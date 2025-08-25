УКР
Травмувався під час спроби незаконно перетнути кордон з Румунією: на Буковині врятовано ухилянта, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники Чернівецького загону спільно з оператором телефонної "гарячої лінії" Держприкордонслужби України врятували життя громадянину, який заблукав у лісі неподалік кордону з Румунією.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про інцидент у понеділок на "гарячу лінію" зателефонувала сестра чоловіка. Він розповів, що травмував ногу, не має їжі та води, і просив надати допомогу.

Прикордонники відшукали чоловіка та доставили його до підрозділу, де надали необхідну медичну допомогу. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Прикордонники Чернівців врятували чоловіка

Щодо чоловіка складено адміністративні матеріали за статтею 204-1 КУпАП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чинні штрафи за незаконний перетин кордону є недостатньо дієвими, - ДПСУ

ухилянта
ну да, точно)
25.08.2025 15:07 Відповісти
Щтраф - це дюже серйозно. Головне, що врятували. Одужає - буде спроба № 2.
25.08.2025 15:07 Відповісти
Що за ярлики? Не ухилянт, а той хто спробував незаконно перетнути держкордон.
25.08.2025 15:12 Відповісти
Він тепер точно не ухилянт, бо має тимчасову непридатність через травму ноги
25.08.2025 15:15 Відповісти
Україна має на озброєнні: "Довгий Нептун", "Рожевий Фламінго", "Паляницю", "Трембіту" і ще кілька гарних назв, а він до Румунії тікати зібрався.
Країну мрій Зеленського захищати не хоче негідник!🤭
25.08.2025 15:16 Відповісти
Які вже гуманні прикордонники в "уКраїні мрій" А можно було обнулити при спробі втечи.
