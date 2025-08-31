Переправлял за границу на мотоцикле за $6500: в Ривненской области разоблачен 19-летний организатор, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Ривненской области пограничники пресекли попытку незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 19-летний житель Сарненского района оценивал свои услуги в 6500 долларов. Он через мессенджеры инструктировал клиентов и объяснял порядок передачи средств. В дальнейшем должен был обеспечить незаконный выезд за границу на собственном мотоцикле, минуя контрольные посты.
Правоохранители задержали организатора именно во время движения на мотоцикле после получения части неправомерной выгоды - 1500 долларов США. Меры проводились совместно с управлением стратегических расследований Нацполиции и под процессуальным руководством прокуратуры
Ему сообщили о подозрении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкция статьи предусматривает от семи до девяти лет лишения свободы. Вопрос о мере пресечения решается.
