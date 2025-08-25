РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10146 посетителей онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
578 12

Пытались незаконно пересечь границу: на Закарпатье задержали организатора и трех уклонистов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Военнослужащие Чопского пограничного отряда задержали четырех граждан Украины призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, их движение недалеко от Ужгорода зафиксировала камера видеонаблюдения. Передвижение группы отслеживали с помощью беспилотника, после чего на место отправился пограничный наряд. Нарушители пытались убежать, поэтому правоохранители совершили несколько предупредительных выстрелов. Задержание произошло в нескольких сотнях метров от государственной границы.

По данным пограничников, организатором группы был житель Львовщины, который работал на стройке и предлагал знакомым "помощь" с нелегальным выездом за границу за вознаграждение от 500 до 5000 долларов. Он привез трех мужчин из Киевской, Ривненской и Винницкой областей в Закарпатье, после чего они отправились пешком в сторону Словакии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили 8 автомобилей, позицию запуска БПЛА и 4 укрытия россиян на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

В Закарпатье задержали организатора и трех уклонистов

Организатору грозит уголовная ответственность по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Его сообщников привлекут к админответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Травмировался при попытке незаконно пересечь границу с Румынией: на Буковине спасен уклонист, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6778) уклонисты (1055) Закарпатская область (2668)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Кордон не перетнули. Якщо самі не скажуть, що мали намір, як в суді докажуть?
показать весь комментарий
25.08.2025 17:51 Ответить
+3
Давно на фронті чи мотаєш 15 років?
показать весь комментарий
25.08.2025 17:46 Ответить
+3
Слимацькому роду нема переводу.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що??? Лише штраф ??? Або на фронт, або 15 років з конфіскацією за зраду Батьківщини. Нехай ухилянти обирають.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:45 Ответить
Давно на фронті чи мотаєш 15 років?
показать весь комментарий
25.08.2025 17:46 Ответить
Його розстріляли
показать весь комментарий
25.08.2025 18:02 Ответить
Воно в психлікарні, бачиш як крові співгромадян хоче. Собаки інколи скаженіють.
показать весь комментарий
25.08.2025 18:16 Ответить
Готова група розвідників.
Вдягнути в форму, озброїти, курс БЗВП і вперед з піснею.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:47 Ответить
💪💪💪💪👍👍👍👍 та ще поставити на тилові посади в резерві Та на прикриття флангів і тилів чергову роту Торнадо, і всякіх "силовиків" у погонах ..
показать весь комментарий
25.08.2025 18:08 Ответить
Слимацькому роду нема переводу.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:47 Ответить
Можливо варто створити підприємства закритого типу де такі "біженці" будуть працювати на зміцнення ЗСУ? Чув про випадок як одного "компютерного ігромана" ловили тричі. Штрафували по молодості. Але він врешті втік через Молдову. Тепер грає в Дубаї за якусь топову команду.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:49 Ответить
Економічне бронювання це вихід. Якщо б його одразу запровадили. Якщо тільки пусто-мелять зі шлюзів марафону, знач комусь вигідно це все кришувати. А так втрачаємо і "потняків податків " і платоспроможних споживачів....
показать весь комментарий
25.08.2025 18:07 Ответить
Кордон не перетнули. Якщо самі не скажуть, що мали намір, як в суді докажуть?
показать весь комментарий
25.08.2025 17:51 Ответить
Х.з. це залежить від поточної зайнятості оперів-слідаків - вчепляться за клієнта чи махнуть рукою.... Теоретично можно витрачатися на адвоката а не на хабарі, але ж кому хочеться довго перебувати під слідством....
показать весь комментарий
25.08.2025 18:04 Ответить
не "організатор" а самозанятий у сфері Економічного Бронювання .
Мабуть і ловлять усякого, хто самозайнятий, тобто без Бізнес-няні працює ( не поділився наверх якщо по простому, по не-політкоректному... 🤫 )
показать весь комментарий
25.08.2025 18:02 Ответить
 
 