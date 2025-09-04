Переплыли Тису, чтобы попасть в Румынию: на Закарпатье задержаны пятеро мужчин и их сообщница, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники отделения "Ракош" Мукачевского отряда задержали пятерых мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию.

По данным пограничников, мужчин из Запорожья, Днепра, Харькова и Закарпатья сопровождала 24-летняя жительница поселка Вышково. Нарушители переплыли реку Тису, пытаясь избежать привычных маршрутов. По предварительной информации, каждый должен был заплатить за пересечение от 6 до 8 тысяч долларов США.

В отношении мужчин, подлежащих мобилизации, составлены административные протоколы. Женщине сообщено о подозрении по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Продолжается установление круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

