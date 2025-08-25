РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10428 посетителей онлайн
Новости Уклонение от мобилизации
7 681 63

Брат премьера Свириденко сбежал за границу, будучи депутатом "Слуги народа"

свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что ее родной брат выехал и проживает за границей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На полях Национального молитвенного завтрака журналистка спросила у премьера, соответствует ли действительности информация о том, что ее родной брат якобы выехал из Украины во время войны и с тех пор не вернулся.

Свириденко ответила, что ее брат "выезжал не во время полномасштабной войны", а до начала российского вторжения. На уточняющий вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что ее брат не вернулся в Украину, премьер-министр сказала, что "он проживает за границей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко о разрешении на выезд за границу мужчинам до 22 лет: Ищем оптимальный путь

Отмечается, что Виталий Свириденко ранее был депутатом Черниговского областного совета и представлял партию "Слуга народа". Нардеп Марьяна Безуглая писала, что брат Юлии Свириденко уехал учиться в Лондон и не вернулся. Декларация Виталия Свириденко свидетельствует о том, что он приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года.

Автор: 

Свириденко Юлия (210) Слуга народа (2659) уклонисты (1055)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+52
******** шапіто
показать весь комментарий
25.08.2025 20:39 Ответить
+48
"Щоб українські чоловіки не тікали за кордон, їх треба саджати в тюрму" - Свириденко
"Так. Мій брат виїхав за кордон" - Свириденко

Ахахаха))))
показать весь комментарий
25.08.2025 20:44 Ответить
+33
а, ну да. кому грязь, окопы, и каждый день под смертью, а кому квартира и участок в Великобритании. каждому свое
показать весь комментарий
25.08.2025 20:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******** шапіто
показать весь комментарий
25.08.2025 20:39 Ответить
Кралврал 95
показать весь комментарий
25.08.2025 21:05 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 21:39 Ответить
Рукі прочь от ґражданіна Зємлі!!!😡
показать весь комментарий
25.08.2025 20:39 Ответить
Ох,скільки я таких ґраждан зємлі знав(Всі ,доречі,начиталися мукулатури з іздатєльства масва(
показать весь комментарий
25.08.2025 20:41 Ответить
ШО за не патріотичні питання ???????????
показать весь комментарий
25.08.2025 21:01 Ответить
для % слуги ,це їх всьо ...хочь вони їх мають і в хвіст та гриву ...
показать весь комментарий
25.08.2025 20:41 Ответить
а, ну да. кому грязь, окопы, и каждый день под смертью, а кому квартира и участок в Великобритании. каждому свое
показать весь комментарий
25.08.2025 20:41 Ответить
Та отож, Jedem das Seine, на кордонах України скоро розвішуть, як перед одним канцтабором...
показать весь комментарий
25.08.2025 21:43 Ответить
о а чого він досі не посол?
показать весь комментарий
25.08.2025 20:42 Ответить
Так то вона буде пОсліцею..
показать весь комментарий
25.08.2025 20:45 Ответить
Ви нє панімаіті-ета другоє...
показать весь комментарий
25.08.2025 20:42 Ответить
полку батальйона Монако прибыло
показать весь комментарий
25.08.2025 20:43 Ответить
тіхо пошол лесом мальчік в трусіках
показать весь комментарий
25.08.2025 20:43 Ответить
Нехило бабла у братика..
показать весь комментарий
25.08.2025 20:44 Ответить
"Щоб українські чоловіки не тікали за кордон, їх треба саджати в тюрму" - Свириденко
"Так. Мій брат виїхав за кордон" - Свириденко

Ахахаха))))
показать весь комментарий
25.08.2025 20:44 Ответить
Своїм -- усе. Народу -- закон. (c)
показать весь комментарий
25.08.2025 21:35 Ответить
Ну так нічого дивного тут нема, це ж пан, а не кріпак, йому можна. А кріпакам - тільки зубожіння, поневіряння та смерть, щоб пани далі багатіли.
показать весь комментарий
25.08.2025 20:44 Ответить
Який конфлікт інтересів?
Яка заангажованість?
Який проьекціонизм?
Яка корупція?

Ця свята жінка нічого не знала, не чула, не відала, а ЗЄ та Єрмака тільки у телевізорі бачила. 😁
показать весь комментарий
25.08.2025 20:44 Ответить
А я був впевнений що він в Азові.
показать весь комментарий
25.08.2025 20:46 Ответить
До цих пір ДАП захищає.
показать весь комментарий
25.08.2025 20:59 Ответить
Ну це не Свинарчуки, і не "Ліпєцкая" фабрика, "ето другоє".
показать весь комментарий
25.08.2025 20:47 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 20:50 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 21:03 Ответить
зато "крівавиє баріги" тепер не душать народ безвізом та "мінськими оборудками"
показать весь комментарий
25.08.2025 20:52 Ответить
Мій син не ухилянт, він емігрант! Чи як там Мосейчук розповідала...
показать весь комментарий
25.08.2025 20:53 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 21:02 Ответить
Як уже вас бл...дей не хочеться більше бачити й чути, і забути як страшний сон
показать весь комментарий
25.08.2025 20:55 Ответить
🔥🔥🔥🔥
показать весь комментарий
25.08.2025 20:58 Ответить
кожна наступна бл..дина як правило буде ще бл..довитей ніж попередня
показать весь комментарий
25.08.2025 21:21 Ответить
оце патріоти, оце блдський цирк.
показать весь комментарий
25.08.2025 20:56 Ответить
Ze-еліта, ****...
показать весь комментарий
25.08.2025 20:57 Ответить
- Я уєду жить в Лондан ! )))
показать весь комментарий
25.08.2025 21:00 Ответить
І яким чином цей «студент » стільки бабла має, що на таку не дешеву недвігу в Великій Британії має?
Чи це подарунок народа України цьому «студента»?
показать весь комментарий
25.08.2025 21:00 Ответить
Мудрага наріда !
показать весь комментарий
25.08.2025 21:20 Ответить
У КАБМІНУ стюардеси ЄРМАКА ібнйгмать Козира нйнижча за історію України підтримка українцями
показать весь комментарий
25.08.2025 21:02 Ответить
вони всі там будуть. Як від корита їх відірвуть, всі з'їбуться з України.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:02 Ответить
Нагадало

показать весь комментарий
25.08.2025 21:02 Ответить
вони емігранти, а ви бидло - ухилянти! привіт зєлєбобікам, які їх обирали)
показать весь комментарий
25.08.2025 21:04 Ответить
хотілося б дізнатися у "обуреної" тусовки, ДЕ прибувають два дорослі сини "лідера" опозиції (прошу врахувати адмінів, що прізвище я не називав!)??
показать весь комментарий
25.08.2025 21:05 Ответить
Это факт, конечно дает право брату премьер-министра во время войны пребывать заграницей.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:25 Ответить
Влада, опозиція - діти за кордоном у багатьох депутатів/міністрів від УСІХ без виключення політичних сил!

Але тут така штука, що коли опозиція ще була владою і було введено воєнний стан у 2018, то якось ніхто не додумався закривати кордони, а зараз кримінальну відповідальність пані прем'єр хоче вводити... І от у цьому контексті це вже лицемірство!
показать весь комментарий
25.08.2025 21:30 Ответить
не вводіть людей в оману - жодного "воєнного стану" у 2014 2019 роках ніхто не вводив - "нам МВФ грошей не дасть"! війну сором'язливо назвали "АТО", а відмову разірвати всі відносини з підорашів пояснили "створенням труднощів нашим консульствам у справі допомоги нашим громадянам"!
показать весь комментарий
25.08.2025 21:46 Ответить
Ти з-за порєбріка пишеш чи пам'ять коротку маєш??? У 2018 був воєнний стан, коли кацапня захопила наші катери у Керченській протоці!
На, читай:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2018_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
показать весь комментарий
25.08.2025 21:50 Ответить
Добрячий приклад для 73%, все оточення Зе драпає, а він сам чотирижди відкосив.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:06 Ответить
Не втік, а вимушено перемістився.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:08 Ответить
Теж знаю одну "волонтерку". Зробила хлопцям довідки - смертельно больні - і вони спокійно виїхали за кордон. Батько в них - колишній працівник воєнкомату.
Тепер лицемірно вдає з себе "патріотку".
показать весь комментарий
25.08.2025 21:08 Ответить
Ей-верю!!!)
показать весь комментарий
25.08.2025 21:09 Ответить
В тюрьму по закону сестренки. Епало серьезнре какое делает . Ликвидаторка украинского народа
показать весь комментарий
25.08.2025 21:10 Ответить
Зевлада змусила втікати за кордон аж 10 мільйонів. Це не мало, ні багато, в десять міст Одеса. Втекли по простій причині - не довіряють Голобородько.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:12 Ответить
Блин, странные какие-то люди - сначала выбрали, потом не доверяют. Зачем выбирали?
показать весь комментарий
25.08.2025 21:32 Ответить
Братан в Англії аеродром готує для сеструхи
показать весь комментарий
25.08.2025 21:12 Ответить
Пора цю партєєчку заборонити,як пр. Чи багато ще до виборів?
показать весь комментарий
25.08.2025 21:22 Ответить
Дуже....за законом треба зняти воєнний стан..
показать весь комментарий
25.08.2025 21:25 Ответить
Це просто якійсь капець..ми з вами донимо на фронт, на загиблих..радіємо, що Кличко з Порохом купу всього навезли хлопцям..

І хтось тупо краде..
показать весь комментарий
25.08.2025 21:24 Ответить
А де ж шановні коментатори, які так ******* писати коментарі, коли прикордонники зловлять "чергового ухилянта"?
показать весь комментарий
25.08.2025 21:26 Ответить
"Партия " просто агонь. Депутаты разбегаются как тараканы. ******** видать нормально , с бабками вопросов НЕ будет.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:27 Ответить
Я думаю, что братик скоро вернется. Сырский же сказал, что нужны солдаты
показать весь комментарий
25.08.2025 21:30 Ответить
Если брат был депутатом, то выехал спокойно. А потом похоже как война пошла, решил учится там. Юридически всё идеально. Когда уже сотни тысяч похоже за три года вылетели, то нет смысла искать отдельных. Оттуда воевать не приедут по любому. А если уголовку прописать, то вообще никто не вернётся. У нас не было главного---судебно-правовой реформы и административной тоже. Здесь корень всех бед.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:34 Ответить
Всіх зелебобиків об'єдує одна спільна риса - вони чужинці для України, вони не збираються тут жити, коли нап'ються крові і відваляться. Їх родичі відразу здриснули подалі, а паспорти в них давно були готові. Цю ж слухняну подільницю взяли лише, щоб трохи розбавити набридлі всьому світу близькосхідні типажі, а то вже зовсім непристойно виглядали очільники умовно європейської України.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:50 Ответить
"виїжджав не під час повномасштабної війни"
----------------------------------------------------------------
Ну-ну, за 30 минут до начала обстрелов Украины
показать весь комментарий
25.08.2025 21:51 Ответить
Цікаво ,а на брата буде діяти новий закон про тих хто незаконно виїхав..?!)
показать весь комментарий
25.08.2025 21:53 Ответить
при владі 99 процентів особин,які прийшли заробити.Надіюся модератор цензору не заблокує як крайнього разу.
показать весь комментарий
25.08.2025 21:54 Ответить
 
 