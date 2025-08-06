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Новини Фото Зниклі безвісти під час війни
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Інсценували зникнення військового для отримання 1 млн грн компенсації: справу передано до суду, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили розслідування щодо дезертира, його матері та брата, які інсценували зникнення військового для отримання грошової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Родина дезертира незаконно отримала 1 млн грн компенсації

Встановлено, що у серпні 2023 року військовий самовільно залишив частину на Луганщині. Його брат запропонував скористатися ситуацією - рідні подали документи на компенсацію як сім’я зниклого безвісти. Впродовж року вони отримали майже 1 млн грн.

Брат дезертира також використав підроблену заяву, щоб звільнитися зі служби. "Зниклого" військового виявили під час обшуків у Івано-Франківську.

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Родина дезертира незаконно отримала 1 млн грн компенсації

Обом братам і матері загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Збитки державі вже компенсовані, обвинувачені повернулися на службу.

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Автор: 

дезертирство (302) ДБР (3673)


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12 років тюрми, але збитки компенсовані, і вже на службі, з конфіскацією майна, грамота і дві медалі - за мужність. Матері погрожують 12 років.
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06.08.2025 17:11 Відповісти
Це ще крутіше, ніж у Карела Чапека, в його "Оповіданні про втрачену ногу"...
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06.08.2025 17:12 Відповісти
Сценарій не Ленка- попочленка вона ж скумбрія писала тому фіаско. Та і відкат дЕрьмаку та Ze не передбачено було тому подаійне фіаско.
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06.08.2025 17:15 Відповісти
 
 