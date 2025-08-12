Будут судить чиновника воинской части в Одесской области, который организовал "дистанционную службу" подчиненным и присвоил 20 млн грн их выплат, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР завершили расследование в отношении заместителя командира воинской части из Одесской области, который вместе с сообщниками помогал военнослужащим уклоняться от службы.

Как отмечается, схема работала просто: военные оставались дома, но по документам находились на службе и получали полное денежное обеспечение. Банковские карты с зарплатой они передавали организаторам, которые снимали средства и оставляли себе.

По данным следствия, за время действия схемы дельцы оформили более 20 "дистанционных" военных и присвоили до 20 млн грн. Только за четыре месяца чиновник получил почти 2,5 млн грн выплат, оформленных за чужую службу.

"В августе 2024 года ГБР задержало заместителя командира и четырех его подчиненных. Благодаря принципиальной позиции следователей нанесенный ущерб государству возмещен полностью", - пояснили в ГБР.

В отношении военнослужащих, которые воспользовались услугами чиновника, ведется отдельное расследование по уклонению от несения военной службы.

Обвиняемым инкриминируют злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий и уклонение от несения военной службы (ч. 2 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.