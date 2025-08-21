УКР
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
Намагалися підкупити прикордонника за $7,5 тис.: припинено схему переправлення чоловіків на Одещині, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по Білгород-Дністровському прикордонному загону Державної прикордонної служби України у взаємодії з правоохоронцями викрили схему незаконного переправлення людей до Молдови.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, організатором виявився 65-річний громадянин України. Він намагався переправити за кордон чоловіка призовного віку та для цього залучив спільника. Завданням останнього було знайти прикордонника, готового "закрити очі" на порушення за винагороду. Посередник звернувся до військовослужбовця і запропонував йому співпрацю, пообіцявши 7 500 доларів. Проте прикордонник не взяв хабаря, а одразу повідомив керівництво.

Також дивіться: За 6 тис. дол. та 900 євро намагався підкупити прикордонника: На Одещині викрито організатора переправлення чоловіків до Румунії, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Схема переправлення чоловіків на Одещині

Злочинців було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та за ст. 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Також дивіться: Викрито три канали незаконного переправлення ухилянтів через кордон на Закарпатті : усіх затримано. ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба ДПСУ (6338) Одеська область (3446) ухилянти (1116)
Скільки там цих собак жидівських у формі,на західному кордоні, декілька сотень тисяч?
показати весь коментар
21.08.2025 13:25 Відповісти
 
 