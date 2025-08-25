Травмировался при попытке незаконно пересечь границу с Румынией: на Буковине спасен уклонист, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники Черновицкого отряда совместно с оператором телефонной "горячей линии" Госпогранслужбы Украины спасли жизнь гражданину, заблудившегося в лесу недалеко от границы с Румынией.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, об инциденте в понедельник на "горячую линию" позвонила сестра мужчины. Он рассказал, что травмировал ногу, у него нет еды и воды, и просил оказать помощь.

Пограничники нашли мужчину и доставили его в подразделение, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении мужчины составлены административные материалы по статье 204-1 КУоАП.

