Искали желающих избежать мобилизации: на Одесщине задержаны три человека, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
На Сумщине по материалам пограничников разоблачена схема уклонения от мобилизации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Трем причастным лицам сообщено о подозрении. По данным следствия, подозреваемые подыскивали желающих избежать мобилизации и за деньги передавали им повестки с вызовом в ТЦК. Такие документы позволяли временно отсрочить призыв до 10 суток.
Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - как злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Досудебное расследование продолжается. Мероприятия проводили оперативные сотрудники 5-го пограничного отряда совместно с СБУ и Нацполицией, под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.
Незабаром в ЗЕкраїні арештовуватимуть лиш за думки уникнути мобілізації