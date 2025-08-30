На границе фиксируется как выезд, так и въезд мужчин в возрасте 18-22 лет, - ГПСУ

Пограничники фиксируют как выезд из Украины, так и въезд в страну мужчин возрастной категории 18-22 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Так, по его словам, эта категория мужчин с утра 28 августа присутствует на границе для того, чтобы ее пересечь.

"Если 28 числа мы уделяли внимание наблюдению за выездом, то 29 числа мы также уделили внимание и въезду этой категории граждан. Есть движение юношей как на выезд из Украины, так и на въезд. На пассажиропоток это существенно не повлияло. Фактически, каким он был днями ранее, таким и остается. В будни пассажиропоток продолжает колебаться от 125 тыс. до 135 тыс. граждан", - рассказал спикер.

Он отметил, что ажиотажа на границе нет. Вчера границу пересекли 133 тыс. граждан, и динамика была в процентном соотношении 50 на 50 - как на въезд в Украину, так и на выезд.

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.