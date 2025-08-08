Командира артилерійської батареї та його заступника підозрюють у махінаціях з виплатами військовим на 900 тис. грн, - ДБР

Командиру артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступнику повідомили про підозру через махінації з виплатами на 900 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Так, заступник командира підготував три рапорти, у яких зазначив що він та ще 19 військовослужбовців у серпні-вересні 2024 року нібито виконували бойові завдання у Чернігівській області. Фактично вони перебували в іншому місці та не виконували бойових завдань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інсценували зникнення військового для отримання 1 млн грн компенсації: справу передано до суду, - ДБР. ФОТОрепортаж

Водночас командир артилерійської батареї не перевірив дані та підписав надані рапорти. Відтак заступнику командира та ще 19 військовослужбовцям було виплачено майже 900 тис. гривень додаткових виплат.

Наразі командиру реактивної артилерійської батареї повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: До 4 років з конфіскацією майна засуджено правоохоронця на Одещині за спробу налагодити канал переправлення чоловіків за кордон, - ДБР. ФОТО

Заступнику командира повідомлено про підозру в іншому умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

Державі вже відшкодовано понад 600 тис. грн.

Читайте: Судитимуть офіцерів, які розкрадали пальне у військовій частині на Донеччині, - ДБР. ФОТО