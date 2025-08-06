Інсценували зникнення військового для отримання 1 млн грн компенсації: справу передано до суду, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили розслідування щодо дезертира, його матері та брата, які інсценували зникнення військового для отримання грошової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Встановлено, що у серпні 2023 року військовий самовільно залишив частину на Луганщині. Його брат запропонував скористатися ситуацією - рідні подали документи на компенсацію як сім’я зниклого безвісти. Впродовж року вони отримали майже 1 млн грн.

Брат дезертира також використав підроблену заяву, щоб звільнитися зі служби. "Зниклого" військового виявили під час обшуків у Івано-Франківську.

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Обом братам і матері загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Збитки державі вже компенсовані, обвинувачені повернулися на службу.

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