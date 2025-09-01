Водій вантажівки облаштував сховок у причепі: на Одещині викрито схему переправлення чоловіків через кордон, - ДПСУ. ФОТО

На Одещині оперативники Держприкордонслужби викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.

Водій вантажівки "Volvo" приховав пасажира у причепі, облаштувавши для нього сховок із дерев’яного каркаса серед палет із газованими напоями. Нелегальне перевезення зупинили прикордонники у пункті пропуску "Старокозаче". Організатор схеми, перебуваючи за кордоном, шукав охочих виїхати з України через знайомих і залучив водія як пособника. Вартість переправлення оцінювали у 13 200 доларів США.

Під час огляду місця події вилучено грошові кошти та транспортний засіб. Водію повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

