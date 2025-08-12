Переправляла людей через кордон за $500: в Одесі викрито "таксистку", - ДПСУ. ФОТО

На Одещині прикордонники спільно з Нацполіцією затримали 31-річну мешканку Одеси, яка займалася незаконним переправленням осіб до Молдови.

Як повідомили у прикордонній службі, жінка на власному авто підвезла "пасажира" до українсько-молдовського кордону та отримала за це $500. Вона діяла за вказівками адміністратора одного з телеграм-каналів, який пропонував виїзд з України за $4100.

"Таксистка" заздалегідь обрала польовий маршрут без блокпостів і надала клієнту інструкції, як подолати природні та інженерні перешкоди. Решту грошей чоловік мав заплатити вже після перетину кордону.

Жінці оголосили підозру за ст. 332 ККУ та обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

