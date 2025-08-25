1 129 8
Травмировался при попытке незаконно пересечь границу с Румынией: на Буковине спасен уклонист, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Пограничники Черновицкого отряда совместно с оператором телефонной "горячей линии" Госпогранслужбы Украины спасли жизнь гражданину, заблудившегося в лесу недалеко от границы с Румынией.
Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, об инциденте в понедельник на "горячую линию" позвонила сестра мужчины. Он рассказал, что травмировал ногу, у него нет еды и воды, и просил оказать помощь.
Пограничники нашли мужчину и доставили его в подразделение, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В отношении мужчины составлены административные материалы по статье 204-1 КУоАП.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
його життю та здоров'ю нічого не загрожує Джерело: https://censor.net/ua/p3570412
ну да, точно)
Країну мрій Зеленського захищати не хоче негідник!🤭