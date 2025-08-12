Переправляла людей через кордон за $500: в Одесі викрито "таксистку", - ДПСУ. ФОТО
На Одещині прикордонники спільно з Нацполіцією затримали 31-річну мешканку Одеси, яка займалася незаконним переправленням осіб до Молдови.
По інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Як повідомили у прикордонній службі, жінка на власному авто підвезла "пасажира" до українсько-молдовського кордону та отримала за це $500. Вона діяла за вказівками адміністратора одного з телеграм-каналів, який пропонував виїзд з України за $4100.
"Таксистка" заздалегідь обрала польовий маршрут без блокпостів і надала клієнту інструкції, як подолати природні та інженерні перешкоди. Решту грошей чоловік мав заплатити вже після перетину кордону.
Жінці оголосили підозру за ст. 332 ККУ та обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.
Що ти забуло свинособако на Цензорі?
Если вы залоложите "пылинку"в дверь, то по её положению вы будете знать открывал ли её кто нибудь в ваше отсутствие.
Редактор в заголовке делает закладки чтобы посмотреть читает ли кто нибудь текст, или скользит по заголовкам.
500 долларов платили только за доставку в точку транспортировки на нашей стороне.
Дальше включалась международная мафия. Их встречали на молдавской стороне, давали статус беженца и получали оставшиеся 4100 долларов.
Это описано в новости.
Люди на нашей территории абсолютно уверены что "неухилянты" расплатятся по полной. В противном случае их вернут в Украину, или за попытку кидка прикопают в Молдове.
Стыдно не читать любимый сайт.
Хотя, вы не единственный.
Серфинг по просторам интернета.
Извините, но не понял, а зачем редактору это нужно?