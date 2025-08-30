На границе фиксируется как выезд, так и въезд мужчин в возрасте 18-22 лет, - ГПСУ
Пограничники фиксируют как выезд из Украины, так и въезд в страну мужчин возрастной категории 18-22 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Так, по его словам, эта категория мужчин с утра 28 августа присутствует на границе для того, чтобы ее пересечь.
"Если 28 числа мы уделяли внимание наблюдению за выездом, то 29 числа мы также уделили внимание и въезду этой категории граждан. Есть движение юношей как на выезд из Украины, так и на въезд. На пассажиропоток это существенно не повлияло. Фактически, каким он был днями ранее, таким и остается. В будни пассажиропоток продолжает колебаться от 125 тыс. до 135 тыс. граждан", - рассказал спикер.
Он отметил, что ажиотажа на границе нет. Вчера границу пересекли 133 тыс. граждан, и динамика была в процентном соотношении 50 на 50 - как на въезд в Украину, так и на выезд.
Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.
27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.
В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.
Твоє рідне, сакральне слово ;лагєрь; на українській мові звучить як табір. Отже- концтабір.
Можеш не дякувати.
Гниди.
позбувається працездатних та персиективних, громадян, майбутнього України!
Якщо працездатні виїдуть, хто буде працювати? Це також означає, що буде нічим платити пенсіїї, оскільки пенсіїї пенсіонерам заробляє наступне покоління