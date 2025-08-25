РУС
Травмировался при попытке незаконно пересечь границу с Румынией: на Буковине спасен уклонист, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники Черновицкого отряда совместно с оператором телефонной "горячей линии" Госпогранслужбы Украины спасли жизнь гражданину, заблудившегося в лесу недалеко от границы с Румынией.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, об инциденте в понедельник на "горячую линию" позвонила сестра мужчины. Он рассказал, что травмировал ногу, у него нет еды и воды, и просил оказать помощь.

Пограничники нашли мужчину и доставили его в подразделение, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пограничники Черновцов спасли мужчину

В отношении мужчины составлены административные материалы по статье 204-1 КУоАП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Действующие штрафы за незаконное пересечение границы являются недостаточно действенными, - ГПСУ

Буковина (907) Госпогранслужба (6778) уклонисты (1055) Львовская область (2990) Стрыйский район (29)
ухилянта
його життю та здоров'ю нічого не загрожує Джерело: https://censor.net/ua/p3570412

ну да, точно)
25.08.2025 15:07 Ответить
Щтраф - це дюже серйозно. Головне, що врятували. Одужає - буде спроба № 2.
25.08.2025 15:07 Ответить
Що за ярлики? Не ухилянт, а той хто спробував незаконно перетнути держкордон.
25.08.2025 15:12 Ответить
Він тепер точно не ухилянт, бо має тимчасову непридатність через травму ноги
25.08.2025 15:15 Ответить
Україна має на озброєнні: "Довгий Нептун", "Рожевий Фламінго", "Паляницю", "Трембіту" і ще кілька гарних назв, а він до Румунії тікати зібрався.
Країну мрій Зеленського захищати не хоче негідник!🤭
25.08.2025 15:16 Ответить
Невиданное милосердие от Украины! В основном ухилянтов тут готовы разорвать на части. Уже и закончик тюремный приготовили для "беглецов" за кордон!
25.08.2025 15:33 Ответить
Які вже гуманні прикордонники в "уКраїні мрій" А можно було обнулити при спробі втечи.
25.08.2025 15:36 Ответить
 
 