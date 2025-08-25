Брат премьера Свириденко сбежал за границу, будучи депутатом "Слуги народа"
Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что ее родной брат выехал и проживает за границей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
На полях Национального молитвенного завтрака журналистка спросила у премьера, соответствует ли действительности информация о том, что ее родной брат якобы выехал из Украины во время войны и с тех пор не вернулся.
Свириденко ответила, что ее брат "выезжал не во время полномасштабной войны", а до начала российского вторжения. На уточняющий вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что ее брат не вернулся в Украину, премьер-министр сказала, что "он проживает за границей".
Отмечается, что Виталий Свириденко ранее был депутатом Черниговского областного совета и представлял партию "Слуга народа". Нардеп Марьяна Безуглая писала, что брат Юлии Свириденко уехал учиться в Лондон и не вернулся. Декларация Виталия Свириденко свидетельствует о том, что он приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года.
"Так. Мій брат виїхав за кордон" - Свириденко
Ахахаха))))
Яка заангажованість?
Який проьекціонизм?
Яка корупція?
Ця свята жінка нічого не знала, не чула, не відала, а ЗЄ та Єрмака тільки у телевізорі бачила. 😁
Чи це подарунок народа України цьому «студента»?
Але тут така штука, що коли опозиція ще була владою і було введено воєнний стан у 2018, то якось ніхто не додумався закривати кордони, а зараз кримінальну відповідальність пані прем'єр хоче вводити... І от у цьому контексті це вже лицемірство!
На, читай:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
Тепер лицемірно вдає з себе "патріотку".
І хтось тупо краде..
----------------------------------------------------------------
Ну-ну, за 30 минут до начала обстрелов Украины