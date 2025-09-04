РУС
818 3

Организовывали схемы уклонения от мобилизации: по Украине задержаны восемь дельцов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины и Национальная полиция заблокировали ряд схем уклонения от мобилизации, задержав 8 человек.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины

Как отмечается, организаторы за 3,5-15 тыс. долларов помогали военнообязанным избежать призыва.

Среди задержанных:

  • в Киеве - преподавательница и ее сообщник, которые устраивали уклонистов на фиктивное обучение и работу в вузе для получения отсрочки;

  • в Кропивницком - секретарь военно-врачебной комиссии, которая незаконно выдавала месячные отсрочки;

  • в Черкасской области - мужчина, который организовывал "трансфер" призывников в Молдову;

  • на Львовщине - два человека, которые предлагали побег в ЕС в обход КПП;

  • на Черниговщине - двое директоров гимназий, которые фиктивно трудоустраивали уклонистов.

Фигурантам сообщено о подозрениях по статьям Уголовного кодекса Украины относительно препятствования деятельности ВСУ, незаконной переправки лиц через границу, получения неправомерной выгоды и злоупотребления влиянием. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

СБУ (20370) уклонисты (1068)
такі гарні перспективні стартапи поламали...
04.09.2025 17:19 Ответить
тут як раз вася сьогодня цікавиться чому з кожним днем меньшає втрат в фашистській орді, а ми втрачаємо кожну добу свої території
04.09.2025 17:25 Ответить
а главного ухылянта боневтика потужного когда арестуют и отправят на фронт?
04.09.2025 17:42 Ответить
 
 