На кордоні фіксується як виїзд, так і в’їзд чоловіків віком 18-22 роки, - ДПСУ

Виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Прикордонники фіксують як виїзд з України, так і в'їзд до країни чоловіків вікової категорії 18-22 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Так, за його словами, ця категорія чоловіків від ранку 28 серпня присутня на кордоні для того, щоб його перетнути.

"Якщо 28 числа ми приділяли увагу спостереженню за виїздом, то 29 числа ми також приділили увагу і в'їзду цієї категорії громадян. Є рух юнаків як на виїзд з України, так і на в'їзд. На пасажиропотік це суттєво не вплинуло. Фактично, яким він був днями раніше, таким і залишається. У будні пасажиропотік продовжує коливатися від 125 тис. до 135 тис. громадян", - розповів речник.

Чоловікам до 22 років дозволили виїзд з України, однак ажіотажу на кордоні не спостерігається, - ДПСУ

Він зауважив, що ажіотажу на кордоні немає. Учора кордон перетнули 133 тис. громадян, і динаміка була у відсотковому співвідношенні 50 на 50 - як на в'їзд в Україну, так і на виїзд.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

Держприкордонслужба ДПСУ (6370) кордон (4890) чоловіки (174)
Ніж найбільше тупиться від цибулі.
Так яка кількість 18-22 років на виїзд та в'їзд?
30.08.2025 21:55 Відповісти
А ви кажете концлагер, концлагер. Правда є нюанс.
30.08.2025 21:56 Відповісти
Я тобі про ;концлагер;, рускоязичний ти наш.
Твоє рідне, сакральне слово ;лагєрь; на українській мові звучить як табір. Отже- концтабір.
Можеш не дякувати.
30.08.2025 22:13 Відповісти
Тема - виїзд молоді. Що за танці під музику Маяковського?
30.08.2025 23:13 Відповісти
Свято сьогодні в них. Парубія вбили, от і тішаться.
Гниди.
30.08.2025 23:14 Відповісти
Всі побачили як сотні тисяч молодих здорових бидланів патріотили на вихід. Як і в 2022 році. Довбана ***********.
30.08.2025 22:05 Відповісти
В 2019 саме молодь зробила ЗЕ президентом. А воюють діди 45+...
показати весь коментар
30.08.2025 22:14 Відповісти
Если уже так боялись студенческих демонстраций могли бы понизить призывной возраст до 18. Для обоих полов.
показати весь коментар
30.08.2025 22:17 Відповісти
Молодь пішла на кордони 1918 року, шо не так? Хелм, Перемишль...
показати весь коментар
30.08.2025 22:17 Відповісти
Ж2 розвалює країну,
позбувається працездатних та персиективних, громадян, майбутнього України!
Якщо працездатні виїдуть, хто буде працювати? Це також означає, що буде нічим платити пенсіїї, оскільки пенсіїї пенсіонерам заробляє наступне покоління
показати весь коментар
30.08.2025 23:18 Відповісти
 
 