мета проста-подальший розкол суспільства.Оманска гнида завдання по знищенню України не знінила
показать весь комментарий
01.09.2025 18:14 Ответить
Єрмаку так на зустрічі зі студентами насовали, шо вони моментально протягли закон шоб дати їм звалити.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:22 Ответить
а для чого взагалі людей не випускати?
показать весь комментарий
01.09.2025 18:31 Ответить
Тебе не випускають? То може спробуй оновити свої облікові данні...
показать весь комментарий
01.09.2025 21:02 Ответить
І як це допоможе?
показать весь комментарий
01.09.2025 21:04 Ответить
Зрозумієш чи є у тебе тестікули ..Це важливо знати.
показать весь комментарий
01.09.2025 21:13 Ответить
в мене дані оновлені, і що тепер?
показать весь комментарий
01.09.2025 21:24 Ответить
І що ,не знадобився у війську? Вагітний прокурор-інвалід?Тоді виїджай сміливо..
показать весь комментарий
01.09.2025 22:09 Ответить
Випускати потрібно, щоб українець почувався людиною і хотів захищати свою державу
показать весь комментарий
01.09.2025 18:59 Ответить
і про призедента та його прохфєсіаналізм

показать весь комментарий
01.09.2025 18:12 Ответить
Ага...всі повернуться для зустрічі з "любим" ТЦК.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:16 Ответить
Враховуючи,що ця влада зеригів ніколи не брехала,сумнівів ніяких,що іпсо
показать весь комментарий
01.09.2025 18:17 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2025 18:20 Ответить
Улюбленець Юга-Вастока-***...
показать весь комментарий
01.09.2025 18:46 Ответить
Налажали з черговим "законом" а потім жаліються на ІПСО. Виродки зелені.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:20 Ответить
у кого є гроші або голова на плечах звісно поїде. Тому дайте Стефанчуку та Дермаку по кулемету, а зелі - парабелум, хай принаймі свої посади захищають
показать весь комментарий
01.09.2025 18:20 Ответить
Там є Татаров з кулеметом. Раптом що, чєчєнцав постріляє.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:25 Ответить
Ну якщо з України чоловіки не тікають, то чому ці обмеження не зняти для всіх, а я вам скажу чому, тому що це бізнес, на якому влада дуже непогано заробляє.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:29 Ответить
Жонглювання цифрами, просто напишіть скільки за 4 дні виїхало хлопців у віці 18-22? Чи це також військова таємниця?
показать весь комментарий
01.09.2025 18:34 Ответить
Щас я увидела фото первого курса КНУ и там практически все первокурсников- девушки. Интересно; куда все парни подевались?
показать весь комментарий
01.09.2025 18:36 Ответить
Вони виїхали до 18. А тепер за цим законом зможуть спокійно залишатись, та навчатись до 22. Це й є його позитивним моментом. Купу негативу тут й так вже обсмоктали.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:03 Ответить
Про захист країни від кацапсячої навали мабуть не чули?
Там і молодіх хлопців багато..Тих хто не сцицця..
показать весь комментарий
01.09.2025 21:06 Ответить
Віримо.... Всі хлопці кого знаю 18-23 збирають речі, але тільки не в Україну. Навіть ті кто з помпою і патриотизмом повернувся у 2022-2023.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:45 Ответить
Дело не массовости выезда. Беда в другом. Все выезжающие уже согласны как бы не возвращаться в 22 г! Это не беженцы от войны и бомбёжек с детьми и подобное. Такие уезжают с вариантом навсегда. И одни мужчины это. Тема не простая---но призывать на срочную можно и нужно было с 20 лет. И конечно потом призывать на боевые действия. Ведь у нас война за свободу и независимость страны и народа. За это и в 16 лет шли воевать в разные времена и войны. И конечно шли и в 60 лет. Кто считал это важным для себя. Будут фиктивные браки, учёба, переезды из страны в страну и даже на другой континент. Непродуманное решение совсем.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:30 Ответить
А сам ти в якому віці НЕ пішов?
показать весь комментарий
01.09.2025 21:08 Ответить
По манере вопроса и намёка по нормальному сначала в пример. А потом уже вопрос. Дежурно не стану спрашивать из какого окопа вопрос. Написать можно что угодно. 20 апреля уже чуть изюму наковырял, с детства люблю из своей уже 72 пасочки. Покупная была, изюму не много вышло. Ущучил?
показать весь комментарий
01.09.2025 21:49 Ответить
сваха 8 годин стояла на кардоні,- їхала автобусом,- брешить далі потвори
показать весь комментарий
01.09.2025 20:09 Ответить
Так віриш свасі? Мож вона з водієм у кущах весь час "загоряла"?
показать весь комментарий
01.09.2025 21:10 Ответить
"Державна прикордонна служба наводить дані, не поділяючи на вікові категорії... Джерело: https://censor.net/ua/n3571656
це - ключ, що дозволяє просто швидко перейти до наступної новина.т.я. час обмежений
показать весь комментарий
01.09.2025 20:36 Ответить
 
 