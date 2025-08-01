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Новости Имущество чиновника Гостаможслужбы Анатолия Комара
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Семья топтаможенника Комара построила особняк за 70 млн грн во время войны, - СМИ

Семья топмитника Комара построила особняк за 70 млн грн

Семья главы Энергетической таможни Гостаможслужбы Анатолия Комара уже после начала полномасштабного вторжения РФ построила имение в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен и площадью почти в полтысячи квадратных метров на берегу озера. Ее оформили на 69-летнего тестя таможенника.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем", информирует Цензор.НЕТ.

В феврале 2025 года тесть Комара Сергей Гладков зарегистрировал право собственности на имение в селе Вишенки Киевской области общей площадью 450 квадратных метров. На него также оформлена и другая столичная недвижимость, где сейчас проживает сам Анатолий Комар.

Строительство продолжалось два года, о его ходе в соцсетях отчитывалась частная фирма - генподрядчик. Журналисты обратились в компанию как частные клиенты и получили подробную смету расходов.

Семья топмитника Комара построила особняк за 70 млн грн

"Только первые два этапа строительства стоили более 48 миллионов гривен. По расчетам застройщика, еще 10 миллионов гривен стоят отделочные работы под чистовую отделку. Примерно столько же еще может стоить меблировка и техника, сообщили опрошенные "Схемами" эксперты-архитекторы, которые ознакомились с проектом строительства", - отметили авторы материала.

Таким образом, такой особняк под ключ обойдется минимум в 70 миллионов гривен.

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Журналисты установили, что тесть руководителя Энергетической таможни Гладков не имел достаточно официальных доходов, чтобы позволить себе такое строительство. В двухтысячных он руководил государственным металлообрабатывающим заводом в Черновцах, его зарплата составляла несколько тысяч гривен в месяц. Только в 2019 году зарегистрировал ФЛП.

Источники в налоговых органах сообщили авторам материала, что в период с 1998 по 2025 год Сергей Гладков заработал 16,5 миллионов гривен. Еще 7,5 миллионов, начиная с 1998 года официально заработала его жена, теща таможенника-чиновника, которая тоже стала ФЛП только в пенсионном возрасте.

Журналисты обратили внимание на то, что в день оформления сделки о покупке земли в Вишенках, участок прямо по соседству, через забор, приобрела жена президента группы VS Energy Николая Лавренко. Обе сделки удостоверил один и тот же нотариус с разницей в 15 минут.

Лавренко - давний знакомый Анатолия Комара еще со времен, когда тот работал советником в VS Energy в перерыве между работой в СБУ и на таможне. О том, что они до сих пор дружат, свидетельствует их совместное посещение футбольных матчей команды "Левый берег", президентом которой является Лавренко.

Семья топмитника Комара построила особняк за 70 млн грн

Реакция Комара

Комар в комментарии журналистам заявил, что не имеет отношения к этому имению, а тесть имел достаточно средств на его строительство. Сами тесть и теща чиновника в комментарии "Схемам" сообщили, что возводили дом за счет "заработанных ими средств", но отказались объяснить существенное расхождение между их официальными доходами и расходами на строительство.

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Дочь Анатолия Комара

"Схемы" также установили, что несовершеннолетняя дочь Анатолия Комара учится в престижном колледже в Лондоне King's College London, что следует из описания ее профиля в соцсетях, где она также публикует фотографии из столицы Великобритании. Стоимость года обучения в этом колледже для иностранных студентов составляет около 26 тысяч фунтов в год (1,5 миллиона гривен).

Семья топмитника Комара построила особняк за 70 млн грн

До этого, судя по ее соцсетям, она училась в Pascal English School Lefkosia на Кипре, где обучение вместе с проживанием стоило 30 тысяч евро в год (на тот момент 1,2 миллиона гривен).

При этом в декларациях Анатолия Комара отсутствует какая-либо информация о проживании его дочери за границей и расходах на ее образование.

Комар заявил, что расходы на обучение дочери покрывает ее крестный отец, но отказался сообщить его имя, лишь отметил, что тот - бизнесмен. Эти расходы в декларации Комара не отражены, несмотря на то, что антикоррупционное законодательство требует указывать расходы третьих лиц в виде подарка на образование члена семьи субъекта декларирования.

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Также, по данным расследователей, Комар пользуется автомобилем Mercedes-Benz S 400 2018 года выпуска. Он принадлежит фирме "Приморская энергогенерирующая компания", машину у фирмы снимает Мария Комар - жена таможенника. В налоговых отчетах компании отмечается, что ее месячный доход по предоставлению в аренду автомобилей составляет 15 тысяч гривен. При этом рыночная стоимость аренды именно такого автомобиля, на котором ездит таможенник - 6000 долларов в месяц.

Семья топмитника Комара построила особняк за 70 млн грн

Комар в комментарии сообщил, что знает, за какую сумму его жена арендует автомобиль, но отказался ее называть. По его словам, цена является рыночной.

В ООО "Приморская энергогенерирующая компания" заявили, что автомобили являются ценными поэтому в аренду их не предоставляют "любому". по поводу стоимости директор Роман Воробель пообещал уточнить у юристов, однако больше на попытки связаться не отвечал.

Анатолий Комар отказался от письменного комментария журналистам.

Затронутые в вашем обращении вопросы не касаются профессиональной деятельности или служебных полномочий руководителя таможни и остаются без комментариев", - говорится в его ответе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дома людей Зеленского мало чем отличаются от домов соратников Януковича, - ЦПК. ФОТО

Автор: 

имущество (351) недвижимость (827) таможня (1969) Государственная таможенная служба (172)


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Топ комментарии
+16
Яка несподіванка!
Ну, на то він і zелений топ митник, а не свістунець.
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01.08.2025 11:39 Ответить
+11
Та не може такого бути)
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01.08.2025 11:37 Ответить
+11
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01.08.2025 11:41 Ответить
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Та не може такого бути)
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01.08.2025 11:37 Ответить
Там хатинка під стріхою (с)
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01.08.2025 11:53 Ответить
нам всім плюют в обличя а ми посміхаемося? бажання просто вбивати цю всю ******* все сильніще, і починаю розуміти чому поліцаї не на фронті і що ніколи вони там не будут. а тепер баньте, хрін з вами.
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01.08.2025 13:30 Ответить
А яка реакція НАБУ і САП ??? Чи вони і цього митника не помітили ??? На дідька нам сліпі і глухі інваліди у правоохоронних органах ??? Тут картонки не допоможуть.
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01.08.2025 13:27 Ответить
Яка несподіванка!
Ну, на то він і zелений топ митник, а не свістунець.
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01.08.2025 11:39 Ответить
Як казав один Слуга Урода: Коли пересічні українці перестануть давати хабарі главі Енергетичної митниці Держмитслужби України - корупції не стане!
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01.08.2025 11:51 Ответить
Може хто пропустив... Я про це: "Депутат Ігор Марчук , заявив. що якщо громадяни відмовляться від дачі хабарів, ми реально зможемо подолати корупцію."
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01.08.2025 12:14 Ответить
Коли люди перестануть давати хабарі за державні послуги, гарантовані Конституцією, вони просто залишаться без цих послуг.
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01.08.2025 12:28 Ответить
Куй залізо поки горячо - Комар
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01.08.2025 11:39 Ответить
Смокчи, поки не прихлопнули - комар
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01.08.2025 11:59 Ответить
А ще думав, що все зробив так, що "Комар носа не підточить".
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01.08.2025 12:12 Ответить
Ну а де вони мають жити? (сарказм)
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01.08.2025 11:41 Ответить
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01.08.2025 11:41 Ответить
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01.08.2025 13:11 Ответить
крали крадуть будут красти і ніку..я ім за це не буде . поки їх не перевішаєм без усяких там Набу і тд .
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01.08.2025 11:42 Ответить
А вішати хто буде!?Від закликів до вішати треба пройти ТЦК,війну,а тоді тобі не до вішати буде.
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01.08.2025 13:27 Ответить
І саме цікаве, що кацапські дрони та ракети можуть прилетіти будь де, окрім деяких локацій, зокрема і та що на фото. Тому вони й будують під час війни без будь-якого страху. Я вже не кажу що іхні діти за кордоном, і ви взагалі байдуже за країну.
Війна буде безкінечна. Бо ось таким уродам, взагалі насрати на те що твориться в Україні.
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01.08.2025 11:44 Ответить
Ви хочете сказати, що кацап, який керує, наприклад, шахедом не пролітає через даний маєток, бо не можна?
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01.08.2025 12:28 Ответить
Ну "шахеди" програмують зазделегідь. Але сутності це не міняє. Я так гадаю, що кацап людина поднєвольна, в якого якщо встромити ножичка - потече кров. У кацапа є родина... На мій хлопський розсуд закладають вони координати тих цялей, які їм дозволяють
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01.08.2025 13:15 Ответить
Це йому водії надонатили ,які кордон перетинають .
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01.08.2025 11:44 Ответить
....Лавренко - давній знайомий Анатолія Комара ще з часів, коли той працював радником у VS Energy в перерві між роботою в СБУ і на митниці. Джерело: https://censor.net/ua/n3566430

Тепер ясно хто в сбу робить.....
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01.08.2025 11:45 Ответить
Та нє.
В СБУ найчесніші люди працюють. А те що раз на тиждеть знаходяться їхні лакшері-маєтки або родичі на роісє - то все наклепи ворогів та російське ІПСО.
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01.08.2025 11:48 Ответить
Самі-самі чесні, генерал Вітюк (та його дружина) свідки!
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01.08.2025 12:30 Ответить
Після зміни влади в Україні всі топ-чиновники часів Зеленського повинні пройти через судові справи із конфіскації їхнього і їх родичів майна, набутого від початку їхньої каденції.
Всі кошти від продажу такого майна до моменту його арешту мають бути оголошені такими, що здобуті злочинним шляхом, а їх легалізація на банківських рахунках в Україні і за кордоном - об'єктивною стороною кримінального правопорушення, передбаченого ст.209 КК України. І про це антикороргани належить оголосити відповідним західним інституціями вже зараз.
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01.08.2025 11:45 Ответить
Так, так. Вже після майдану це мало статися і всі цього чекали
Вже ніколи такого не буде. Ніколи
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01.08.2025 11:51 Ответить
Буде. От повернеться справжня чесна влада, і будуть знов злодіїв садити, як при тій владі садили.
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01.08.2025 11:53 Ответить
і після помаранчевої..чекали
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01.08.2025 11:57 Ответить
Після Майдану вся активна частина українського громадянського суспільства розійшлась по своїх домівках і воліла якнайшвидше забути часи овоча. Тому й такий був результат.
Теперішні роки війни з пітьмою закарбується у пам'яті українського народу на десятиліття. І у мирному житті, коли додому повернуться фронтовики, зе-мародерам спокійного місця не буде.
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01.08.2025 12:03 Ответить
"..прийде весна...і будемо садити..."- казав якийсь єрмачок, приховуючи черговий мільйон....
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01.08.2025 11:50 Ответить
І от цікаво - в кого такі маєтки, ті якось не бояться, що буряти прийдуть і заберуть. Та їм якось взагалі паралельно)
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01.08.2025 11:51 Ответить
Так, їм туфту про "штурм Варшави" ніхто не втюхіваєт. З іншого боку можна зробити висновок, що вони щось знають. Так само як ріелтори кажуть, що військові почали масово скуповувати нерухомість. Мабуть теж щось знають і на щось розраховують
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01.08.2025 12:48 Ответить
Військовим просто треба кудись гроші вкладати, бо потім може інфляція їх в ніщо перетворить. Що стосується аристократів - вони все знають, як і що в цьому житті влаштоване, тому й вони зверху)
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01.08.2025 12:57 Ответить
Можливо і так. Але ж може прилетіти Шахед і "помножити на нуль" всі гроші. Тому - мабуть щось знають....
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01.08.2025 13:17 Ответить
I жодна ракета туди не прилетiла...i жодний "шахед" не завiтав....
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01.08.2025 11:54 Ответить
талантище!!
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01.08.2025 11:55 Ответить
Ну от рядова картина рядового митника. Як і рядового лікаря влк. І яка буде відповідальність? Ніякої. Згідно недолугої конституції. Яка захищає права усіх корупціонерів. Також згідно законодавства, яке також зроблене для комфорту корупціонерів. Наприклад в США якийсь там пастор ошукав церковну громаду всього навсього на 3 млн. баксів і йому тепер загрожує 100 років в'язниці. Ха ха ха.
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01.08.2025 11:56 Ответить
До речі рашиські варвари по тих маєтках ні ракет, ні дронів, не запускають ні по Кончі заспі , ні Козині та інших престижних місцях прильотів не памятаю,в той час як чорти бють переважно по старих багатоперхівках переважно Соломянського і Святошинського районів.
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01.08.2025 11:59 Ответить
святошинский то такое,в основном транзит,пару прилетов за 3,5 года это практически ниочем,как житель борщаги говорю)а вот жителям соломенки-жулян-отрадного точно пора убд давать,за менталку так точно.
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01.08.2025 13:08 Ответить
Шостеся имили до жебрака?
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01.08.2025 11:59 Ответить
Як мені у 19р писали на критику зе-"нє надо завідовать"!
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01.08.2025 12:00 Ответить
+1.
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01.08.2025 12:11 Ответить
А скільки збитків він наніс державі щоб отримати 70 млн?
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01.08.2025 12:02 Ответить
.........
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01.08.2025 12:04 Ответить
Ось, хто справжній- кровосісь...
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01.08.2025 12:04 Ответить
Ні! Це -- срана сошка! Справжні ковосісі сидять значно вище.
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01.08.2025 12:12 Ответить
Чиновники крадуть, а Україну та нас обкладають кредитами та боргами.

Нам допоможе лише експропріація награбованого
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01.08.2025 12:09 Ответить
суки зеленожопі
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01.08.2025 12:09 Ответить
Прибити Комара мухобойкою, та і по всьому...
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01.08.2025 12:21 Ответить
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01.08.2025 12:22 Ответить
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01.08.2025 12:26 Ответить
В чому справа? Маєток конфіскуйте через неможливість довести походження коштів фігурантами , попутньо оцініть його і накладіть штрафи за не сплачені податки з такої суми, тестя в тюрму за брехню слідчим органам. П. С. Маєток виставити на аукціон. Кошти перерахувати на потреби Сил Оборони. Крапка
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01.08.2025 12:34 Ответить
Гарне ,коротке оповідання в жанрі наукової фантастики.
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01.08.2025 12:41 Ответить
А де НАБУ?
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01.08.2025 12:42 Ответить
Кто-нибудь, помогите устроиться на работу в таможню!
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01.08.2025 12:44 Ответить
У когось ще є якісь питання, які фактори сприяли, створювали передумови початку війни?
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01.08.2025 12:58 Ответить
Багатства на крові українців. І влада продовжує керувати корупцією в Україні
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01.08.2025 12:59 Ответить
Так він же і в темі, і в ділі, і в долі!
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01.08.2025 13:03 Ответить
І в цей час людей виловлюють як скот поки отакі гниди обставили себе охороною і мародерять на кррві, країна мрії лідора
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01.08.2025 13:04 Ответить
кожного дня нам на голову серуть. а ми нічого, тримаємось
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01.08.2025 13:11 Ответить
на фронт всих
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01.08.2025 13:13 Ответить
хату побудували батьки, машина в оренді, діти навчаються за кошт меценатів - так і живе митник, різниця лише в тому що якби не було славних НАБУ, БЕБ, НАЗК, сбу, прокуратура, поліція, ДБР.... прямо б на себе все оформив іне треба фігнею страдати
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01.08.2025 13:25 Ответить
Очевидно, що зеленський з помічниками ригоАНАЛІВ, мають «якись неморальні зиск», з прикриття, від покарання, такого роду казнокрадів!!
Дебіт з кредитом, такого собі держслужбовця, «вентиля на митниці», аж ніяк не сходяться! Але таких осіб, зеленський, не карає!! «Свинарчуки», імені пересидента зеленського!
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01.08.2025 13:30 Ответить
 
 