Пытались подкупить пограничника за $7,5 тыс.: пресечена схема переправки мужчин в Одесской области, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Белгород-Днестровскому пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с правоохранителями разоблачили схему незаконной переправки людей в Молдову.

Как отмечается, организатором оказался 65-летний гражданин Украины. Он пытался переправить за границу мужчину призывного возраста и для этого привлек сообщника. Задачей последнего было найти пограничника, готового "закрыть глаза" на нарушения за вознаграждение. Посредник обратился к военнослужащему и предложил ему сотрудничество, пообещав 7 500 долларов. Однако пограничник не взял взятку, а сразу сообщил руководству.

Преступники были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

