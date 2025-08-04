Семья главы Энерготаможни Комара построила особняк за 70 млн грн во время войны: Свириденко поручила проверить изложенные СМИ факты
Премьер Юлия Свириденко поручила проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолия Комара.
Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Поручила Министерству финансов вместе с Государственной таможенной службой, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолия Комара, и безотлагательно доложить о результатах и принятых мерах", - отметила она.
Отметим, что ранее СМИ писали об имении за 70 млн грн, которое семья главы Энерготаможни построила за время войны.
Топ комментарии
+7 Іван Рудий
показать весь комментарий04.08.2025 13:17 Ответить Ссылка
+5 Алекс Скела
показать весь комментарий04.08.2025 13:19 Ответить Ссылка
+5 Ukrainian Tarot
показать весь комментарий04.08.2025 13:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
------------------------------------------------------------------------------
А то сама не знала.
И вообще, кто у нас руководит страной, пресса или кабмин?
А то получается, что кабмин исполняет роль девочки с мальчиками на побегушках
Шмигаль сейчас министр Обороны. Ручки умыл.
А Свириденко при его премьерстве была его замом, так что как и Шмигаль была в курсе ВСЕГО.
Но ничего не делала.
Під час війни ніхто не знав, крім ЗМІ, що він "чудовий хлопець".🤣
Причем с круговой порукой, а их глава Зеленский, приведший их к власти, заявляет на весь мир, что коррупции и воровства в стране нет.