ГБР проверяет законность состояния главы Энерготаможни Комара, - Сухачев

ГБР проводит досудебное расследование в производстве по факту возможного незаконного обогащения начальником энергетической таможни Гостаможслужбы Украины Анатолия Комара.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР мгновенно отреагировало на журналистское расследование относительно состояния руководителя Энергетической таможни. Информация об открытии уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение) была внесена в ЕРДР еще в субботу, сразу после выхода журналистского расследования", - отметил глава Бюро.

Сейчас ГБР направило в НАПК письмо для проведения полного мониторинга образа жизни Комара и выполняет ряд других неотложных следственных мероприятий.

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Предварительно установлено, отметил Сухачов, что в период с 2020 года по настоящее время начальник Энергетической таможни Гостаможслужбы Украины, вероятно, приобрел активов, стоимость которых более чем на три тысячи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц превышает его законные доходы.

В частности, глава Энергетической таможни и члены его семьи в этот период приобрели ряд объектов движимого и недвижимого имущества, стоимость которого в разы превышает размер полученных ими законных доходов.

"Также проверяется факт использования начальником Энергетической таможни в повседневной жизни в личных целях автомобиля элит-класса, который зарегистрирован на праве собственности за юридическим лицом по возможно заниженной стоимости и возможных незадекларированных расходов последнего на оплату обучения дочери", - добавил директор Бюро.

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Что предшествовало?

Отметим, что ранее "Схеми" (проект "Радіо Свобода") писали об имении за 70 млн грн, которое семья главы Энерготаможни построила за время войны. В расследовании говорилось о роскошном образе жизни семьи высокопоставленного таможенника, которая после начала полномасштабного вторжения РФ построила особняк в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен, сам таможенник передвигается на представительском Mercedes S-class, его дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне.

В понедельник, 4 августа, премьер Юлия Свириденко поручила проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолии Комаре.

В тот же день глава Энергетической таможни Анатолий Комар был временно отстранен от исполнения должностных обязанностей.

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