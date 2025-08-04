Офис генпрокурора открыл дело в отношении главы Энерготаможни Комара по факту возможного незаконного обогащения, - Кравченко

Офис генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения главы Энергетической таможни Гостаможслужбы Анатолия Комара.

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело открыто по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение, - ред.)", - сообщил генпрокурор.

Кравченко добавил, что производство поручено Государственному бюро расследований по подследственности.

По данным редакции "Радіо Свобода", ГБР уже обратилось в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с просьбой провести мониторинг образа жизни Анатолия Комара.

Что предшествовало?

Отметим, что ранее "Схеми" (проект "Радіо Свобода") писали об имении за 70 млн грн, которое семья главы Энерготаможни построила за время войны. В расследовании говорилось о роскошном образе жизни семьи высокопоставленного таможенника, которая после начала полномасштабного вторжения РФ построила особняк в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен, сам таможенник передвигается на представительском Mercedes S-class, его дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне.

В понедельник, 4 августа, премьер Юлия Свириденко поручила проверить факты, изложенные, в том числе, в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолии Комаре.

В тот же день глава Энергетической таможни Анатолий Комар был временно отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Читайте также: Главу Энерготаможни Комара отстранили от должности после расследования журналистов об имуществе его семьи, - Гостаможслужба