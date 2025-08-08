Командира артилерійської батареї та його заступника підозрюють у махінаціях з виплатами військовим на 900 тис. грн, - ДБР
Командиру артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступнику повідомили про підозру через махінації з виплатами на 900 тис. грн.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Так, заступник командира підготував три рапорти, у яких зазначив що він та ще 19 військовослужбовців у серпні-вересні 2024 року нібито виконували бойові завдання у Чернігівській області. Фактично вони перебували в іншому місці та не виконували бойових завдань.
Водночас командир артилерійської батареї не перевірив дані та підписав надані рапорти. Відтак заступнику командира та ще 19 військовослужбовцям було виплачено майже 900 тис. гривень додаткових виплат.
Наразі командиру реактивної артилерійської батареї повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Заступнику командира повідомлено про підозру в іншому умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.
Державі вже відшкодовано понад 600 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Виявили факт, вирахуйте переплати, покарайте по службі...
За службову недбалість можно застосовати дісциплінарне покарання з відшкодуванням, в решті решт вони не маєточок тещі командира будували.
Я не знаю як у армії, а у мене на роботі практикувалося, що для потреби дільниці начальник додатково нараховував кошти окремим людям, а потім за готівку на потреби дільниці придбалося обладнання і запчастини.
Як би у армії із забеспеченням було усе добре, то не було б безкінечних зборів на усе.