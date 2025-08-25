УКР
Брат прем’єрки Свириденко втік за кордон, хоча був депутатом "Слуги народу"

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат виїхав та проживає за кордоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На полях Національного молитовного сніданку журналістка запитала у прем’єрки, чи відповідає дійсності інформація про те, що її рідний брат нібито виїхав з України під час війни й відтоді не повернувся.

Свириденко відповіла, що її брат "виїжджав не під час повномасштабної війни", а до початку російського вторгнення. На уточнювальне запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що її брат не повернувся в Україну, прем’єр-міністерка сказала, що "він проживає за кордоном".

Зазначається, що Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв партію "Слуга народу". Нардепка Марʼяна Безугла писала, що брат Юлії Свириденко виїхав вчитися до Лондона і не повернувся. Декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.

+25
******** шапіто
25.08.2025 20:39 Відповісти
+19
"Щоб українські чоловіки не тікали за кордон, їх треба саджати в тюрму" - Свириденко
"Так. Мій брат виїхав за кордон" - Свириденко

Ахахаха))))
25.08.2025 20:44 Відповісти
+13
а, ну да. кому грязь, окопы, и каждый день под смертью, а кому квартира и участок в Великобритании. каждому свое
25.08.2025 20:41 Відповісти
******** шапіто
25.08.2025 20:39 Відповісти
Кралврал 95
25.08.2025 21:05 Відповісти
Рукі прочь от ґражданіна Зємлі!!!😡
25.08.2025 20:39 Відповісти
Ох,скільки я таких ґраждан зємлі знав(Всі ,доречі,начиталися мукулатури з іздатєльства масва(
25.08.2025 20:41 Відповісти
ШО за не патріотичні питання ???????????
25.08.2025 21:01 Відповісти
для % слуги ,це їх всьо ...хочь вони їх мають і в хвіст та гриву ...
25.08.2025 20:41 Відповісти
а, ну да. кому грязь, окопы, и каждый день под смертью, а кому квартира и участок в Великобритании. каждому свое
25.08.2025 20:41 Відповісти
о а чого він досі не посол?
25.08.2025 20:42 Відповісти
Так то вона буде пОсліцею..
25.08.2025 20:45 Відповісти
Ви нє панімаіті-ета другоє...
25.08.2025 20:42 Відповісти
полку батальйона Монако прибыло
25.08.2025 20:43 Відповісти
тіхо пошол лесом мальчік в трусіках
25.08.2025 20:43 Відповісти
Нехило бабла у братика..
25.08.2025 20:44 Відповісти
"Щоб українські чоловіки не тікали за кордон, їх треба саджати в тюрму" - Свириденко
"Так. Мій брат виїхав за кордон" - Свириденко

Ахахаха))))
25.08.2025 20:44 Відповісти
Ну так нічого дивного тут нема, це ж пан, а не кріпак, йому можна. А кріпакам - тільки зубожіння, поневіряння та смерть, щоб пани далі багатіли.
25.08.2025 20:44 Відповісти
Який конфлікт інтересів?
Яка заангажованість?
Який проьекціонизм?
Яка корупція?

Ця свята жінка нічого не знала, не чула, не відала, а ЗЄ та Єрмака тільки у телевізорі бачила. 😁
25.08.2025 20:44 Відповісти
А я був впевнений що він в Азові.
25.08.2025 20:46 Відповісти
До цих пір ДАП захищає.
25.08.2025 20:59 Відповісти
Ну це не Свинарчуки, і не "Ліпєцкая" фабрика, "ето другоє".
25.08.2025 20:47 Відповісти
25.08.2025 20:50 Відповісти
25.08.2025 21:03 Відповісти
зато "крівавиє баріги" тепер не душать народ безвізом та "мінськими оборудками"
25.08.2025 20:52 Відповісти
Мій син не ухилянт, він емігрант! Чи як там Мосейчук розповідала...
25.08.2025 20:53 Відповісти
25.08.2025 21:02 Відповісти
Як уже вас бл...дей не хочеться більше бачити й чути, і забути як страшний сон
25.08.2025 20:55 Відповісти
🔥🔥🔥🔥
25.08.2025 20:58 Відповісти
оце патріоти, оце блдський цирк.
25.08.2025 20:56 Відповісти
Ze-еліта, ****...
25.08.2025 20:57 Відповісти
- Я уєду жить в Лондан ! )))
25.08.2025 21:00 Відповісти
І яким чином цей «студент » стільки бабла має, що на таку не дешеву недвігу в Великій Британії має?
Чи це подарунок народа України цьому «студента»?
25.08.2025 21:00 Відповісти
У КАБМІНУ стюардеси ЄРМАКА ібнйгмать Козира нйнижча за історію України підтримка українцями
25.08.2025 21:02 Відповісти
вони всі там будуть. Як від корита їх відірвуть, всі з'їбуться з України.
25.08.2025 21:02 Відповісти
Нагадало

25.08.2025 21:02 Відповісти
вони емігранти, а ви бидло - ухилянти! привіт зєлєбобікам, які їх обирали)
25.08.2025 21:04 Відповісти
хотілося б дізнатися у "обуреної" тусовки, ДЕ прибувають два дорослі сини "лідера" опозиції (прошу врахувати адмінів, що прізвище я не називав!)??
25.08.2025 21:05 Відповісти
Добрячий приклад для 73%, все оточення Зе драпає, а він сам чотирижди відкосив.
25.08.2025 21:06 Відповісти
Не втік, а вимушено перемістився.
25.08.2025 21:08 Відповісти
Теж знаю одну "волонтерку". Зробила хлопцям довідки - смертельно больні - і вони спокійно виїхали за кордон. Батько в них - колишній працівник воєнкомату.
Тепер лицемірно вдає з себе "патріотку".
25.08.2025 21:08 Відповісти
Ей-верю!!!)
25.08.2025 21:09 Відповісти
В тюрьму по закону сестренки. Епало серьезнре какое делает . Ликвидаторка украинского народа
25.08.2025 21:10 Відповісти
Зевлада змусила втікати за кордон аж 10 мільйонів. Це не мало, ні багато, в десять міст Одеса. Втекли по простій причині - не довіряють Голобородько.
25.08.2025 21:12 Відповісти
Братан в Англії аеродром готує для сеструхи
25.08.2025 21:12 Відповісти
 
 