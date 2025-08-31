РУС
Переправлял за границу на мотоцикле за $6500: в Ривненской области разоблачен 19-летний организатор, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ровенской области задержали 19-летнего организатора незаконной переправки призывников за границу

В Ривненской области пограничники пресекли попытку незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Ровенской области задержали 19-летнего организатора незаконной переправки призывников за границу

По данным следствия, 19-летний житель Сарненского района оценивал свои услуги в 6500 долларов. Он через мессенджеры инструктировал клиентов и объяснял порядок передачи средств. В дальнейшем должен был обеспечить незаконный выезд за границу на собственном мотоцикле, минуя контрольные посты.

Правоохранители задержали организатора именно во время движения на мотоцикле после получения части неправомерной выгоды - 1500 долларов США. Меры проводились совместно с управлением стратегических расследований Нацполиции и под процессуальным руководством прокуратуры

В Ровенской области задержали 19-летнего организатора незаконной переправки призывников за границуВ Ровенской области задержали 19-летнего организатора незаконной переправки призывников за границу

Ему сообщили о подозрении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкция статьи предусматривает от семи до девяти лет лишения свободы. Вопрос о мере пресечения решается.

19-річним служити нізя. Вони ж наш генофонд. От і займаються "дєточки", заробляють хто як може... (
31.08.2025 07:29 Ответить
цікаво якщо після дачі авансу, ухилянт вже за кордоном скаже - до побачення, як мотоцикліст би діяв? в поліцію пішов би - мене кинули тіпа?))
варто таких знищувати з дронів, тренування операторів, задоволення заздрісників(а чо вони тікають, а я ховаюсь вдома?), жертви для Яхве(воно це любить як бачимо, путін то здоровіше за Вірастюка, хоч і стариган), вигода для попів, а також варто згодовувати те що залишилось, службовим псам чи собакам.(а ****, ми ж і так для світу дикуни, сомалійці лякають мавпочок навіть - Жери бананову кашу, а то відправим на Зеленщину. - І мавпочка з жахом уплітає 2кг. чи л. продукту))
31.08.2025 07:38 Ответить
Нема що портить бізнес тцкашникам
31.08.2025 07:41 Ответить
а може паслом його в якесь ніхуа?
31.08.2025 07:44 Ответить
Міністром мотоциклетного департаменту
31.08.2025 07:57 Ответить
мінмоцик?
це ж треба щє створити таку структурку,
хочя після мінєту не багато хто буде вражений...
31.08.2025 08:06 Ответить
Хлопчина молодець, отакі люди цє майбутне фатерлянду.Я банду циґанів за 300 дойчмарк з ґолови перевів за кордон з Полска до Ґермани, нушож молоді це ваш світ.
31.08.2025 07:51 Ответить
На таке лайно, московіти замахів не вчиняють!
А суддівські від портнова, заробляють!!
31.08.2025 08:06 Ответить
 
 