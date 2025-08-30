На кордоні фіксується як виїзд, так і в’їзд чоловіків віком 18-22 роки, - ДПСУ

Прикордонники фіксують як виїзд з України, так і в'їзд до країни чоловіків вікової категорії 18-22 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Так, за його словами, ця категорія чоловіків від ранку 28 серпня присутня на кордоні для того, щоб його перетнути.

"Якщо 28 числа ми приділяли увагу спостереженню за виїздом, то 29 числа ми також приділили увагу і в'їзду цієї категорії громадян. Є рух юнаків як на виїзд з України, так і на в'їзд. На пасажиропотік це суттєво не вплинуло. Фактично, яким він був днями раніше, таким і залишається. У будні пасажиропотік продовжує коливатися від 125 тис. до 135 тис. громадян", - розповів речник.

Він зауважив, що ажіотажу на кордоні немає. Учора кордон перетнули 133 тис. громадян, і динаміка була у відсотковому співвідношенні 50 на 50 - як на в'їзд в Україну, так і на виїзд.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.