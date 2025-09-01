РУС
Водитель грузовика устроил тайник в прицепе: на Одесщине раскрыта схема переправки мужчин через границу, - ГПСУ. ФОТО

В Одесской области оперативники Госпогранслужбы разоблачили схему незаконной переправки мужчин через государственную границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Водитель грузовика Volvo спрятал пассажира в прицепе, обустроив для него тайник из деревянного каркаса среди паллет с газированными напитками. Нелегальную перевозку остановили пограничники в пункте пропуска "Староказачье". Организатор схемы, находясь за границей, искал желающих выехать из Украины через знакомых и привлек водителя как пособника. Стоимость переправки оценивали в 13 200 долларов США.

Во время осмотра места происшествия изъяты денежные средства и транспортное средство. Водителю сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Смотрите также: Искали желающих избежать мобилизации: на Одесщине задержаны три человека, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области раскрыли схему незаконной переправки мужчин через границу
Фото: ГПСУ
Автор: 

Госпогранслужба (6803) Одесская область (3798) уклонисты (1064)
Футболка з написом «Mи з України» чітко свідчить про те, що він переконаний патріот.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:27 Ответить
це шоб прикордонники з гагаузами випадково не переплутали, бо гагаузи ніхєра не українські патріоти.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:33 Ответить
Може там на футболці ззаду ще слово "тікаємо" написано. Тоді це все пояснює
показать весь комментарий
01.09.2025 18:15 Ответить
самий надійний сховок - забортірувать у запаску. Повітря вистачає із запасом для перетину кордону. Звісно, якщо не буде затримок на прикордонному переході.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:29 Ответить
Кажуть що там головне "небздеть"...
показать весь комментарий
01.09.2025 20:29 Ответить
Та закрийте вже кордони тільки для військових а газовані вода не стратегічне там водій такий магній що від одного виду кацапи і корейці у полон здадуться
показать весь комментарий
01.09.2025 17:42 Ответить
Слимацькому роду нема переводу.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:45 Ответить
Не міг вже 13199 зробити чи центи які включити в ціну.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:20 Ответить
На першому фото руку аж заціпило...Так і інвалидом можна стати...
показать весь комментарий
01.09.2025 20:31 Ответить
 
 