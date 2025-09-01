Искали желающих избежать мобилизации: на Одесщине задержаны три человека, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Сумщине по материалам пограничников разоблачена схема уклонения от мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переправлял за границу на мотоцикле за $6500: на Ривненщине разоблачили 19-летнего организатора, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Трем причастным лицам сообщено о подозрении. По данным следствия, подозреваемые подыскивали желающих избежать мобилизации и за деньги передавали им повестки с вызовом в ТЦК. Такие документы позволяли временно отсрочить призыв до 10 суток.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - как злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Досудебное расследование продолжается. Мероприятия проводили оперативные сотрудники 5-го пограничного отряда совместно с СБУ и Нацполицией, под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организовали схемы уклонения от мобилизации: в разных регионах Украины задержаны 12 дельцов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ