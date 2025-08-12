УКР
Судитимуть посадовця військової частини на Одещині, який організував "дистанційну службу" підлеглим та привласнив 20 млн грн їхніх виплат, - ДБР. ФОТОрепортаж

махінації з виплатами військовим

Працівники ДБР завершили розслідування щодо заступника командира військової частини з Одеської області, який разом зі спільниками допомагав військовослужбовцям ухилятися від служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, схема працювала просто: військові залишалися вдома, але за документами перебували на службі й отримували повне грошове забезпечення. Банківські картки з зарплатою вони передавали організаторам, які знімали кошти й залишали собі.

Також читайте: Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду, - ДБР

За даними слідства, за час дії схеми ділки оформили понад 20 "дистанційних" військових та привласнили до 20 млн грн. Лише за чотири місяці посадовець отримав майже 2,5 млн грн виплат, оформлених за чужу службу.

"У серпні 2024 року ДБР затримало заступника командира та чотирьох його підлеглих. Завдяки принциповій позиції слідчих завдані збитки державі відшкодовані повністю", - пояснили у ДБР.

Щодо військовослужбовців, які скористались послугами посадовця, ведеться окреме розслідування щодо ухилення від несення військової служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командира артилерійської батареї та його заступника підозрюють у махінаціях з виплатами військовим на 900 тис. грн, - ДБР

Обвинуваченим інкримінують зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень та ухилення від несення військової служби (ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Одеська область (3432) ДБР (3687) ухилянти (1105)


заступника
а типу командир нічого не знав -віримо
12.08.2025 12:31 Відповісти
+4
"Зелена влада" безбожно краде і низи розшаталися, також крадуть, як влада. Це ж як потрібно довести корупцію до такого рівня, навіть в ЗСУ?
12.08.2025 12:33 Відповісти
+4
Щодо військовослужбовців, які скористались послугами посадовця, ведеться окреме розслідування щодо ухилення від несення військової служби.
‐---------------------
Тоб то офіційно визнано, що ці 20 військових це ухилянти.
Гроші отримують від держави але на фронт ні ногою, бо відкупилися.
І таких військових до півмільйона (згідно комітету з безпеки і оборони ВР) сидить в тилу, відкупилися від фронту і ні разу не були на передовій за весь час війни.
Так , що мантра про нестачу піхоти, солдатів вже не проходить.
Є солдати, є військовослужбовці в ЗСУ в достатній кількості, просто через корупцію їх не використовують на фронті.
Одні військові по 3-4 роки воюють на фронті а інші блатні військові сидять в тилу 3-4 роки і на фронт їх не беруть.
12.08.2025 12:43 Відповісти
Є шо лярди привласнюють - це ж яку доріжку потрібно викласти
12.08.2025 12:30 Відповісти
заступника
а типу командир нічого не знав -віримо
12.08.2025 12:31 Відповісти
малий бізнес тисне ДБР , хлопці на дрони так збирають
12.08.2025 12:33 Відповісти
"Зелена влада" безбожно краде і низи розшаталися, також крадуть, як влада. Це ж як потрібно довести корупцію до такого рівня, навіть в ЗСУ?
12.08.2025 12:33 Відповісти
Як він вчасно, та за безцінь, свою хрущовку перебудував за гроші з посадового окладу та плюс надбавки під час московської війни!!!
Там працює, ціла СТСТЕМА з КАДРОВИКАМИ, аж до Києва!!
А цей йолоп-мародер, це лише «шістка» витратна!!
Кадровики із СХЕМАТОЗУ, сидять «рівненько» на дупі і чекають на панятих до себе та родичів?!!??
12.08.2025 12:34 Відповісти
Теж нам новина!
В Україні буйно квітне не лише дистанційна служба у ЗСУ, а й дистанційна робота, коли працівники на робочих місцях рахуються, їх роками ніхто не бачить, а зарплатню щомісяця отримують з їхніх карток керівники різних ланок!
Таке є в медицині, держпродсопоживслужбі, мінприроді, дошкільних та позашкільних закладах, вищій й фаховій передвищій освіті!
Ось де слід добряче пошукати!
12.08.2025 12:37 Відповісти
зсу це великий бізнес на великий жаль, гроші, гроші , гроші
12.08.2025 12:38 Відповісти
Вот из-за таких предателей на фронте бардак. Их нужно по законам военного времени.
12.08.2025 12:39 Відповісти
Коли про це тут писали раніше, то або швиденько видаляли коментарі, або налітали зграї подоляцьких ботів з патріотичними гаслами "а ти чого не в окопі"? От і досі, четвертий рік вже, сидять такі "герої" в тилу та отримують зряплату, поки цивільних наловлених у підворіттях, кидають під КАБи.
12.08.2025 13:26 Відповісти
Щодо військовослужбовців, які скористались послугами посадовця, ведеться окреме розслідування щодо ухилення від несення військової служби.
‐---------------------
Тоб то офіційно визнано, що ці 20 військових це ухилянти.
Гроші отримують від держави але на фронт ні ногою, бо відкупилися.
І таких військових до півмільйона (згідно комітету з безпеки і оборони ВР) сидить в тилу, відкупилися від фронту і ні разу не були на передовій за весь час війни.
Так , що мантра про нестачу піхоти, солдатів вже не проходить.
Є солдати, є військовослужбовці в ЗСУ в достатній кількості, просто через корупцію їх не використовують на фронті.
Одні військові по 3-4 роки воюють на фронті а інші блатні військові сидять в тилу 3-4 роки і на фронт їх не беруть.
12.08.2025 12:43 Відповісти
Рік тому такі коментарі видаляли.
12.08.2025 13:28 Відповісти
Саме так!
12.08.2025 13:28 Відповісти
Ох уж эти заместители...
12.08.2025 12:44 Відповісти
Ото контрасти,війна це кров та гроші та брехня
12.08.2025 12:45 Відповісти
А ще гутарять, що Гітлер і Сталін були поганими. Там не розкрадалася власна країна і власна армія під час війни. Розстріл, конфіскація майна. А сім"ї - до концтаборів.
12.08.2025 12:45 Відповісти
12.08.2025 12:46 Відповісти
Збросить з літака як КАБ.
12.08.2025 12:50 Відповісти
Я так розумію, що Шмигаль саме за це ще 7 мільйонів преміальних дасть кожному «заступнику» війської частини.
12.08.2025 12:51 Відповісти
Карабін - шоб клятих ухилянтів стрілять, чи бурятів?
12.08.2025 13:00 Відповісти
За что судить,он же Памагал?)
12.08.2025 13:01 Відповісти
может им морально-психологичний стан не позволяв?
12.08.2025 13:28 Відповісти
Не позволяв отримувати зарплату, тому вони її віддавали "замку"? Точно, так і є!
А командир точно нічого про це не знав, ні в зуб ногою!
12.08.2025 13:43 Відповісти
Эх... Corruption... Corruption everywhere
12.08.2025 13:38 Відповісти
 
 