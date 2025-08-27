У гідрокостюмі та з ластами через Дністер: на кордоні з Молдовою затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 39-річного жителя Донеччини, який намагався нелегально потрапити до Молдови, перепливши річку Дністер.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, для перетину кордону чоловік підготувався завчасно: замість звичайного одягу обрав маскувальний костюм, під який одягнув гідрокостюм. У тактичному рюкзаку він ніс ласти.
Попри ретельну підготовку, "плавцю" не вдалося залишитися непоміченим - прикордонники виявили та затримали його на березі річки.
На чоловіка склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетину державного кордону.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у того СССР кордони таки були на замку
.
.
Можливо його край окуповано, а домівка знищена. Ось і вирішив уплав почати життя з початку, але не фартануло