1 455 31

Переплыли Тису, чтобы попасть в Румынию: на Закарпатье задержаны пятеро мужчин и их сообщница, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники отделения "Ракош" Мукачевского отряда задержали пятерых мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Задержана группа мужчин за попытку незаконного пересечения границы с Румынией
Фото: ГПСУ



По данным пограничников, мужчин из Запорожья, Днепра, Харькова и Закарпатья сопровождала 24-летняя жительница поселка Вышково. Нарушители переплыли реку Тису, пытаясь избежать привычных маршрутов. По предварительной информации, каждый должен был заплатить за пересечение от 6 до 8 тысяч долларов США.

В отношении мужчин, подлежащих мобилизации, составлены административные протоколы. Женщине сообщено о подозрении по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Продолжается установление круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Госпогранслужба (6813) уклонисты (1068) Закарпатская область (2671)
Топ комментарии
+7
Прагнення до свободи то є найвища людська цінність... співчуваю хлопцям...
04.09.2025 16:50 Ответить
+5
Іноді кумедно читати історії, як бажаючі вижити за будь-яку ціну платять по 10-15 тис.$, щоб в решті-решт втопитися у Тисі😁
04.09.2025 16:46 Ответить
+5
А вартувало.
04.09.2025 16:52 Ответить
спільниця? по ******** термінології Спеціаліст з економічного бронювання
04.09.2025 16:45 Ответить
Спасибо хоть что не пострелили мужиков.
04.09.2025 16:46 Ответить
04.09.2025 16:52 Ответить
04.09.2025 16:46 Ответить
А чому хавальники замазали , нарід повинен знати своїх хероїв .
04.09.2025 16:54 Ответить
Не всі ж з бронею чи пенси,я ти,кусок лайна
04.09.2025 17:13 Ответить
А ліворуч , на фото , це хто ? Без каски , без броніка ...
04.09.2025 16:47 Ответить
А ліворуч то досвідчений військовослужбовець ДПСУ, який завбачливо не одягає на себе ті "гаджети". Бо заробити кулю на Західному кордоні України малоймовірно, в от грижу позвоночника -100%.
04.09.2025 16:54 Ответить
Мабуть так званий "добровільний помічник". Таких багато зараз, допомагають ТЦК та поліції ловити людей для щоденних поставок.
А ще більше 100 000 зручно влаштувалися в ДФТГ.
"Директива Генерального штабу вимагає від ТЦК здійснити мобілізацію 100% добровольців-членів ДФТГ, які не мають відстрочок або бронювання та підлягають мобілізації за віком та станом здоров'я".
А що ми отримали?
"Мобілізація добровольців, за даними медіа, повинна була завершитися 30 травня. Але призвали лише одиниці"...
04.09.2025 16:58 Ответить
Московські окупанти, оцінять плавців у Тисі з інструктором, по своєму, з камасутрою!!! Поки Дівчатка захищають Україну, гниль чоловічої статі, у тилу гадить, а потім тікає з України!! Бо московіти ж ідуть??
04.09.2025 17:09 Ответить
Слимацькому роду нема переводу.
04.09.2025 16:49 Ответить
Сцикуни ухилянти, беріть приклад з молоді, як треба поважати рішення держави. Їм сказали "можете їхати закордон" і вони спокійно їдуть, а вам кажуть "мусите йти на фронт", а ви впираєтеся і в Тису стрибаєте.
04.09.2025 16:50 Ответить
04.09.2025 16:50 Ответить
теж ухилянт?
04.09.2025 16:54 Ответить
Мабуть поки що грошей не назбирав😂
04.09.2025 16:58 Ответить
Пишеш з палаючого танка?
04.09.2025 17:02 Ответить
А прагнення виконати свою громадянську обов'язковість, захистити свою Батьківщину, Дітей, Внуків? Родину?? - То хай "лохи" на нулі виконують? Твою ***** сраку та твоїх байстрюків, хай там мій син з зятем та Хлопці захищають? Вони не прагнуть Свободи, Життя? до своїх жінок , діточок до дому повернутися?? НІ???( - ось через таких Гандонів як ти, і тобі тут підгавкуючим, і з'являється смута!!. цінністі йому блєдь до вподоби,( йди ***** звідси!!
04.09.2025 17:05 Ответить
А ти чого тут сидиш?Іди допомагай сину і зятю.Цікаво,за кого ж голосували в 2019р.Судячи по коменту за ЗЕ
04.09.2025 17:10 Ответить
ту4диж за сашЄй кацап.
04.09.2025 17:13 Ответить
Типова відповідь тупого зебуїна,не знаєш шо написать-пиши кацап .Амеба
04.09.2025 17:15 Ответить
білосніжка і 5 гномів
04.09.2025 16:50 Ответить
звідки у цих бомжей 6-8к$
04.09.2025 16:51 Ответить
нащо їм відро?
04.09.2025 16:51 Ответить
То для дівчини
04.09.2025 16:55 Ответить
А вони культурні і під кожним кущем свої природні потреби не будуть справляти .
04.09.2025 16:57 Ответить
жуки-плавунці - друга за кількістю видів родина в українському соціумі.
04.09.2025 16:55 Ответить
Хіба на другому боці Тиси ще не Румунія?
04.09.2025 17:03 Ответить
Вишково знаходиться вже за Тисою. там кордон по горах іде.
04.09.2025 17:11 Ответить
Як лайно московське, одразу сморідом з вигрібної замироточило, проти України, щоб гадити їй!
04.09.2025 17:11 Ответить
 
 