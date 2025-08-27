В гидрокостюме и с ластами через Днестр: на границе с Молдовой задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали 39-летнего жителя Донецкой области, который пытался нелегально попасть в Молдову, переплыв реку Днестр.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для пересечения границы мужчина подготовился заблаговременно: вместо обычной одежды выбрал маскировочный костюм, под который надел гидрокостюм. В тактическом рюкзаке он нес ласты.

Несмотря на тщательную подготовку, "пловцу" не удалось остаться незамеченным - пограничники обнаружили и задержали его на берегу реки.

На мужчину составили административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.

