Командира артиллерийской батареи и его заместителя подозревают в махинациях с выплатами военным на 900 тыс. грн, - ГБР

Командиру артиллерийской батареи одной из воинских частей Киева и его заместителю сообщили о подозрении из-за махинаций с выплатами на 900 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Так, заместитель командира подготовил три рапорта, в которых отметил, что он и еще 19 военнослужащих в августе-сентябре 2024 года якобы выполняли боевые задачи в Черниговской области. Фактически они находились в другом месте и не выполняли боевых задач.

В то же время командир артиллерийской батареи не проверил данные и подписал предоставленные рапорты. Поэтому заместителю командира и еще 19 военнослужащим было выплачено почти 900 тыс. гривен дополнительных выплат.

В данное время командиру реактивной артиллерийской батареи сообщено о подозрении в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Заместителю командира сообщено о подозрении в другом умышленном невыполнении военным служебным лицом действий, которые она по своим служебным обязанностям должна была выполнить, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Государству уже возмещено более 600 тыс. грн.

