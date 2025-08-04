Семья главы Энерготаможни Комара построила особняк за 70 млн грн во время войны: Свириденко поручила проверить изложенные СМИ факты

Премьер Юлия Свириденко поручила проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолия Комара.

Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Поручила Министерству финансов вместе с Государственной таможенной службой, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолия Комара, и безотлагательно доложить о результатах и принятых мерах", - отметила она.

Отметим, что ранее СМИ писали об имении за 70 млн грн, которое семья главы Энерготаможни построила за время войны.