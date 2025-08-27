Организовали схемы уклонения от мобилизации: в разных регионах Украины задержаны 12 дельцов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили новые каналы побега уклонистов и задержали 12 организаторов сделок в разных областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.





По данным следствия, дельцы переправляли военнообязанных за границу вне пунктов пропуска или изготавливали фиктивные документы для снятия с воинского учета.

На Волыни задержали проводника международного поезда, который вместе с сообщником прятал призывников в пассажирских вагонах. В Киеве - подпольного типографа, который продавал фальшивые справки о болезни, и еще одного организатора "трансфера" уклонистов через Одесскую область в Приднестровье. В Виннице разоблачили дельца, который через родственника в ТЦК "списывал" призывников по фиктивным диагнозам.

Во Львове, Ривненской области, на Буковине, в Одессе и Кировоградской области правоохранители ликвидировали еще несколько схем - от подкупа должностных лиц ТЦК до организации побега лесными тропами. Одна из фигуранток, жительница Кировоградщины, за $10 тыс. заключала фиктивные браки с уклонистами, выезжала с ними за границу, а затем возвращалась в Украину за новыми "клиентами".

Задержанным объявлены подозрения по статьям Уголовного кодекса о незаконной переправке лиц через госграницу, злоупотреблении влиянием и даче взяток. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

