РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11922 посетителя онлайн
Новости Выплаты военным
952 17

Будут судить чиновника воинской части в Одесской области, который организовал "дистанционную службу" подчиненным и присвоил 20 млн грн их выплат, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

махинации с выплатами военным

Работники ГБР завершили расследование в отношении заместителя командира воинской части из Одесской области, который вместе с сообщниками помогал военнослужащим уклоняться от службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, схема работала просто: военные оставались дома, но по документам находились на службе и получали полное денежное обеспечение. Банковские карты с зарплатой они передавали организаторам, которые снимали средства и оставляли себе.

Также читайте: Бухгалтер воинской части на Житомирщине присвоил более 800 тыс. грн из зарплатного фонда, - ГБР

махинации с выплатами военным
махинации с выплатами военным
махинации с выплатами военным
махинации с выплатами военным
махинации с выплатами военным
махинации с выплатами военным
махинации с выплатами военным
махинации с выплатами военным
махинации с выплатами военным
махинации с выплатами военным
махинации с выплатами военным

По данным следствия, за время действия схемы дельцы оформили более 20 "дистанционных" военных и присвоили до 20 млн грн. Только за четыре месяца чиновник получил почти 2,5 млн грн выплат, оформленных за чужую службу.

"В августе 2024 года ГБР задержало заместителя командира и четырех его подчиненных. Благодаря принципиальной позиции следователей нанесенный ущерб государству возмещен полностью", - пояснили в ГБР.

В отношении военнослужащих, которые воспользовались услугами чиновника, ведется отдельное расследование по уклонению от несения военной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командира артиллерийской батареи и его заместителя подозревают в махинациях с выплатами военным на 900 тыс. грн, - ГБР

Обвиняемым инкриминируют злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий и уклонение от несения военной службы (ч. 2 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Автор: 

Одесская область (3773) ГБР (3167) уклонисты (1034)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
заступника
а типу командир нічого не знав -віримо
показать весь комментарий
12.08.2025 12:31 Ответить
+3
"Зелена влада" безбожно краде і низи розшаталися, також крадуть, як влада. Це ж як потрібно довести корупцію до такого рівня, навіть в ЗСУ?
показать весь комментарий
12.08.2025 12:33 Ответить
+1
малий бізнес тисне ДБР , хлопці на дрони так збирають
показать весь комментарий
12.08.2025 12:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є шо лярди привласнюють - це ж яку доріжку потрібно викласти
показать весь комментарий
12.08.2025 12:30 Ответить
заступника
а типу командир нічого не знав -віримо
показать весь комментарий
12.08.2025 12:31 Ответить
малий бізнес тисне ДБР , хлопці на дрони так збирають
показать весь комментарий
12.08.2025 12:33 Ответить
"Зелена влада" безбожно краде і низи розшаталися, також крадуть, як влада. Це ж як потрібно довести корупцію до такого рівня, навіть в ЗСУ?
показать весь комментарий
12.08.2025 12:33 Ответить
Як він вчасно, та за безцінь, свою хрущовку перебудував за гроші з посадового окладу та плюс надбавки під час московської війни!!!
Там працює, ціла СТСТЕМА з КАДРОВИКАМИ, аж до Києва!!
А цей йолоп-мародер, це лише «шістка» витратна!!
Кадровики із СХЕМАТОЗУ, сидять «рівненько» на дупі і чекають на панятих до себе та родичів?!!??
показать весь комментарий
12.08.2025 12:34 Ответить
Теж нам новина!
В Україні буйно квітне не лише дистанційна служба у ЗСУ, а й дистанційна робота, коли працівники на робочих місцях рахуються, їх роками ніхто не бачить, а зарплатню щомісяця отримують з їхніх карток керівники різних ланок!
Таке є в медицині, держпродсопоживслужбі, мінприроді, дошкільних та позашкільних закладах, вищій й фаховій передвищій освіті!
Ось де слід добряче пошукати!
показать весь комментарий
12.08.2025 12:37 Ответить
зсу це великий бізнес на великий жаль, гроші, гроші , гроші
показать весь комментарий
12.08.2025 12:38 Ответить
Вот из-за таких предателей на фронте бардак. Их нужно по законам военного времени.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:39 Ответить
Щодо військовослужбовців, які скористались послугами посадовця, ведеться окреме розслідування щодо ухилення від несення військової служби.
‐---------------------
Тоб то офіційно визнано, що ці 20 військових це ухилянти.
Гроші отримують від держави але на фронт ні ногою, бо відкупилися.
І таких військових до півмільйона (згідно комітету з безпеки і оборони ВР) сидить в тилу, відкупилися від фронту і ні разу не були на передовій за весь час війни.
Так , що мантра про нестачу піхоти, солдатів вже не проходить.
Є солдати, є військовослужбовці в ЗСУ в достатній кількості, просто через корупцію їх не використовують на фронті.
Одні військові по 3-4 роки воюють на фронті а інші блатні військові сидять в тилу 3-4 роки і на фронт їх не беруть.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:43 Ответить
Ох уж эти заместители...
показать весь комментарий
12.08.2025 12:44 Ответить
Ото контрасти,війна це кров та гроші та брехня
показать весь комментарий
12.08.2025 12:45 Ответить
А ще гутарять, що Гітлер і Сталін були поганими. Там не розкрадалася власна країна і власна армія під час війни. Розстріл, конфіскація майна. А сім"ї - до концтаборів.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:45 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 12:46 Ответить
Збросить з літака як КАБ.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:50 Ответить
Я так розумію, що Шмигаль саме за це ще 7 мільйонів преміальних дасть кожному «заступнику» війської частини.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:51 Ответить
Карабін - шоб клятих ухилянтів стрілять, чи бурятів?
показать весь комментарий
12.08.2025 13:00 Ответить
За что судить,он же Памагал?)
показать весь комментарий
12.08.2025 13:01 Ответить
 
 