Водитель грузовика устроил тайник в прицепе: на Одесщине раскрыта схема переправки мужчин через границу, - ГПСУ. ФОТО

В Одесской области оперативники Госпогранслужбы разоблачили схему незаконной переправки мужчин через государственную границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Водитель грузовика Volvo спрятал пассажира в прицепе, обустроив для него тайник из деревянного каркаса среди паллет с газированными напитками. Нелегальную перевозку остановили пограничники в пункте пропуска "Староказачье". Организатор схемы, находясь за границей, искал желающих выехать из Украины через знакомых и привлек водителя как пособника. Стоимость переправки оценивали в 13 200 долларов США.

Во время осмотра места происшествия изъяты денежные средства и транспортное средство. Водителю сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Смотрите также: Искали желающих избежать мобилизации: на Одесщине задержаны три человека, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Фото: ГПСУ