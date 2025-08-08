УКР
Командира артилерійської батареї та його заступника підозрюють у махінаціях з виплатами військовим на 900 тис. грн, - ДБР

Махінації з виплатами військовим у Києві Підозрюють командира

Командиру артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступнику повідомили про підозру через махінації з виплатами на 900 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Так, заступник командира підготував три рапорти, у яких зазначив що він та ще 19 військовослужбовців у серпні-вересні 2024 року нібито виконували бойові завдання у Чернігівській області. Фактично вони перебували в іншому місці та не виконували бойових завдань.

Водночас командир артилерійської батареї не перевірив дані та підписав надані рапорти. Відтак заступнику командира та ще 19 військовослужбовцям було виплачено майже 900 тис. гривень додаткових виплат.

Наразі командиру реактивної артилерійської батареї повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Заступнику командира повідомлено про підозру в іншому умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

Державі вже відшкодовано понад 600 тис. грн.

виплати (1099) махінації (425) ДБР (3679)


....військові не раз розповідали , про те що вони перевіряють накази, бо вписуються інші прізвища, замість дійсних на виконання бойового завдання..То дійсно ці прізвища рідних та друзів когось зі штабу...Ця братва тоді має УБД а тоді й пільги... Хто і коли перевірить у військових частинах "мертвих душ" ????Чи це табу??? Бо тут випливе рідня військових "шишок" і інших нач.штабів???
08.08.2025 15:50 Відповісти
Замість того щоб командири виконували бойові завдання, вони зараз ходять по допитах до слідчих і прокурорів. Головне показати роботу ДБР.

Виявили факт, вирахуйте переплати, покарайте по службі...
08.08.2025 15:46 Відповісти
Ну давайте усіх закриємо до буцигарні, русня сама розбіжиться.

За службову недбалість можно застосовати дісциплінарне покарання з відшкодуванням, в решті решт вони не маєточок тещі командира будували.
08.08.2025 15:56 Відповісти
Командер.
08.08.2025 15:41 Відповісти
За підрив обороноздатності країни - ніякого жалю. Ще треба перевірити, кому "нагорі" відслинявили.
08.08.2025 15:43 Відповісти
А може за ті гроші було придбано для підрозділу якесь обладнання?
08.08.2025 15:47 Відповісти
Може-не може. Компетентні органи розберуться.
08.08.2025 15:54 Відповісти
Це кримінальний злочин.
08.08.2025 15:50 Відповісти
Це не недбалість, це кримінальний злочин. Це обкрадання тих ХТО БУВ НА НУЛІ на користь тих хто там НІКОЛИ НЕ.БУВ І БЛИЗЬКО!!! Це страшенний злочин який руйнує загальний клімат в АРМІЇХ крім всього іншого!
08.08.2025 16:00 Відповісти
Ви вважаєте, що "бойові виплати" дають одним за рахунок інших?

Я не знаю як у армії, а у мене на роботі практикувалося, що для потреби дільниці начальник додатково нараховував кошти окремим людям, а потім за готівку на потреби дільниці придбалося обладнання і запчастини.

Як би у армії із забеспеченням було усе добре, то не було б безкінечних зборів на усе.
08.08.2025 16:12 Відповісти
Це в них було завдання ,вкрасти 900 тис ? Та й командири все одно сидять в тилу ,час вони мають.
08.08.2025 16:01 Відповісти
....військові не раз розповідали , про те що вони перевіряють накази, бо вписуються інші прізвища, замість дійсних на виконання бойового завдання..То дійсно ці прізвища рідних та друзів когось зі штабу...Ця братва тоді має УБД а тоді й пільги... Хто і коли перевірить у військових частинах "мертвих душ" ????Чи це табу??? Бо тут випливе рідня військових "шишок" і інших нач.штабів???
08.08.2025 15:50 Відповісти
Для багатьох війна це горе в ось для таких створінь це прибутки.
08.08.2025 16:02 Відповісти
Так це стара схема ще з ато. В 23 році її вдало повернули назад. Кожен командир дивізіону має можливість вписувати що завгодно. Себе на сотку вписують всі поголовно. І начальника штаба вписують всі. Хоча знаходитись від вогневої можуть за 30-40 км. Роблять вигляд що керують управлінням вогнем. Цю функцію ще виконують ряд офіцерів. Тобто не організацією процесу чи його технологією. А саме управлінням вогнем і коригуванням. Питається для чого? В для того щоб вписати собі улюбленому сотку. Тобто можна приїхати на дві години тіпа покоригувати і на пару днів звалити в невідомому напрямку. А вписати ніби 30 днів сидів у бліндажі під обстрілами. Ха ха ха.
