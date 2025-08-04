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Новости Имущество чиновника Гостаможслужбы Анатолия Комара
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Офис генпрокурора открыл дело в отношении главы Энерготаможни Комара по факту возможного незаконного обогащения, - Кравченко

ОГП открыл дело в отношении Комара

Офис генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения главы Энергетической таможни Гостаможслужбы Анатолия Комара.

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело открыто по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение, - ред.)", - сообщил генпрокурор.

Кравченко добавил, что производство поручено Государственному бюро расследований по подследственности.

По данным редакции "Радіо Свобода", ГБР уже обратилось в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с просьбой провести мониторинг образа жизни Анатолия Комара.

Что предшествовало?

Отметим, что ранее "Схеми" (проект "Радіо Свобода") писали об имении за 70 млн грн, которое семья главы Энерготаможни построила за время войны. В расследовании говорилось о роскошном образе жизни семьи высокопоставленного таможенника, которая после начала полномасштабного вторжения РФ построила особняк в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен, сам таможенник передвигается на представительском Mercedes S-class, его дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне.

В понедельник, 4 августа, премьер Юлия Свириденко поручила проверить факты, изложенные, в том числе, в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолии Комаре.

В тот же день глава Энергетической таможни Анатолий Комар был временно отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Читайте также: Главу Энерготаможни Комара отстранили от должности после расследования журналистов об имуществе его семьи, - Гостаможслужба

Автор: 

Кравченко Руслан (76) незаконное обогащение (152) Офис Генпрокурора (2570) Комар Анатолий (1)


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Топ комментарии
+8
Таких комарів в Україні у митній, податковій, прокурорській та судійській сферах як комах на болоті. Вчепилися в одного. Роями хапайте - не помилитеся.
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04.08.2025 22:36 Ответить
+5
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04.08.2025 22:33 Ответить
+4
Завтра розкажуть про "обшукИ", а потім вони тихенько заглохне.
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04.08.2025 22:43 Ответить
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04.08.2025 22:33 Ответить
Мабуть, знаючи про свою «безпомічність та нікчемність», з 2019 року, та насичення портновськими «з доброчесністю», зеленський з разумковим та стефанчуками, у такий спосіб, СПОНУКАЮТЬ Українців, до вжиття ними, дієвих методів покарання таких осіб, за подібні злочини!!
Бо вони, за себе особисто, не можуть визначитися, бо то голосують і приймають у ТУРБОРЕЖИМІ один «найкращий» Закон за день, то схаменувшись, «передумавши», дивлячись на Українців під вікнами, приймають протилежний, «найкращіший» Закон!! Тобто, безвідповідальність повномасштабна, у групи осіб з Урядового кварталу!!
Тому, у такий спосіб, правознавець, усіх часів і народів, зеленський, СПОНУКАЄ Українців, щоб вони діяли, бо буде запіздають!!
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04.08.2025 23:03 Ответить
Не раскачивайте лодку
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04.08.2025 22:36 Ответить
Навіщо цілий "охфіс генпрокурора" якщо розслідування роблять журналісти?
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05.08.2025 00:20 Ответить
Таких комарів в Україні у митній, податковій, прокурорській та судійській сферах як комах на болоті. Вчепилися в одного. Роями хапайте - не помилитеся.
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04.08.2025 22:36 Ответить
Хоть би не учинив, отой комар, після стількох років, нещадної служби для збагачення сімейства і керовників у Києві, та прикрого самогубства, як Чечетов або Кирпа???
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04.08.2025 23:10 Ответить
Теж хвилююся за того комара. ) Він має жити заради правосуддя з ув"язненням і повною конфіскацією.
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04.08.2025 23:31 Ответить
На мій погляд корінь в суцільній продажності і БРЕХНІ... Один другому брешуть в очі, і так до ЛБЗ. А там проявляться момент ІСТИНИ. Це то до того що таких "комарів" замість перевірки на детекторі брехні в теплій кімнаті в Киеві, треба перевірять на ЛБЗ і потім лікувать "табуреткою по голові" і потім давати відповідний шеврон як роблять в 3-й Штурмовій. Жаль тільки, що гинуть ВОЇНИ, яких піставляють "комарі" таким чином.
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04.08.2025 22:38 Ответить
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04.08.2025 22:39 Ответить
Завтра розкажуть про "обшукИ", а потім вони тихенько заглохне.
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04.08.2025 22:43 Ответить
"Своих не бросаем".🤣
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04.08.2025 23:03 Ответить
Мне плевать на Комара
Куда справу по Чернышову и Миндичу дели?
Где пленки?
Нас опять *****...И?
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04.08.2025 22:46 Ответить
А до цього ніхто не бачив!! Диво! СЛІПИЙ побачив!! Нажаль там стільки наскирдовано, що його донька Біг Бен може купити і у труні бачила усіх....А Комар,як і інші, піде під заставу,або під домашній...а потім зникне і його будуть "шукати"...Генеральським прокурорам теж дітей підіймати....та навчати у Лондонах....
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04.08.2025 23:03 Ответить
Комедія. Таку саму комедію розігрував вчитель генпридурка і затичка в кожну дупу валєра матівоська, разом з чортом авакяном доставляючи корумпованих податківців гелікоптерами до Києва,..... Таку саму комедію влаштував поплічник антимайданного мусорка (разом з яким вбивав чученців) мальок в НАБУ і САП, а попередньо відносно Червінського. Блазні і лицеміри.
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04.08.2025 23:22 Ответить
Надо было НАБУ назвать *****
Грубо,конечно
Но зато как точно
***** теперь ЭТИМ будут заниматься вместе с Владимиром Александровичем
А потом делать с ним селфи
Или даже совместные видосики
Одно хочу спросить
И вот ради этого был КАРТОННЫЙ МАЙДАН?
Капец!!!!
Пацаны развели детей как котят..
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04.08.2025 23:36 Ответить
 
 