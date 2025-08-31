Переправляв за кордон на мотоциклі за $6500: на Рівненщині викрито 19-річного організатора, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На Рівненщині прикордонники зупинили спробу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства,19-річний житель Сарненського району оцінював свої послуги в 6500 доларів. Він через месенджери інструктував клієнтів та пояснював порядок передачі коштів. Надалі мав забезпечити незаконний виїзд за кордон на власному мотоциклі, оминаючи контрольні пости.
Правоохоронці затримали організатора саме під час руху на мотоциклі після отримання частини неправомірної вигоди - 1500 доларів США. Заходи проводилися спільно з управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції та під процесуальним керівництвом прокуратури
Йому повідомили про підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає від семи до дев’яти років позбавлення волі. Питання щодо запобіжного заходу вирішується.
