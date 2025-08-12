Переправляла людей через границу за $500: в Одессе разоблачена "таксистка", - ГПСУ. ФОТО

В Одесской области пограничники совместно с Нацполицией задержали 31-летнюю жительницу Одессы, занимавшуюся незаконной переправкой лиц в Молдову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщили в пограничной службе, женщина на своем авто подвезла "пассажира" к украинско-молдавской границе и получила за это $500. Она действовала по указаниям администратора одного из телеграм-каналов, который предлагал выезд из Украины за $4100.

"Таксистка" заранее выбрала полевой маршрут без блокпостов и предоставила клиенту инструкции, как преодолеть природные и инженерные препятствия. Остальные деньги мужчина должен был заплатить уже после пересечения границы.

Женщине объявили подозрение по ст. 332 УК и избрали меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

