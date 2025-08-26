РУС
"Полный пакет услуг" за $15-20 тыс. с человека: ликвидирован канал незаконной переправки лиц за границу на Львовщине, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Разоблачен 36-летний житель Житомирщины, организовавший канал незаконной переправки лиц за границу, ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с сотрудниками ДВБ НПУ, СУ ГУ НП во Львовской области, Львовским РО Управления СБ Украины во Львовской области и под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона разоблачили организатора канала незаконной переправки лиц за границу", - говорится в сообщении.

Раскрыт канал переправки мужчин на Львовщине

Как отмечается, злоумышленником оказался 36-летний житель Житомирской области. Он предлагал желающим "полный пакет услуг" для незаконного выезда из Украины: от транспортировки до границы - до детальных инструкций относительно дальнейшего маршрута. Стоимость таких "услуг" достигала от 15 до 20 тысяч долларов с одного человека.

Он искал клиентов через широкую сеть личных знакомств. Правоохранители задержали дельца во время получения 15 тысяч долларов во Львове.

Раскрыт канал переправки мужчин на Львовщине

Мужчине сообщено о подозрении по ч.3 ст.332 УК Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В данное время досудебное расследование продолжается.

Раскрыт канал переправки мужчин на Львовщине
Раскрыт канал переправки мужчин на Львовщине
Раскрыт канал переправки мужчин на Львовщине
Раскрыт канал переправки мужчин на Львовщине

Госпогранслужба (6783) уклонисты (1059) Львовская область (2991)
Правила форума Совет форумчан
А на 1 фото то черга за нагородами при затриманні? Не забагато для 1 епізоду, якщо на кожного ділка буде задіюватися скільки силовиків, може спробувати провести ротацію воїнів котрі з початку 2022 року боронять Україну за рахунок таких співробітників, які табунами ходять на такі затримання для галочки?
показать весь комментарий
26.08.2025 13:03 Ответить
На 2 та 4 фото в кайданках, а на 5 та 6 вже порішав і руки в боки?
показать весь комментарий
26.08.2025 13:06 Ответить
 
 