РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10686 посетителей онлайн
Новости
860 14

ГБР проверяет законность состояния главы Энерготаможни Комара, - Сухачев

Дело главы энерготаможни Комара Что говорят в ГБР

ГБР проводит досудебное расследование в производстве по факту возможного незаконного обогащения начальником энергетической таможни Гостаможслужбы Украины Анатолия Комара.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР мгновенно отреагировало на журналистское расследование относительно состояния руководителя Энергетической таможни. Информация об открытии уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение) была внесена в ЕРДР еще в субботу, сразу после выхода журналистского расследования", - отметил глава Бюро.

Сейчас ГБР направило в НАПК письмо для проведения полного мониторинга образа жизни Комара и выполняет ряд других неотложных следственных мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья главы Энерготаможни Комара построила особняк за 70 млн грн во время войны: Свириденко поручила проверить изложенные СМИ факты

Предварительно установлено, отметил Сухачов, что в период с 2020 года по настоящее время начальник Энергетической таможни Гостаможслужбы Украины, вероятно, приобрел активов, стоимость которых более чем на три тысячи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц превышает его законные доходы.

В частности, глава Энергетической таможни и члены его семьи в этот период приобрели ряд объектов движимого и недвижимого имущества, стоимость которого в разы превышает размер полученных ими законных доходов.

"Также проверяется факт использования начальником Энергетической таможни в повседневной жизни в личных целях автомобиля элит-класса, который зарегистрирован на праве собственности за юридическим лицом по возможно заниженной стоимости и возможных незадекларированных расходов последнего на оплату обучения дочери", - добавил директор Бюро.

Читайте: Офис генпрокурора открыл дело в отношении главы Энерготаможни Комара по факту возможного незаконного обогащения, - Кравченко

Что предшествовало?

Отметим, что ранее "Схеми" (проект "Радіо Свобода") писали об имении за 70 млн грн, которое семья главы Энерготаможни построила за время войны. В расследовании говорилось о роскошном образе жизни семьи высокопоставленного таможенника, которая после начала полномасштабного вторжения РФ построила особняк в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен, сам таможенник передвигается на представительском Mercedes S-class, его дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне.

В понедельник, 4 августа, премьер Юлия Свириденко поручила проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолии Комаре.

В тот же день глава Энергетической таможни Анатолий Комар был временно отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Также читайте: Суд конфисковал необоснованные активы топ-чиновника ГБР. Его уволили, но снова вернули на должность

Автор: 

таможня (1975) ГБР (3153) Сухачев Алексей (58) Комар Анатолий (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
все під контролем. порушень не знайдуть, ще й нагородять орденом.
показать весь комментарий
06.08.2025 11:26 Ответить
+2
направило листа...

так їх. Жорстко...
показать весь комментарий
06.08.2025 11:29 Ответить
+2
ДБР перевіряє? То для мене все зрозуміло. Що можуть виявити недолюстровані прокурори і вороги України?
показать весь комментарий
06.08.2025 11:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все під контролем. порушень не знайдуть, ще й нагородять орденом.
показать весь комментарий
06.08.2025 11:26 Ответить
направило листа...

так їх. Жорстко...
показать весь комментарий
06.08.2025 11:29 Ответить
******* перевіряє комара.? Накуй.🤣
показать весь комментарий
06.08.2025 11:29 Ответить
Та вони скрізь ракова пухлина
показать весь комментарий
06.08.2025 12:18 Ответить
ДБР перевіряє? То для мене все зрозуміло. Що можуть виявити недолюстровані прокурори і вороги України?
показать весь комментарий
06.08.2025 11:45 Ответить
Треба запросити в якості консультанта та експерта у перевірці незамінного Чернишова!
показать весь комментарий
06.08.2025 11:48 Ответить
Дихлофосу комару !!!
показать весь комментарий
06.08.2025 11:58 Ответить
всьо законно
показать весь комментарий
06.08.2025 11:58 Ответить
Шо комар - по пиці видно: пройдисвітів можливо по морді ліца визначити
показать весь комментарий
06.08.2025 12:17 Ответить
Что там проверять,если журналисты во ишку видят,а дэбээр нет,значит он их стимулировал не замечать,не заметят и дальше.
показать весь комментарий
06.08.2025 12:47 Ответить
Рука руку миє... вже знаєм, що невинуватий. Батьки насіння продавали на базарі і наторгували... он в Кириленка малину. А Боневтік злодюжка прикриє.
показать весь комментарий
06.08.2025 13:15 Ответить
 
 