Судитимуть посадовця військової частини на Одещині, який організував "дистанційну службу" підлеглим та привласнив 20 млн грн їхніх виплат, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР завершили розслідування щодо заступника командира військової частини з Одеської області, який разом зі спільниками допомагав військовослужбовцям ухилятися від служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, схема працювала просто: військові залишалися вдома, але за документами перебували на службі й отримували повне грошове забезпечення. Банківські картки з зарплатою вони передавали організаторам, які знімали кошти й залишали собі.
За даними слідства, за час дії схеми ділки оформили понад 20 "дистанційних" військових та привласнили до 20 млн грн. Лише за чотири місяці посадовець отримав майже 2,5 млн грн виплат, оформлених за чужу службу.
"У серпні 2024 року ДБР затримало заступника командира та чотирьох його підлеглих. Завдяки принциповій позиції слідчих завдані збитки державі відшкодовані повністю", - пояснили у ДБР.
Щодо військовослужбовців, які скористались послугами посадовця, ведеться окреме розслідування щодо ухилення від несення військової служби.
Обвинуваченим інкримінують зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень та ухилення від несення військової служби (ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).
Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.
а типу командир нічого не знав -віримо
Там працює, ціла СТСТЕМА з КАДРОВИКАМИ, аж до Києва!!
А цей йолоп-мародер, це лише «шістка» витратна!!
Кадровики із СХЕМАТОЗУ, сидять «рівненько» на дупі і чекають на панятих до себе та родичів?!!??
В Україні буйно квітне не лише дистанційна служба у ЗСУ, а й дистанційна робота, коли працівники на робочих місцях рахуються, їх роками ніхто не бачить, а зарплатню щомісяця отримують з їхніх карток керівники різних ланок!
Таке є в медицині, держпродсопоживслужбі, мінприроді, дошкільних та позашкільних закладах, вищій й фаховій передвищій освіті!
Ось де слід добряче пошукати!
Тоб то офіційно визнано, що ці 20 військових це ухилянти.
Гроші отримують від держави але на фронт ні ногою, бо відкупилися.
І таких військових до півмільйона (згідно комітету з безпеки і оборони ВР) сидить в тилу, відкупилися від фронту і ні разу не були на передовій за весь час війни.
Так , що мантра про нестачу піхоти, солдатів вже не проходить.
Є солдати, є військовослужбовці в ЗСУ в достатній кількості, просто через корупцію їх не використовують на фронті.
Одні військові по 3-4 роки воюють на фронті а інші блатні військові сидять в тилу 3-4 роки і на фронт їх не беруть.
А командир точно нічого про це не знав, ні в зуб ногою!