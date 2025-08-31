УКР
Переправляв за кордон на мотоциклі за $6500: на Рівненщині викрито 19-річного організатора, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Рівненщині прикордонники зупинили спробу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

На Рівненщині затримали 19-річного організатора незаконного переправлення призовників за кордон

За даними слідства,19-річний житель Сарненського району оцінював свої послуги в 6500 доларів. Він через месенджери інструктував клієнтів та пояснював порядок передачі коштів. Надалі мав забезпечити незаконний виїзд за кордон на власному мотоциклі, оминаючи контрольні пости.

Правоохоронці затримали організатора саме під час руху на мотоциклі після отримання частини неправомірної вигоди - 1500 доларів США. Заходи проводилися спільно з управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції та під процесуальним керівництвом прокуратури

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кордоні фіксується як виїзд, так і в’їзд чоловіків віком 18-22 роки, - ДПСУ

На Рівненщині затримали 19-річного організатора незаконного переправлення призовників за кордонНа Рівненщині затримали 19-річного організатора незаконного переправлення призовників за кордон

Йому повідомили про підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає від семи до дев’яти років позбавлення волі. Питання щодо запобіжного заходу вирішується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони підірвали підвал з окупантами, уразили автівки, бліндажі, укриття й ретранслятори росіян. ВIДЕО

Держприкордонслужба ДПСУ (6371) ухилянти (1134) Рівненська область (1221)
19-річним служити нізя. Вони ж наш генофонд. От і займаються "дєточки", заробляють хто як може... (
31.08.2025 07:29 Відповісти
цікаво якщо після дачі авансу, ухилянт вже за кордоном скаже - до побачення, як мотоцикліст би діяв? в поліцію пішов би - мене кинули тіпа?))
варто таких знищувати з дронів, тренування операторів, задоволення заздрісників(а чо вони тікають, а я ховаюсь вдома?), жертви для Яхве(воно це любить як бачимо, путін то здоровіше за Вірастюка, хоч і стариган), вигода для попів, а також варто згодовувати те що залишилось, службовим псам чи собакам.(а ****, ми ж і так для світу дикуни, сомалійці лякають мавпочок навіть - Жери бананову кашу, а то відправим на Зеленщину. - І мавпочка з жахом уплітає 2кг. чи л. продукту))
31.08.2025 07:38 Відповісти
Нема що портить бізнес тцкашникам
31.08.2025 07:41 Відповісти
а може паслом його в якесь ніхуа?
31.08.2025 07:44 Відповісти
Міністром мотоциклетного департаменту
31.08.2025 07:57 Відповісти
мінмоцик?
це ж треба щє створити таку структурку,
хочя після мінєту не багато хто буде вражений...
31.08.2025 08:06 Відповісти
Хлопчина молодець, отакі люди цє майбутне фатерлянду.Я банду циґанів за 300 дойчмарк з ґолови перевів за кордон з Полска до Ґермани, нушож молоді це ваш світ.
31.08.2025 07:51 Відповісти
На таке лайно, московіти замахів не вчиняють!
А суддівські від портнова, заробляють!!
31.08.2025 08:06 Відповісти
Намивати бурштин вже не в тренді...
31.08.2025 09:25 Відповісти
Куди за кордон? До Білорусії? З нею межує Сарненський район
31.08.2025 09:38 Відповісти
Он переправлял в Белорусь? Туда где вся граница заминирована. Неприступный вал
31.08.2025 09:40 Відповісти
 
 