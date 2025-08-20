УКР
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
За 6 тис. дол. та 900 євро намагався підкупити прикордонника: На Одещині викрито організатора переправлення чоловіків до Румунії, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

48-річний житель прикордоння організував канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України та намагався залучити до схеми військовослужбовця Державної прикордонної служби.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за 6000 доларів та 900 євро чоловік запропонував прикордоннику Ізмаїльського загону сприяти безперешкодному перетинанню кордону йому особисто, його 19-річному сину та ще п’ятьом мешканцям регіону віком від 21 до 39 років. Для переправлення групи зловмисник підготував гумовий човен з двигуном, на якому вони планували потрапити до Румунії через річку Дунай.

Також дивіться: За $11 тис. скеровували до "потрібних" лікарів: схему ухилення від мобілізації викрили у Києві. ФОТОрепортаж

Викрито переправника на Одещині

"Військовослужбовець доповів про пропозицію встановленим порядком, після чого прикордонники спільно з поліцією провели комплекс заходів. У ході реалізації оперативної інформації організатора та шістьох його спільників було затримано. Грошові кошти вилучено як речові докази", - розповіли в ДПСУ.

Також дивіться: Переправляла людей через кордон за $500: в Одесі викрито "таксистку", - ДПСУ. ФОТО

Повідомляється, що стосовно організатора розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та ч. 1 ст. 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" ККУ. Зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Викрито переправника на Одещині

Стосовно чоловіків, які намагалися незаконно залишити територію України, прикордонники склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Викрито переправника на Одещині

Держприкордонслужба ДПСУ (6335) Одеська область (3442) ухилянти (1114)
+2
взагалі обнаглів - 6 тисяч за 6 рил..де таке зараз є????
20.08.2025 10:49 Відповісти
А дівка теж ухилянтка чи екскортниця?
20.08.2025 10:46 Відповісти
і це мокша каже. Мерзота за "рогуля" тебе просто вб'ють
20.08.2025 11:07 Відповісти
взагалі обнаглів - 6 тисяч за 6 рил..де таке зараз є????
20.08.2025 10:49 Відповісти
Чому люди на землі лежать? вони що злочинці?
20.08.2025 11:57 Відповісти
Кордон.
20.08.2025 12:27 Відповісти
 
 