Намагалися незаконно перетнути кордон: на Закарпатті затримали організатора та трьох ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Військовослужбовці Чопського прикордонного загону затримали чотирьох громадян України призовного віку, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Як зазначається, їхній рух неподалік Ужгорода зафіксувала камера відеоспостереження. Пересування групи відстежували за допомогою безпілотника, після чого на місце вирушив прикордонний наряд. Порушники намагалися втекти, тож правоохоронці здійснили кілька попереджувальних пострілів. Затримання відбулося за кількасот метрів від державного рубежу.

За даними прикордонників, організатором групи був житель Львівщини, який працював на будівництві та пропонував знайомим "допомогу" з нелегальним виїздом за кордон за винагороду від 500 до 5000 доларів. Він привіз трьох чоловіків з Київської, Рівненської та Вінницької областей до Закарпаття, після чого вони вирушили пішки в бік Словаччини.

Організатору загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Його спільників притягнуть до адмінвідповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

