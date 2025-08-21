Пытались подкупить пограничника за $7,5 тыс.: пресечена схема переправки мужчин в Одесской области, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Белгород-Днестровскому пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с правоохранителями разоблачили схему незаконной переправки людей в Молдову.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, организатором оказался 65-летний гражданин Украины. Он пытался переправить за границу мужчину призывного возраста и для этого привлек сообщника. Задачей последнего было найти пограничника, готового "закрыть глаза" на нарушения за вознаграждение. Посредник обратился к военнослужащему и предложил ему сотрудничество, пообещав 7 500 долларов. Однако пограничник не взял взятку, а сразу сообщил руководству.
Преступники были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
