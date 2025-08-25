Брат премьера Свириденко сбежал за границу, будучи депутатом "Слуги народа"

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что ее родной брат выехал и проживает за границей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На полях Национального молитвенного завтрака журналистка спросила у премьера, соответствует ли действительности информация о том, что ее родной брат якобы выехал из Украины во время войны и с тех пор не вернулся.

Свириденко ответила, что ее брат "выезжал не во время полномасштабной войны", а до начала российского вторжения. На уточняющий вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что ее брат не вернулся в Украину, премьер-министр сказала, что "он проживает за границей".

Отмечается, что Виталий Свириденко ранее был депутатом Черниговского областного совета и представлял партию "Слуга народа". Нардеп Марьяна Безуглая писала, что брат Юлии Свириденко уехал учиться в Лондон и не вернулся. Декларация Виталия Свириденко свидетельствует о том, что он приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года.