Водій вантажівки облаштував сховок у причепі: на Одещині викрито схему переправлення чоловіків через кордон, - ДПСУ. ФОТО

На Одещині оперативники Держприкордонслужби викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Водій вантажівки "Volvo" приховав пасажира у причепі, облаштувавши для нього сховок із дерев’яного каркаса серед палет із газованими напоями. Нелегальне перевезення зупинили прикордонники у пункті пропуску "Старокозаче". Організатор схеми, перебуваючи за кордоном, шукав охочих виїхати з України через знайомих і залучив водія як пособника. Вартість переправлення оцінювали у 13 200 доларів США.

Під час огляду місця події вилучено грошові кошти та транспортний засіб. Водію повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

На Одещині викрили схему незаконного переправлення чоловіків через кордон
Фото: ДПСУ
На Одещині викрили схему незаконного переправлення чоловіків через кордон
Фото: ДПСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6372) Одеська область (3462) ухилянти (1135)
Футболка з написом «Mи з України» чітко свідчить про те, що він переконаний патріот.
показати весь коментар
01.09.2025 17:27 Відповісти
це шоб прикордонники з гагаузами випадково не переплутали, бо гагаузи ніхєра не українські патріоти.
показати весь коментар
01.09.2025 17:33 Відповісти
Може там на футболці ззаду ще слово "тікаємо" написано. Тоді це все пояснює
показати весь коментар
01.09.2025 18:15 Відповісти
самий надійний сховок - забортірувать у запаску. Повітря вистачає із запасом для перетину кордону. Звісно, якщо не буде затримок на прикордонному переході.
показати весь коментар
01.09.2025 17:29 Відповісти
Та закрийте вже кордони тільки для військових а газовані вода не стратегічне там водій такий магній що від одного виду кацапи і корейці у полон здадуться
показати весь коментар
01.09.2025 17:42 Відповісти
Слимацькому роду нема переводу.
показати весь коментар
01.09.2025 17:45 Відповісти
Не міг вже 13199 зробити чи центи які включити в ціну.
показати весь коментар
01.09.2025 18:20 Відповісти
 
 