Командира артиллерийской батареи и его заместителя подозревают в махинациях с выплатами военным на 900 тыс. грн, - ГБР

Командиру артиллерийской батареи одной из воинских частей Киева и его заместителю сообщили о подозрении из-за махинаций с выплатами на 900 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Так, заместитель командира подготовил три рапорта, в которых отметил, что он и еще 19 военнослужащих в августе-сентябре 2024 года якобы выполняли боевые задачи в Черниговской области. Фактически они находились в другом месте и не выполняли боевых задач.

В то же время командир артиллерийской батареи не проверил данные и подписал предоставленные рапорты. Поэтому заместителю командира и еще 19 военнослужащим было выплачено почти 900 тыс. гривен дополнительных выплат.

В данное время командиру реактивной артиллерийской батареи сообщено о подозрении в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Заместителю командира сообщено о подозрении в другом умышленном невыполнении военным служебным лицом действий, которые она по своим служебным обязанностям должна была выполнить, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Государству уже возмещено более 600 тыс. грн.

+2
....військові не раз розповідали , про те що вони перевіряють накази, бо вписуються інші прізвища, замість дійсних на виконання бойового завдання..То дійсно ці прізвища рідних та друзів когось зі штабу...Ця братва тоді має УБД а тоді й пільги... Хто і коли перевірить у військових частинах "мертвих душ" ????Чи це табу??? Бо тут випливе рідня військових "шишок" і інших нач.штабів???
08.08.2025 15:50 Ответить
+1
Замість того щоб командири виконували бойові завдання, вони зараз ходять по допитах до слідчих і прокурорів. Головне показати роботу ДБР.

Виявили факт, вирахуйте переплати, покарайте по службі...
08.08.2025 15:46 Ответить
+1
Ну давайте усіх закриємо до буцигарні, русня сама розбіжиться.

За службову недбалість можно застосовати дісциплінарне покарання з відшкодуванням, в решті решт вони не маєточок тещі командира будували.
08.08.2025 15:56 Ответить
Командер.
08.08.2025 15:41 Ответить
За підрив обороноздатності країни - ніякого жалю. Ще треба перевірити, кому "нагорі" відслинявили.
08.08.2025 15:43 Ответить
А може за ті гроші було придбано для підрозділу якесь обладнання?
08.08.2025 15:47 Ответить
Може-не може. Компетентні органи розберуться.
08.08.2025 15:54 Ответить
08.08.2025 15:46 Ответить
Це кримінальний злочин.
08.08.2025 15:50 Ответить
08.08.2025 15:56 Ответить
Це не недбалість, це кримінальний злочин. Це обкрадання тих ХТО БУВ НА НУЛІ на користь тих хто там НІКОЛИ НЕ.БУВ І БЛИЗЬКО!!! Це страшенний злочин який руйнує загальний клімат в АРМІЇХ крім всього іншого!
08.08.2025 16:00 Ответить
Ви вважаєте, що "бойові виплати" дають одним за рахунок інших?

Я не знаю як у армії, а у мене на роботі практикувалося, що для потреби дільниці начальник додатково нараховував кошти окремим людям, а потім за готівку на потреби дільниці придбалося обладнання і запчастини.

Як би у армії із забеспеченням було усе добре, то не було б безкінечних зборів на усе.
08.08.2025 16:12 Ответить
Це в них було завдання ,вкрасти 900 тис ? Та й командири все одно сидять в тилу ,час вони мають.
08.08.2025 16:01 Ответить
....військові не раз розповідали , про те що вони перевіряють накази, бо вписуються інші прізвища, замість дійсних на виконання бойового завдання..То дійсно ці прізвища рідних та друзів когось зі штабу...Ця братва тоді має УБД а тоді й пільги... Хто і коли перевірить у військових частинах "мертвих душ" ????Чи це табу??? Бо тут випливе рідня військових "шишок" і інших нач.штабів???
08.08.2025 15:50 Ответить
Для багатьох війна це горе в ось для таких створінь це прибутки.
08.08.2025 16:02 Ответить
Так це стара схема ще з ато. В 23 році її вдало повернули назад. Кожен командир дивізіону має можливість вписувати що завгодно. Себе на сотку вписують всі поголовно. І начальника штаба вписують всі. Хоча знаходитись від вогневої можуть за 30-40 км. Роблять вигляд що керують управлінням вогнем. Цю функцію ще виконують ряд офіцерів. Тобто не організацією процесу чи його технологією. А саме управлінням вогнем і коригуванням. Питається для чого? В для того щоб вписати собі улюбленому сотку. Тобто можна приїхати на дві години тіпа покоригувати і на пару днів звалити в невідомому напрямку. А вписати ніби 30 днів сидів у бліндажі під обстрілами. Ха ха ха.
08.08.2025 16:18 Ответить
 
 