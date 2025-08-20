За 6 тис. дол. та 900 євро намагався підкупити прикордонника: На Одещині викрито організатора переправлення чоловіків до Румунії, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

48-річний житель прикордоння організував канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України та намагався залучити до схеми військовослужбовця Державної прикордонної служби.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за 6000 доларів та 900 євро чоловік запропонував прикордоннику Ізмаїльського загону сприяти безперешкодному перетинанню кордону йому особисто, його 19-річному сину та ще п’ятьом мешканцям регіону віком від 21 до 39 років. Для переправлення групи зловмисник підготував гумовий човен з двигуном, на якому вони планували потрапити до Румунії через річку Дунай.

Також дивіться: За $11 тис. скеровували до "потрібних" лікарів: схему ухилення від мобілізації викрили у Києві. ФОТОрепортаж

"Військовослужбовець доповів про пропозицію встановленим порядком, після чого прикордонники спільно з поліцією провели комплекс заходів. У ході реалізації оперативної інформації організатора та шістьох його спільників було затримано. Грошові кошти вилучено як речові докази", - розповіли в ДПСУ.

Також дивіться: Переправляла людей через кордон за $500: в Одесі викрито "таксистку", - ДПСУ. ФОТО

Повідомляється, що стосовно організатора розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та ч. 1 ст. 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" ККУ. Зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стосовно чоловіків, які намагалися незаконно залишити територію України, прикордонники склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.