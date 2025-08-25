Пытались незаконно пересечь границу: на Закарпатье задержали организатора и трех уклонистов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Военнослужащие Чопского пограничного отряда задержали четырех граждан Украины призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, их движение недалеко от Ужгорода зафиксировала камера видеонаблюдения. Передвижение группы отслеживали с помощью беспилотника, после чего на место отправился пограничный наряд. Нарушители пытались убежать, поэтому правоохранители совершили несколько предупредительных выстрелов. Задержание произошло в нескольких сотнях метров от государственной границы.

По данным пограничников, организатором группы был житель Львовщины, который работал на стройке и предлагал знакомым "помощь" с нелегальным выездом за границу за вознаграждение от 500 до 5000 долларов. Он привез трех мужчин из Киевской, Ривненской и Винницкой областей в Закарпатье, после чего они отправились пешком в сторону Словакии.

Организатору грозит уголовная ответственность по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Его сообщников привлекут к админответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

