У гідрокостюмі та з ластами через Дністер: на кордоні з Молдовою затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 39-річного жителя Донеччини, який намагався нелегально потрапити до Молдови, перепливши річку Дністер.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для перетину кордону чоловік підготувався завчасно: замість звичайного одягу обрав маскувальний костюм, під який одягнув гідрокостюм. У тактичному рюкзаку він ніс ласти.

Попри ретельну підготовку, "плавцю" не вдалося залишитися непоміченим - прикордонники виявили та затримали його на березі річки.

На чоловіка склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетину державного кордону.

