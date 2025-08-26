"Полный пакет услуг" за $15-20 тыс. с человека: ликвидирован канал незаконной переправки лиц за границу на Львовщине, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Разоблачен 36-летний житель Житомирщины, организовавший канал незаконной переправки лиц за границу, ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с сотрудниками ДВБ НПУ, СУ ГУ НП во Львовской области, Львовским РО Управления СБ Украины во Львовской области и под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона разоблачили организатора канала незаконной переправки лиц за границу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленником оказался 36-летний житель Житомирской области. Он предлагал желающим "полный пакет услуг" для незаконного выезда из Украины: от транспортировки до границы - до детальных инструкций относительно дальнейшего маршрута. Стоимость таких "услуг" достигала от 15 до 20 тысяч долларов с одного человека.

Он искал клиентов через широкую сеть личных знакомств. Правоохранители задержали дельца во время получения 15 тысяч долларов во Львове.

Мужчине сообщено о подозрении по ч.3 ст.332 УК Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В данное время досудебное расследование продолжается.

