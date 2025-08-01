Семья топтаможенника Комара построила особняк за 70 млн грн во время войны, - СМИ

Семья главы Энергетической таможни Гостаможслужбы Анатолия Комара уже после начала полномасштабного вторжения РФ построила имение в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен и площадью почти в полтысячи квадратных метров на берегу озера. Ее оформили на 69-летнего тестя таможенника.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем", информирует Цензор.НЕТ.

В феврале 2025 года тесть Комара Сергей Гладков зарегистрировал право собственности на имение в селе Вишенки Киевской области общей площадью 450 квадратных метров. На него также оформлена и другая столичная недвижимость, где сейчас проживает сам Анатолий Комар.

Строительство продолжалось два года, о его ходе в соцсетях отчитывалась частная фирма - генподрядчик. Журналисты обратились в компанию как частные клиенты и получили подробную смету расходов.

"Только первые два этапа строительства стоили более 48 миллионов гривен. По расчетам застройщика, еще 10 миллионов гривен стоят отделочные работы под чистовую отделку. Примерно столько же еще может стоить меблировка и техника, сообщили опрошенные "Схемами" эксперты-архитекторы, которые ознакомились с проектом строительства", - отметили авторы материала.

Таким образом, такой особняк под ключ обойдется минимум в 70 миллионов гривен.

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Журналисты установили, что тесть руководителя Энергетической таможни Гладков не имел достаточно официальных доходов, чтобы позволить себе такое строительство. В двухтысячных он руководил государственным металлообрабатывающим заводом в Черновцах, его зарплата составляла несколько тысяч гривен в месяц. Только в 2019 году зарегистрировал ФЛП.

Источники в налоговых органах сообщили авторам материала, что в период с 1998 по 2025 год Сергей Гладков заработал 16,5 миллионов гривен. Еще 7,5 миллионов, начиная с 1998 года официально заработала его жена, теща таможенника-чиновника, которая тоже стала ФЛП только в пенсионном возрасте.

Журналисты обратили внимание на то, что в день оформления сделки о покупке земли в Вишенках, участок прямо по соседству, через забор, приобрела жена президента группы VS Energy Николая Лавренко. Обе сделки удостоверил один и тот же нотариус с разницей в 15 минут.

Лавренко - давний знакомый Анатолия Комара еще со времен, когда тот работал советником в VS Energy в перерыве между работой в СБУ и на таможне. О том, что они до сих пор дружат, свидетельствует их совместное посещение футбольных матчей команды "Левый берег", президентом которой является Лавренко.

Реакция Комара

Комар в комментарии журналистам заявил, что не имеет отношения к этому имению, а тесть имел достаточно средств на его строительство. Сами тесть и теща чиновника в комментарии "Схемам" сообщили, что возводили дом за счет "заработанных ими средств", но отказались объяснить существенное расхождение между их официальными доходами и расходами на строительство.

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Дочь Анатолия Комара

"Схемы" также установили, что несовершеннолетняя дочь Анатолия Комара учится в престижном колледже в Лондоне King's College London, что следует из описания ее профиля в соцсетях, где она также публикует фотографии из столицы Великобритании. Стоимость года обучения в этом колледже для иностранных студентов составляет около 26 тысяч фунтов в год (1,5 миллиона гривен).

До этого, судя по ее соцсетям, она училась в Pascal English School Lefkosia на Кипре, где обучение вместе с проживанием стоило 30 тысяч евро в год (на тот момент 1,2 миллиона гривен).

При этом в декларациях Анатолия Комара отсутствует какая-либо информация о проживании его дочери за границей и расходах на ее образование.

Комар заявил, что расходы на обучение дочери покрывает ее крестный отец, но отказался сообщить его имя, лишь отметил, что тот - бизнесмен. Эти расходы в декларации Комара не отражены, несмотря на то, что антикоррупционное законодательство требует указывать расходы третьих лиц в виде подарка на образование члена семьи субъекта декларирования.

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Также, по данным расследователей, Комар пользуется автомобилем Mercedes-Benz S 400 2018 года выпуска. Он принадлежит фирме "Приморская энергогенерирующая компания", машину у фирмы снимает Мария Комар - жена таможенника. В налоговых отчетах компании отмечается, что ее месячный доход по предоставлению в аренду автомобилей составляет 15 тысяч гривен. При этом рыночная стоимость аренды именно такого автомобиля, на котором ездит таможенник - 6000 долларов в месяц.

Комар в комментарии сообщил, что знает, за какую сумму его жена арендует автомобиль, но отказался ее называть. По его словам, цена является рыночной.

В ООО "Приморская энергогенерирующая компания" заявили, что автомобили являются ценными поэтому в аренду их не предоставляют "любому". по поводу стоимости директор Роман Воробель пообещал уточнить у юристов, однако больше на попытки связаться не отвечал.

Анатолий Комар отказался от письменного комментария журналистам.

Затронутые в вашем обращении вопросы не касаются профессиональной деятельности или служебных полномочий руководителя таможни и остаются без комментариев", - говорится в его ответе.

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