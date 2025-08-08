Командира артиллерийской батареи и его заместителя подозревают в махинациях с выплатами военным на 900 тыс. грн, - ГБР
Командиру артиллерийской батареи одной из воинских частей Киева и его заместителю сообщили о подозрении из-за махинаций с выплатами на 900 тыс. грн.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Так, заместитель командира подготовил три рапорта, в которых отметил, что он и еще 19 военнослужащих в августе-сентябре 2024 года якобы выполняли боевые задачи в Черниговской области. Фактически они находились в другом месте и не выполняли боевых задач.
В то же время командир артиллерийской батареи не проверил данные и подписал предоставленные рапорты. Поэтому заместителю командира и еще 19 военнослужащим было выплачено почти 900 тыс. гривен дополнительных выплат.
В данное время командиру реактивной артиллерийской батареи сообщено о подозрении в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Заместителю командира сообщено о подозрении в другом умышленном невыполнении военным служебным лицом действий, которые она по своим служебным обязанностям должна была выполнить, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Государству уже возмещено более 600 тыс. грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Виявили факт, вирахуйте переплати, покарайте по службі...
За службову недбалість можно застосовати дісциплінарне покарання з відшкодуванням, в решті решт вони не маєточок тещі командира будували.
Я не знаю як у армії, а у мене на роботі практикувалося, що для потреби дільниці начальник додатково нараховував кошти окремим людям, а потім за готівку на потреби дільниці придбалося обладнання і запчастини.
Як би у армії із забеспеченням було усе добре, то не було б безкінечних зборів на усе.