ДБР перевіряє законність статків очільника Енергомитниці Комара, - Сухачов

ДБР проводить досудове розслідування у провадженні за фактом можливого незаконного збагачення начальником енергетичної митниці Держмитслужби України Анатолія Комара.

Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР миттєво відреагувало на журналістське розслідування щодо статків керівника Енергетичної митниці. Інформація про відкриття кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення) була внесена до ЄРДР ще у суботу, відразу після виходу журналістського розслідування", - зазначив очільник Бюро.

Наразі ДБР направило до НАЗК лист для проведення повного моніторингу способу життя Комара та виконує низку інших невідкладних слідчих заходів.

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Попередньо встановлено, зазначив Сухачов, що у період із 2020 року по нині начальник Енергетичної митниці Держмитслужби України, ймовірно, набув активів, вартість яких більш ніж на три тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує його законні доходи.

Зокрема, очільник Енергетичної митниці та члени його сім’ї у цей період придбали низку об’єктів рухомого та нерухомого майна, вартість якого у рази перевищує розмір отриманих ними законних доходів.

"Також перевіряється факт використання начальником Енергетичної митниці у повсякденному житті в особистих цілях автомобіля еліт класу, який зареєстрований на праві власності за юридичною особою за можливо заниженою вартістю та можливих незадекларованих видатків останнього на оплату навчання доньки", - додав директор Бюро.

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Що передувало?

Зазначимо, що раніше "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода") писали про маєток за 70 млн грн, який родина голови Енергомитниці побудувала за час війни. У розслідуванні йшлося про розкішний спосіб життя родини високопоставленого митника, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень, сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-class, його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.

У понеділок, 4 серпня, прем'єрка Юлія Свириденко доручила перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара.

Того ж дня очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара було тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків.

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