В гидрокостюме и с ластами через Днестр: на границе с Молдовой задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали 39-летнего жителя Донецкой области, который пытался нелегально попасть в Молдову, переплыв реку Днестр.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина в гидрокостюме пытался сбежать в Молдову

Как отмечается, для пересечения границы мужчина подготовился заблаговременно: вместо обычной одежды выбрал маскировочный костюм, под который надел гидрокостюм. В тактическом рюкзаке он нес ласты.

Несмотря на тщательную подготовку, "пловцу" не удалось остаться незамеченным - пограничники обнаружили и задержали его на берегу реки.

На мужчину составили административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.

уклонисты
+7
Була тиха літня ніч.
Чоловік з Донеччини, в маскувальному костюмі вдягненому поверх гідрокостюму прямував до річки Дністер.
Жваво крокуючи він тихо нашіптував: "Хуже не будєт! Лишь бы нє Парашенка!".
І на березі Дністра його взяли за ср🤬ку бендєровци, щоб повернути в "Країну мрій Зеленського"🤭😆😂
27.08.2025 11:29 Ответить
+5
Країна мрій. "На стадіоні чекаю вас" " Свинарчуки"....а потім з КНДР менше побігів чим від нас, з СССР менше було за той же період часу
27.08.2025 10:51 Ответить
+4
Склейте йому ті ласти і відпустіть у річку...

.
27.08.2025 10:51 Ответить
втеча з СССР - куля на кордоні або тюрма

у того СССР кордони таки були на замку

.
27.08.2025 10:54 Ответить
Проходили і навіть пролітали на червону площу
27.08.2025 11:44 Ответить
Як сказати на замку, чи ні🤔🧐😁 Місцеві жителі знають місця і моменти, коли на кордоні бувають місця, де можна сходити за кордон, легко та безперешкодно і ніякі прикордонні наряди не засікуть, але,- треба знати де, коли і як, а для цього треба бути місцевим, чим зараз і користуються аборигени і досить вдало, судячи з тієї кількості та класу автівок припаркованих у дворах місцевих хлопів, - не на полонині випасаючи овець вони на них грошеняток нашкребли, а все на сигаретах, на спиночці таскаючи через кордон та, що особливо важливо, табличку ділення знають на відмінно, аякже, погранці теж люди, їм же теж хочеться бабки відбити потрачені на вступ до Академії собаководів (Хмельницька Академія ДПСУ)та навчання у цій кузні хабарників, а ще ж грошенята потрачені на придбання хлібного місця служби відбити та й дітішкам на молочішко має щось залишитися 😝😝😝😝😜🤪
27.08.2025 11:44 Ответить
В КНДР якщо не пристрелять на кордоні,то садять у реальний концтабір(а не те що ти понаписував) на 15 років.А у нас адмінштраф від 51-170тис.І безліміт по спробах.Тікай-нехочу.
27.08.2025 11:01 Ответить
Раки мабуть ловив.Вигідний бізнес.У нас в генделі по 1000грн./кіло і беруть,як не дивно.
27.08.2025 10:55 Ответить
39-річного жителя Донеччини
Можливо його край окуповано, а домівка знищена. Ось і вирішив уплав почати життя з початку, але не фартануло
27.08.2025 10:58 Ответить
Не треба було голосувати за клоунів.
27.08.2025 11:08 Ответить
клоуни, ви прямо кожному у сраку заглядали, хто за кого голосував і чи голосував взагалі?!
27.08.2025 11:28 Ответить
Якщо не голосував це не означає що проти
27.08.2025 11:40 Ответить
а хто у нас ще клоуни крім Зе?
27.08.2025 11:38 Ответить
Та там цілих 73% таких, що слину пускали від одного лишень бойового гундосого хрипу та плескоту непальця'ми по піяніні 😝😝😝😝😝😝😜🤪
27.08.2025 11:49 Ответить
Завтра закон приймуть, і вже його треба буде називати не клятим ухилянтом, а законослухняним перетиначем кордону. Як зверху скажуть, так і називатимете.
27.08.2025 11:06 Ответить
Не скажуть, в прогундосять,- дотримуйтесь точності у посиланні на першоджерело вихрипу інформації 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
27.08.2025 11:53 Ответить
А сенс? Не буде він воювати якщо не бажає чи страх не може подолати. Толку з таких виловів.....
27.08.2025 11:27 Ответить
а як кацапи прорвали під Покровськом прикордонники не виявили
27.08.2025 11:36 Ответить
Морський котик
27.08.2025 11:39 Ответить
 
 