Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
2 143 19

Переправляла людей через кордон за $500: в Одесі викрито "таксистку", - ДПСУ. ФОТО

На Одещині прикордонники спільно з Нацполіцією затримали 31-річну мешканку Одеси, яка займалася незаконним переправленням осіб до Молдови.

По інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу

В Одесі затримали жінку, яка переправляла людей через кордон за $500

Як повідомили у прикордонній службі, жінка на власному авто підвезла "пасажира" до українсько-молдовського кордону та отримала за це $500. Вона діяла за вказівками адміністратора одного з телеграм-каналів, який пропонував виїзд з України за $4100.

"Таксистка" заздалегідь обрала польовий маршрут без блокпостів і надала клієнту інструкції, як подолати природні та інженерні перешкоди. Решту грошей чоловік мав заплатити вже після перетину кордону.

Жінці оголосили підозру за ст. 332 ККУ та обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6316) Одеська область (3432) ухилянти (1108)


Топ коментарі
+14
демпинг
показати весь коментар
12.08.2025 17:26 Відповісти
+7
Куди дурні тікають ??????? Їх улюблений кловун гастролюе саме тут. Хіба не за це дурні голосували в 2019 ?
показати весь коментар
12.08.2025 17:30 Відповісти
+5
За те й пов'язали. Не можна ціну збивати
показати весь коментар
12.08.2025 18:03 Відповісти
а от ти і впіймався під№уйловничку.
Що ти забуло свинособако на Цензорі?
показати весь коментар
12.08.2025 18:43 Відповісти
500 дол. це норм. Іне багато і не мало.
показати весь коментар
12.08.2025 17:29 Відповісти
Трюк времён Рамзеса.
Если вы залоложите "пылинку"в дверь, то по её положению вы будете знать открывал ли её кто нибудь в ваше отсутствие.
Редактор в заголовке делает закладки чтобы посмотреть читает ли кто нибудь текст, или скользит по заголовкам.
500 долларов платили только за доставку в точку транспортировки на нашей стороне.
Дальше включалась международная мафия. Их встречали на молдавской стороне, давали статус беженца и получали оставшиеся 4100 долларов.
Это описано в новости.
Люди на нашей территории абсолютно уверены что "неухилянты" расплатятся по полной. В противном случае их вернут в Украину, или за попытку кидка прикопают в Молдове.
Стыдно не читать любимый сайт.
Хотя, вы не единственный.
Серфинг по просторам интернета.
показати весь коментар
12.08.2025 18:03 Відповісти
Коли одне не відповідає іншому, це називається не відповідність займаній посаді.
показати весь коментар
12.08.2025 18:07 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 18:28 Відповісти
"Редактор в заголовке делает закладки чтобы посмотреть читает ли кто нибудь текст, или скользит по заголовкам."

Извините, но не понял, а зачем редактору это нужно?
показати весь коментар
12.08.2025 18:58 Відповісти
Брала всього $500, коли відкупна такса на одного кріпака вже доходить до $15.000.
показати весь коментар
12.08.2025 17:37 Відповісти
Що це за такий кордон, щодо якого відомо про усі шпарини кожному таксисту ??? Агов, ДПС, ви там для чого від фронту ухиляєтеся ??? Кордон як дишло, тільки чим ближче до межі, тим прикордонники більше гладшають.
показати весь коментар
12.08.2025 18:09 Відповісти
Состава преступления нет вообще,прокурора и следоватея нужно отправлять на фронт за издевательство над таксисткой.
показати весь коментар
12.08.2025 18:16 Відповісти
гарнюня
показати весь коментар
12.08.2025 18:32 Відповісти
 
 