Брат прем’єрки Свириденко втік за кордон, хоча був депутатом "Слуги народу"

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат виїхав та проживає за кордоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На полях Національного молитовного сніданку журналістка запитала у прем’єрки, чи відповідає дійсності інформація про те, що її рідний брат нібито виїхав з України під час війни й відтоді не повернувся.

Свириденко відповіла, що її брат "виїжджав не під час повномасштабної війни", а до початку російського вторгнення. На уточнювальне запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що її брат не повернувся в Україну, прем’єр-міністерка сказала, що "він проживає за кордоном".

Зазначається, що Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв партію "Слуга народу". Нардепка Марʼяна Безугла писала, що брат Юлії Свириденко виїхав вчитися до Лондона і не повернувся. Декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.