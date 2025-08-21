РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11032 посетителя онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
281 1

Пытались подкупить пограничника за $7,5 тыс.: пресечена схема переправки мужчин в Одесской области, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Белгород-Днестровскому пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с правоохранителями разоблачили схему незаконной переправки людей в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, организатором оказался 65-летний гражданин Украины. Он пытался переправить за границу мужчину призывного возраста и для этого привлек сообщника. Задачей последнего было найти пограничника, готового "закрыть глаза" на нарушения за вознаграждение. Посредник обратился к военнослужащему и предложил ему сотрудничество, пообещав 7 500 долларов. Однако пограничник не взял взятку, а сразу сообщил руководству.

Также смотрите: За 6 тыс. долл. и 900 евро пытался подкупить пограничника: В Одесской области разоблачили организатора переправки мужчин в Румынию, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Схема переправки мужчин в Одесской области

Преступники были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Также смотрите: Разоблачены три канала незаконной переправки уклонистов через границу на Закарпатье : все задержаны. ФОТОрепортаж

Схема переправки мужчин в Одесской области
Схема переправки мужчин в Одесской области
Схема переправки мужчин в Одесской области

Автор: 

Госпогранслужба (6772) Одесская область (3784) уклонисты (1046)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скільки там цих собак жидівських у формі,на західному кордоні, декілька сотень тисяч?
показать весь комментарий
21.08.2025 13:25 Ответить
 
 