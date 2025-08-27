В гидрокостюме и с ластами через Днестр: на границе с Молдовой задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали 39-летнего жителя Донецкой области, который пытался нелегально попасть в Молдову, переплыв реку Днестр.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, для пересечения границы мужчина подготовился заблаговременно: вместо обычной одежды выбрал маскировочный костюм, под который надел гидрокостюм. В тактическом рюкзаке он нес ласты.
Несмотря на тщательную подготовку, "пловцу" не удалось остаться незамеченным - пограничники обнаружили и задержали его на берегу реки.
На мужчину составили административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.
у того СССР кордони таки були на замку
.
.
Можливо його край окуповано, а домівка знищена. Ось і вирішив уплав почати життя з початку, але не фартануло
Чоловік з Донеччини, в маскувальному костюмі вдягненому поверх гідрокостюму прямував до річки Дністер.
Жваво крокуючи він тихо нашіптував: "Хуже не будєт! Лишь бы нє Парашенка!".
І на березі Дністра його взяли за ср🤬ку бендєровци, щоб повернути в "Країну мрій Зеленського"🤭😆😂