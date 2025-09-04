Организовывали схемы уклонения от мобилизации: по Украине задержаны восемь дельцов, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины и Национальная полиция заблокировали ряд схем уклонения от мобилизации, задержав 8 человек.
Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, организаторы за 3,5-15 тыс. долларов помогали военнообязанным избежать призыва.
Среди задержанных:
в Киеве - преподавательница и ее сообщник, которые устраивали уклонистов на фиктивное обучение и работу в вузе для получения отсрочки;
в Кропивницком - секретарь военно-врачебной комиссии, которая незаконно выдавала месячные отсрочки;
в Черкасской области - мужчина, который организовывал "трансфер" призывников в Молдову;
на Львовщине - два человека, которые предлагали побег в ЕС в обход КПП;
на Черниговщине - двое директоров гимназий, которые фиктивно трудоустраивали уклонистов.
Фигурантам сообщено о подозрениях по статьям Уголовного кодекса Украины относительно препятствования деятельности ВСУ, незаконной переправки лиц через границу, получения неправомерной выгоды и злоупотребления влиянием. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
