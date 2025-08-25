Брат прем’єрки Свириденко втік за кордон, хоча був депутатом "Слуги народу"
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат виїхав та проживає за кордоном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
На полях Національного молитовного сніданку журналістка запитала у прем’єрки, чи відповідає дійсності інформація про те, що її рідний брат нібито виїхав з України під час війни й відтоді не повернувся.
Свириденко відповіла, що її брат "виїжджав не під час повномасштабної війни", а до початку російського вторгнення. На уточнювальне запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що її брат не повернувся в Україну, прем’єр-міністерка сказала, що "він проживає за кордоном".
Зазначається, що Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв партію "Слуга народу". Нардепка Марʼяна Безугла писала, що брат Юлії Свириденко виїхав вчитися до Лондона і не повернувся. Декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.
Ахахаха))))
Яка заангажованість?
Який проьекціонизм?
Яка корупція?
Ця свята жінка нічого не знала, не чула, не відала, а ЗЄ та Єрмака тільки у телевізорі бачила. 😁
Чи це подарунок народа України цьому «студента»?
Тепер лицемірно вдає з себе "патріотку".