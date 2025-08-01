Родина топмитника Комара побудувала маєток за 70 млн грн під час війни, - ЗМІ

Родина глави Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара вже після початку повномасштабного вторгнення РФ побудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень та площею майже в пів тисячі квадратних метрів на березі озера. Її оформили на 69-річного тестя митника.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Схем", інформує Цензор.НЕТ.

У лютому 2025 року тесть Комара Сергій Гладков зареєстрував право власності на маєток у селі Вишеньки на Київщині загальною площею 450 квадратних метрів. На нього також оформлено й іншу столичну нерухомість, де наразі прожива сам Анатолій Комар.

Будівництво тривало два роки, про нього у соцмережах звітувала приватна фірма – генпідрядник. Журналісти звернулися до компанії як приватні клієнти та отримали детальний кошторис витрат.

"Лише перші два етапи будівництва вартували понад 48 мільйонів гривень. За розрахунками забудовника, ще 10 мільйонів гривень коштують оздоблювальні роботи під чистову обробку. Приблизно стільки ж ще може вартувати меблювання й техніка, повідомили опитані "Схемами" експерти-архітектори, які ознайомилися з проєктом будівництва", - зазначили автори матеріалу.

Отже, такий маєток під ключ обійдеться щонайменше у 70 мільйонів гривень.

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Журналісти встановили, що тесть керівника Енергетичної митниці Гладков не мав достатньо офіційних доходів, щоб дозволити собі таке будівництво. У двотисячних він керував державним металообробним заводом у Чернівцях, його зарплата становила декілька тисяч гривень на місяць. Лише у 2019 році зареєстрував ФОП.

Джерела у податкових органах повідомили авторам матеріалу, що у період з 1998 по 2025 рік Сергій Гладков заробив 16,5 мільйонів гривень. Ще 7,5 мільйонів, починаючи з 1998 року офіційно заробила його дружина, теща митника-високопосадовця, яка теж стала ФОП лише у пенсійному віці.

Журналісти звернули увагу на те, що в день оформлення угоди про купівлю землі у Вишеньках ділянку прямо по сусідству, через паркан, придбала дружина президента групи VS Energy Миколи Лавренка. Обидві угоди посвідчив один і той же нотаріус з різницею у 15 хвилин.

Лавренко – давній знайомий Анатолія Комара ще з часів, коли той працював радником у VS Energy в перерві між роботою в СБУ і на митниці. Про те, що вони досі товаришують, свідчить їхнє спільне відвідування футбольних матчів команди "Лівий берег", президентом якої є Лавренко.

Реакція Комара

Комар у коментарі журналістам заявив, що не має стосунку до цього маєтку, а тесть мав достатньо коштів на його будівництво. Самі тесть і теща посадовця у коментарі "Схемам" повідомили, що зводили будинок за рахунок "зароблених ними коштів", але відмовилися пояснити суттєву розбіжність між їхніми офіційними доходами й витратами на будівництво.

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Донька Анатолія Комара

"Схеми" також встановили, що неповнолітня дочка Анатолія Комара вчиться в престижному коледжі в Лондоні King’s College London, що випливає з опису її профіля у соцмережах, де вона також публікує світлини зі столиці Великої Британії. Вартість року навчання в цьому коледжі для іноземних студентів становить близько 26 тисяч фунтів на рік (1,5 мільйона гривень).

До цього, судячи з її соцмереж, вона навчалася у Pascal English School Lefkosia на Кіпрі, де навчання разом із проживанням коштувало 30 тисяч євро на рік (на той момент 1,2 мільйона гривень).

При цьому в деклараціях Анатолія Комара відсутня будь-яка інформація про проживання його дочки за кордоном і витрат на її освіту.

Комар заявив, що витрати на навчання дочки покриває її хрещений батько, але відмовився повідомити його ім’я, лише зазначив, що той – бізнесмен. Ці видатки в декларації Комара не відображені, попри те, що антикорупційне законодавство вимагає зазначати витрати третіх осіб у вигляді подарунку на освіту члена сім’ї суб’єкта декларування.

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Також, за даними розслідувачів, Комар користується автомобілем Mercedes-Benz S 400 2018 року випуску. Він належить фірмі "Приморська енергогенеруюча компанія", автівку у фірми винаймає Марія Комар – дружина митника. У податкових звітах компанії зазначається, що її місячний дохід з надання в оренду автомобілів становить 15 тисяч гривень. При цьому ринкова вартість оренди саме такого автомобіля, на якому їздить митник – 6000 доларів на місяць.

Комар у коментарі повідомив, що знає, за яку суму його дружина орендує автомобіль, але відмовився її називати. За його словами, ціна є ринковою.

У ТОВ "Приморська енергогенеруюча компанія" заявили, що автомобілі є коштовними тому в оренду їх не надають "будь-кому". З приводу вартості директор Роман Воробель пообіцяв уточнити у юристів, проте більше на спроби зв'язатися не відповідав.

Анатолій Комар відмовився від письмового коментаря журналістам.

Порушені у вашому зверненні питання не стосуються професійної діяльності чи службових повноважень керівника митниці та залишаються без коментарів", - йдеться у його відповіді.

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