Будут судить чиновника воинской части в Одесской области, который организовал "дистанционную службу" подчиненным и присвоил 20 млн грн их выплат, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Работники ГБР завершили расследование в отношении заместителя командира воинской части из Одесской области, который вместе с сообщниками помогал военнослужащим уклоняться от службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, схема работала просто: военные оставались дома, но по документам находились на службе и получали полное денежное обеспечение. Банковские карты с зарплатой они передавали организаторам, которые снимали средства и оставляли себе.
По данным следствия, за время действия схемы дельцы оформили более 20 "дистанционных" военных и присвоили до 20 млн грн. Только за четыре месяца чиновник получил почти 2,5 млн грн выплат, оформленных за чужую службу.
"В августе 2024 года ГБР задержало заместителя командира и четырех его подчиненных. Благодаря принципиальной позиции следователей нанесенный ущерб государству возмещен полностью", - пояснили в ГБР.
В отношении военнослужащих, которые воспользовались услугами чиновника, ведется отдельное расследование по уклонению от несения военной службы.
Обвиняемым инкриминируют злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий и уклонение от несения военной службы (ч. 2 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.
а типу командир нічого не знав -віримо
Там працює, ціла СТСТЕМА з КАДРОВИКАМИ, аж до Києва!!
А цей йолоп-мародер, це лише «шістка» витратна!!
Кадровики із СХЕМАТОЗУ, сидять «рівненько» на дупі і чекають на панятих до себе та родичів?!!??
В Україні буйно квітне не лише дистанційна служба у ЗСУ, а й дистанційна робота, коли працівники на робочих місцях рахуються, їх роками ніхто не бачить, а зарплатню щомісяця отримують з їхніх карток керівники різних ланок!
Таке є в медицині, держпродсопоживслужбі, мінприроді, дошкільних та позашкільних закладах, вищій й фаховій передвищій освіті!
Ось де слід добряче пошукати!
‐---------------------
Тоб то офіційно визнано, що ці 20 військових це ухилянти.
Гроші отримують від держави але на фронт ні ногою, бо відкупилися.
І таких військових до півмільйона (згідно комітету з безпеки і оборони ВР) сидить в тилу, відкупилися від фронту і ні разу не були на передовій за весь час війни.
Так , що мантра про нестачу піхоти, солдатів вже не проходить.
Є солдати, є військовослужбовці в ЗСУ в достатній кількості, просто через корупцію їх не використовують на фронті.
Одні військові по 3-4 роки воюють на фронті а інші блатні військові сидять в тилу 3-4 роки і на фронт їх не беруть.