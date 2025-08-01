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Новини Майно чиновника Держмитниці Анатолія Комара
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Родина топмитника Комара побудувала маєток за 70 млн грн під час війни, - ЗМІ

Родина топмитника Комара збудувала маєток за 70 млн грн

Родина глави Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара вже після початку повномасштабного вторгнення РФ побудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень та площею майже в пів тисячі квадратних метрів на березі озера. Її оформили на 69-річного тестя митника.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Схем", інформує Цензор.НЕТ.

У лютому 2025 року тесть Комара Сергій Гладков зареєстрував право власності на маєток у селі Вишеньки на Київщині загальною площею 450 квадратних метрів. На нього також оформлено й іншу столичну нерухомість, де наразі прожива сам Анатолій Комар.

Будівництво тривало два роки, про нього у соцмережах звітувала приватна фірма – генпідрядник. Журналісти звернулися до компанії як приватні клієнти та отримали детальний кошторис витрат.

Родина топмитника Комара збудувала маєток за 70 млн грн

"Лише перші два етапи будівництва вартували понад 48 мільйонів гривень. За розрахунками забудовника, ще 10 мільйонів гривень коштують оздоблювальні роботи під чистову обробку. Приблизно стільки ж ще може вартувати меблювання й техніка, повідомили опитані "Схемами" експерти-архітектори, які ознайомилися з проєктом будівництва", - зазначили автори матеріалу.

Отже, такий маєток під ключ обійдеться щонайменше у 70 мільйонів гривень.

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Журналісти встановили, що тесть керівника Енергетичної митниці  Гладков не мав достатньо офіційних доходів, щоб дозволити собі таке будівництво. У двотисячних він керував державним металообробним заводом у Чернівцях, його зарплата становила декілька тисяч гривень на місяць. Лише у 2019 році зареєстрував ФОП.

Джерела у податкових органах повідомили авторам матеріалу, що у період з 1998 по 2025 рік Сергій Гладков заробив 16,5 мільйонів гривень. Ще 7,5 мільйонів, починаючи з 1998 року офіційно заробила його дружина, теща митника-високопосадовця, яка теж стала ФОП лише у пенсійному віці.

Журналісти звернули увагу на те, що в день оформлення угоди про купівлю землі у Вишеньках ділянку прямо по сусідству, через паркан, придбала дружина президента групи VS Energy Миколи Лавренка. Обидві угоди посвідчив один і той же нотаріус з різницею у 15 хвилин.

Лавренко – давній знайомий Анатолія Комара ще з часів, коли той працював радником у VS Energy в перерві між роботою в СБУ і на митниці. Про те, що вони досі товаришують, свідчить їхнє спільне відвідування футбольних матчів команди "Лівий берег", президентом якої є Лавренко.

Родина топмитника Комара збудувала маєток за 70 млн грн

Реакція Комара

Комар у коментарі журналістам заявив, що не має стосунку до цього маєтку, а тесть мав достатньо коштів на його будівництво. Самі тесть і теща посадовця у коментарі "Схемам" повідомили, що зводили будинок за рахунок "зароблених ними коштів", але відмовилися пояснити суттєву розбіжність між їхніми офіційними доходами й витратами на будівництво.

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Донька Анатолія Комара

"Схеми" також встановили, що неповнолітня дочка Анатолія Комара вчиться в престижному коледжі в Лондоні King’s College London, що випливає з опису її профіля у соцмережах, де вона також публікує світлини зі столиці Великої Британії. Вартість року навчання в цьому коледжі для іноземних студентів становить близько 26 тисяч фунтів на рік (1,5 мільйона гривень).

Родина топмитника Комара збудувала маєток за 70 млн грн

До цього, судячи з її соцмереж, вона навчалася у Pascal English School Lefkosia на Кіпрі, де навчання разом із проживанням коштувало 30 тисяч євро на рік (на той момент 1,2 мільйона гривень).

При цьому в деклараціях Анатолія Комара відсутня будь-яка інформація про проживання його дочки за кордоном і витрат на її освіту.

Комар заявив, що витрати на навчання дочки покриває її хрещений батько, але відмовився повідомити його ім’я, лише зазначив, що той – бізнесмен. Ці видатки в декларації Комара не відображені, попри те, що антикорупційне законодавство вимагає зазначати витрати третіх осіб у вигляді подарунку на освіту члена сім’ї суб’єкта декларування.

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Також, за даними розслідувачів, Комар користується автомобілем Mercedes-Benz S 400 2018 року випуску. Він належить фірмі "Приморська енергогенеруюча компанія", автівку у фірми винаймає Марія Комар – дружина митника. У податкових звітах компанії зазначається, що її місячний дохід з надання в оренду автомобілів становить 15 тисяч гривень. При цьому ринкова вартість оренди саме такого автомобіля, на якому їздить митник – 6000 доларів на місяць.

Родина топмитника Комара збудувала маєток за 70 млн грн

Комар у коментарі повідомив, що знає, за яку суму його дружина орендує автомобіль, але відмовився її називати. За його словами, ціна є ринковою.

У ТОВ "Приморська енергогенеруюча компанія" заявили, що автомобілі є коштовними тому в оренду їх не надають "будь-кому". З приводу вартості директор Роман Воробель пообіцяв уточнити у юристів, проте більше на спроби зв'язатися не відповідав.

Анатолій Комар відмовився від письмового коментаря журналістам.

Порушені у вашому зверненні питання не стосуються професійної діяльності чи службових повноважень керівника митниці та залишаються без коментарів", - йдеться у його відповіді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будинки людей Зеленського мало чим відрізняються від будинків соратників Януковича, - ЦПК. ФОТО

Автор: 

майно (338) нерухомість (926) митниця (1898) Державна митна служба (675)


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Топ коментарі
+16
Яка несподіванка!
Ну, на то він і zелений топ митник, а не свістунець.
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01.08.2025 11:39 Відповісти
+11
Та не може такого бути)
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01.08.2025 11:37 Відповісти
+11
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01.08.2025 11:41 Відповісти
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Та не може такого бути)
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01.08.2025 11:37 Відповісти
Там хатинка під стріхою (с)
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01.08.2025 11:53 Відповісти
Яка несподіванка!
Ну, на то він і zелений топ митник, а не свістунець.
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01.08.2025 11:39 Відповісти
Як казав один Слуга Урода: Коли пересічні українці перестануть давати хабарі главі Енергетичної митниці Держмитслужби України - корупції не стане!
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01.08.2025 11:51 Відповісти
Може хто пропустив... Я про це: "Депутат Ігор Марчук , заявив. що якщо громадяни відмовляться від дачі хабарів, ми реально зможемо подолати корупцію."
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01.08.2025 12:14 Відповісти
Коли люди перестануть давати хабарі за державні послуги, гарантовані Конституцією, вони просто залишаться без цих послуг.
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01.08.2025 12:28 Відповісти
Куй залізо поки горячо - Комар
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01.08.2025 11:39 Відповісти
Смокчи, поки не прихлопнули - комар
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01.08.2025 11:59 Відповісти
А ще думав, що все зробив так, що "Комар носа не підточить".
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01.08.2025 12:12 Відповісти
Ну а де вони мають жити? (сарказм)
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01.08.2025 11:41 Відповісти
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01.08.2025 11:41 Відповісти
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01.08.2025 13:11 Відповісти
крали крадуть будут красти і ніку..я ім за це не буде . поки їх не перевішаєм без усяких там Набу і тд .
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01.08.2025 11:42 Відповісти
І саме цікаве, що кацапські дрони та ракети можуть прилетіти будь де, окрім деяких локацій, зокрема і та що на фото. Тому вони й будують під час війни без будь-якого страху. Я вже не кажу що іхні діти за кордоном, і ви взагалі байдуже за країну.
Війна буде безкінечна. Бо ось таким уродам, взагалі насрати на те що твориться в Україні.
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01.08.2025 11:44 Відповісти
Ви хочете сказати, що кацап, який керує, наприклад, шахедом не пролітає через даний маєток, бо не можна?
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01.08.2025 12:28 Відповісти
Ну "шахеди" програмують зазделегідь. Але сутності це не міняє. Я так гадаю, що кацап людина поднєвольна, в якого якщо встромити ножичка - потече кров. У кацапа є родина... На мій хлопський розсуд закладають вони координати тих цялей, які їм дозволяють
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01.08.2025 13:15 Відповісти
Це йому водії надонатили ,які кордон перетинають .
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01.08.2025 11:44 Відповісти
....Лавренко - давній знайомий Анатолія Комара ще з часів, коли той працював радником у VS Energy в перерві між роботою в СБУ і на митниці. Джерело: https://censor.net/ua/n3566430

Тепер ясно хто в сбу робить.....
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01.08.2025 11:45 Відповісти
Та нє.
В СБУ найчесніші люди працюють. А те що раз на тиждеть знаходяться їхні лакшері-маєтки або родичі на роісє - то все наклепи ворогів та російське ІПСО.
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01.08.2025 11:48 Відповісти
Самі-самі чесні, генерал Вітюк (та його дружина) свідки!
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01.08.2025 12:30 Відповісти
Після зміни влади в Україні всі топ-чиновники часів Зеленського повинні пройти через судові справи із конфіскації їхнього і їх родичів майна, набутого від початку їхньої каденції.
Всі кошти від продажу такого майна до моменту його арешту мають бути оголошені такими, що здобуті злочинним шляхом, а їх легалізація на банківських рахунках в Україні і за кордоном - об'єктивною стороною кримінального правопорушення, передбаченого ст.209 КК України. І про це антикороргани належить оголосити відповідним західним інституціями вже зараз.
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01.08.2025 11:45 Відповісти
Так, так. Вже після майдану це мало статися і всі цього чекали
Вже ніколи такого не буде. Ніколи
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01.08.2025 11:51 Відповісти
Буде. От повернеться справжня чесна влада, і будуть знов злодіїв садити, як при тій владі садили.
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01.08.2025 11:53 Відповісти
і після помаранчевої..чекали
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01.08.2025 11:57 Відповісти
Після Майдану вся активна частина українського громадянського суспільства розійшлась по своїх домівках і воліла якнайшвидше забути часи овоча. Тому й такий був результат.
Теперішні роки війни з пітьмою закарбується у пам'яті українського народу на десятиліття. І у мирному житті, коли додому повернуться фронтовики, зе-мародерам спокійного місця не буде.
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01.08.2025 12:03 Відповісти
"..прийде весна...і будемо садити..."- казав якийсь єрмачок, приховуючи черговий мільйон....
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01.08.2025 11:50 Відповісти
І от цікаво - в кого такі маєтки, ті якось не бояться, що буряти прийдуть і заберуть. Та їм якось взагалі паралельно)
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01.08.2025 11:51 Відповісти
Так, їм туфту про "штурм Варшави" ніхто не втюхіваєт. З іншого боку можна зробити висновок, що вони щось знають. Так само як ріелтори кажуть, що військові почали масово скуповувати нерухомість. Мабуть теж щось знають і на щось розраховують
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01.08.2025 12:48 Відповісти
Військовим просто треба кудись гроші вкладати, бо потім може інфляція їх в ніщо перетворить. Що стосується аристократів - вони все знають, як і що в цьому житті влаштоване, тому й вони зверху)
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01.08.2025 12:57 Відповісти
Можливо і так. Але ж може прилетіти Шахед і "помножити на нуль" всі гроші. Тому - мабуть щось знають....
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01.08.2025 13:17 Відповісти
I жодна ракета туди не прилетiла...i жодний "шахед" не завiтав....
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01.08.2025 11:54 Відповісти
талантище!!
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01.08.2025 11:55 Відповісти
Ну от рядова картина рядового митника. Як і рядового лікаря влк. І яка буде відповідальність? Ніякої. Згідно недолугої конституції. Яка захищає права усіх корупціонерів. Також згідно законодавства, яке також зроблене для комфорту корупціонерів. Наприклад в США якийсь там пастор ошукав церковну громаду всього навсього на 3 млн. баксів і йому тепер загрожує 100 років в'язниці. Ха ха ха.
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01.08.2025 11:56 Відповісти
До речі рашиські варвари по тих маєтках ні ракет, ні дронів, не запускають ні по Кончі заспі , ні Козині та інших престижних місцях прильотів не памятаю,в той час як чорти бють переважно по старих багатоперхівках переважно Соломянського і Святошинського районів.
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01.08.2025 11:59 Відповісти
святошинский то такое,в основном транзит,пару прилетов за 3,5 года это практически ниочем,как житель борщаги говорю)а вот жителям соломенки-жулян-отрадного точно пора убд давать,за менталку так точно.
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01.08.2025 13:08 Відповісти
Шостеся имили до жебрака?
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01.08.2025 11:59 Відповісти
Як мені у 19р писали на критику зе-"нє надо завідовать"!
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01.08.2025 12:00 Відповісти
+1.
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01.08.2025 12:11 Відповісти
А скільки збитків він наніс державі щоб отримати 70 млн?
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01.08.2025 12:02 Відповісти
.........
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01.08.2025 12:04 Відповісти
Ось, хто справжній- кровосісь...
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01.08.2025 12:04 Відповісти
Ні! Це -- срана сошка! Справжні ковосісі сидять значно вище.
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01.08.2025 12:12 Відповісти
Чиновники крадуть, а Україну та нас обкладають кредитами та боргами.

Нам допоможе лише експропріація награбованого
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01.08.2025 12:09 Відповісти
суки зеленожопі
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01.08.2025 12:09 Відповісти
Прибити Комара мухобойкою, та і по всьому...
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01.08.2025 12:21 Відповісти
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01.08.2025 12:22 Відповісти
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01.08.2025 12:26 Відповісти
В чому справа? Маєток конфіскуйте через неможливість довести походження коштів фігурантами , попутньо оцініть його і накладіть штрафи за не сплачені податки з такої суми, тестя в тюрму за брехню слідчим органам. П. С. Маєток виставити на аукціон. Кошти перерахувати на потреби Сил Оборони. Крапка
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01.08.2025 12:34 Відповісти
Гарне ,коротке оповідання в жанрі наукової фантастики.
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01.08.2025 12:41 Відповісти
А де НАБУ?
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01.08.2025 12:42 Відповісти
Кто-нибудь, помогите устроиться на работу в таможню!
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01.08.2025 12:44 Відповісти
У когось ще є якісь питання, які фактори сприяли, створювали передумови початку війни?
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01.08.2025 12:58 Відповісти
Багатства на крові українців. І влада продовжує керувати корупцією в Україні
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01.08.2025 12:59 Відповісти
Так він же і в темі, і в ділі, і в долі!
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01.08.2025 13:03 Відповісти
І в цей час людей виловлюють як скот поки отакі гниди обставили себе охороною і мародерять на кррві, країна мрії лідора
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01.08.2025 13:04 Відповісти
кожного дня нам на голову серуть. а ми нічого, тримаємось
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01.08.2025 13:11 Відповісти
на фронт всих
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01.08.2025 13:13 Відповісти
хату побудували батьки, машина в оренді, діти навчаються за кошт меценатів - так і живе митник, різниця лише в тому що якби не було славних НАБУ, БЕБ, НАЗК, сбу, прокуратура, поліція, ДБР.... прямо б на себе все оформив іне треба фігнею страдати
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01.08.2025 13:25 Відповісти
 
 