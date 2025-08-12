Переправляла людей через границу за $500: в Одессе разоблачена "таксистка", - ГПСУ. ФОТО
В Одесской области пограничники совместно с Нацполицией задержали 31-летнюю жительницу Одессы, занимавшуюся незаконной переправкой лиц в Молдову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как сообщили в пограничной службе, женщина на своем авто подвезла "пассажира" к украинско-молдавской границе и получила за это $500. Она действовала по указаниям администратора одного из телеграм-каналов, который предлагал выезд из Украины за $4100.
"Таксистка" заранее выбрала полевой маршрут без блокпостов и предоставила клиенту инструкции, как преодолеть природные и инженерные препятствия. Остальные деньги мужчина должен был заплатить уже после пересечения границы.
Женщине объявили подозрение по ст. 332 УК и избрали меру пресечения - круглосуточный домашний арест.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если вы залоложите "пылинку"в дверь, то по её положению вы будете знать открывал ли её кто нибудь в ваше отсутствие.
Редактор в заголовке делает закладки чтобы посмотреть читает ли кто нибудь текст, или скользит по заголовкам.
500 долларов платили только за доставку в точку транспортировки на нашей стороне.
Дальше включалась международная мафия. Их встречали на молдавской стороне, давали статус беженца и получали оставшиеся 4100 долларов.
Это описано в новости.
Люди на нашей территории абсолютно уверены что "неухилянты" расплатятся по полной. В противном случае их вернут в Украину, или за попытку кидка прикопают в Молдове.
Стыдно не читать любимый сайт.
Хотя, вы не единственный.
Серфинг по просторам интернета.