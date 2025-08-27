УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10172 відвідувача онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
782 8

У гідрокостюмі та з ластами через Дністер: на кордоні з Молдовою затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 39-річного жителя Донеччини, який намагався нелегально потрапити до Молдови, перепливши річку Дністер.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік у гідрокостюмі намагався втекти до Молдови

Як зазначається, для перетину кордону чоловік підготувався завчасно: замість звичайного одягу обрав маскувальний костюм, під який одягнув гідрокостюм. У тактичному рюкзаку він ніс ласти.

Попри ретельну підготовку, "плавцю" не вдалося залишитися непоміченим - прикордонники виявили та затримали його на березі річки.

На чоловіка склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетину державного кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для виїзду за кордон чоловікам до 22 років потрібно мати військово-обліковий документ, - ДПСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6355) ухилянти (1130)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Країна мрій. "На стадіоні чекаю вас" " Свинарчуки"....а потім з КНДР менше побігів чим від нас, з СССР менше було за той же період часу
показати весь коментар
27.08.2025 10:51 Відповісти
втеча з СССР - куля на кордоні або тюрма

у того СССР кордони таки були на замку

.
показати весь коментар
27.08.2025 10:54 Відповісти
В КНДР якщо не пристрелять на кордоні,то садять у реальний концтабір(а не те що ти понаписував) на 15 років.А у нас адмінштраф від 51-170тис.І безліміт по спробах.Тікай-нехочу.
показати весь коментар
27.08.2025 11:01 Відповісти
Склейте йому ті ласти і відпустіть у річку...

.
показати весь коментар
27.08.2025 10:51 Відповісти
Раки мабуть ловив.Вигідний бізнес.У нас в генделі по 1000грн./кіло і беруть,як не дивно.
показати весь коментар
27.08.2025 10:55 Відповісти
39-річного жителя Донеччини
Можливо його край окуповано, а домівка знищена. Ось і вирішив уплав почати життя з початку, але не фартануло
показати весь коментар
27.08.2025 10:58 Відповісти
Не треба було голосувати за клоунів.
показати весь коментар
27.08.2025 11:08 Відповісти
Завтра закон приймуть, і вже його треба буде називати не клятим ухилянтом, а законослухняним перетиначем кордону. Як зверху скажуть, так і називатимете.
показати весь коментар
27.08.2025 11:06 Відповісти
 
 