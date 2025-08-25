УКР
700 13

Намагалися незаконно перетнути кордон: на Закарпатті затримали організатора та трьох ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Військовослужбовці Чопського прикордонного загону затримали чотирьох громадян України призовного віку, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, їхній рух неподалік Ужгорода зафіксувала камера відеоспостереження. Пересування групи відстежували за допомогою безпілотника, після чого на місце вирушив прикордонний наряд. Порушники намагалися втекти, тож правоохоронці здійснили кілька попереджувальних пострілів. Затримання відбулося за кількасот метрів від державного рубежу.

За даними прикордонників, організатором групи був житель Львівщини, який працював на будівництві та пропонував знайомим "допомогу" з нелегальним виїздом за кордон за винагороду від 500 до 5000 доларів. Він привіз трьох чоловіків з Київської, Рівненської та Вінницької областей до Закарпаття, після чого вони вирушили пішки в бік Словаччини.

На Закарпатті затримали організатора та трьох ухилянтів

Організатору загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Його спільників притягнуть до адмінвідповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

+4
Слимацькому роду нема переводу.
25.08.2025 17:47 Відповісти
+4
Кордон не перетнули. Якщо самі не скажуть, що мали намір, як в суді докажуть?
25.08.2025 17:51 Відповісти
+3
Давно на фронті чи мотаєш 15 років?
25.08.2025 17:46 Відповісти
І що??? Лише штраф ??? Або на фронт, або 15 років з конфіскацією за зраду Батьківщини. Нехай ухилянти обирають.
25.08.2025 17:45 Відповісти
Давно на фронті чи мотаєш 15 років?
25.08.2025 17:46 Відповісти
Його розстріляли
25.08.2025 18:02 Відповісти
Воно в психлікарні, бачиш як крові співгромадян хоче. Собаки інколи скаженіють.
25.08.2025 18:16 Відповісти
Готова група розвідників.
Вдягнути в форму, озброїти, курс БЗВП і вперед з піснею.
25.08.2025 17:47 Відповісти
💪💪💪💪👍👍👍👍 та ще поставити на тилові посади в резерві Та на прикриття флангів і тилів чергову роту Торнадо, і всякіх "силовиків" у погонах ..
25.08.2025 18:08 Відповісти
Слимацькому роду нема переводу.
25.08.2025 17:47 Відповісти
Можливо варто створити підприємства закритого типу де такі "біженці" будуть працювати на зміцнення ЗСУ? Чув про випадок як одного "компютерного ігромана" ловили тричі. Штрафували по молодості. Але він врешті втік через Молдову. Тепер грає в Дубаї за якусь топову команду.
25.08.2025 17:49 Відповісти
Економічне бронювання це вихід. Якщо б його одразу запровадили. Якщо тільки пусто-мелять зі шлюзів марафону, знач комусь вигідно це все кришувати. А так втрачаємо і "потняків податків " і платоспроможних споживачів....
25.08.2025 18:07 Відповісти
Кордон не перетнули. Якщо самі не скажуть, що мали намір, як в суді докажуть?
25.08.2025 17:51 Відповісти
Х.з. це залежить від поточної зайнятості оперів-слідаків - вчепляться за клієнта чи махнуть рукою.... Теоретично можно витрачатися на адвоката а не на хабарі, але ж кому хочеться довго перебувати під слідством....
25.08.2025 18:04 Відповісти
не "організатор" а самозанятий у сфері Економічного Бронювання .
Мабуть і ловлять усякого, хто самозайнятий, тобто без Бізнес-няні працює ( не поділився наверх якщо по простому, по не-політкоректному... 🤫 )
25.08.2025 18:02 Відповісти
За перетин кордону можна притягнути особу яка перетнула кордон в наш бік . І що то за спроба перетину кордону та її сприяння , білібірда якась а може вони на гриби приїхали . Я родився на кордоні і моя вулиця так і називалась Прикордонна . То виходить під це поняття цілу вулицю можна підігнати .
25.08.2025 19:24 Відповісти
 
 