Искали желающих избежать мобилизации: на Одесщине задержаны три человека, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Сумщине по материалам пограничников разоблачена схема уклонения от мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В Сумской области раскрыли схему уклонения от мобилизации
Фото: ГПСУ

Трем причастным лицам сообщено о подозрении. По данным следствия, подозреваемые подыскивали желающих избежать мобилизации и за деньги передавали им повестки с вызовом в ТЦК. Такие документы позволяли временно отсрочить призыв до 10 суток.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - как злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В Сумской области раскрыли схему уклонения от мобилизации
Фото: ГПСУ

В Сумской области раскрыли схему уклонения от мобилизации
Фото: ГПСУ

Досудебное расследование продолжается. Мероприятия проводили оперативные сотрудники 5-го пограничного отряда совместно с СБУ и Нацполицией, под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.

Автор: 

підозрювані підшукували охочих уникнути мобілізації Джерело: https://censor.net/ua/p3571616--------------------------------------
Незабаром в ЗЕкраїні арештовуватимуть лиш за думки уникнути мобілізації
показать весь комментарий
01.09.2025 15:51 Ответить
І куди дебіли втікати хотіли?На росію?????
показать весь комментарий
01.09.2025 15:53 Ответить
ні, не хотіли втікати. Якщо купити 36 повісток, то можно протриматись рік.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:00 Ответить
 
 