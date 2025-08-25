Травмувався під час спроби незаконно перетнути кордон з Румунією: на Буковині врятовано ухилянта, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники Чернівецького загону спільно з оператором телефонної "гарячої лінії" Держприкордонслужби України врятували життя громадянину, який заблукав у лісі неподалік кордону з Румунією.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про інцидент у понеділок на "гарячу лінію" зателефонувала сестра чоловіка. Він розповів, що травмував ногу, не має їжі та води, і просив надати допомогу.

Прикордонники відшукали чоловіка та доставили його до підрозділу, де надали необхідну медичну допомогу. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Щодо чоловіка складено адміністративні матеріали за статтею 204-1 КУпАП.

