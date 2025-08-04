РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9945 посетителей онлайн
Новости Имущество чиновника Гостаможслужбы Анатолия Комара
2 083 34

Семья главы Энерготаможни Комара построила особняк за 70 млн грн во время войны: Свириденко поручила проверить изложенные СМИ факты

Чем владеет семья главы Энергетической таможни Анатолия Комара

Премьер Юлия Свириденко поручила проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолия Комара.

Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Поручила Министерству финансов вместе с Государственной таможенной службой, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолия Комара, и безотлагательно доложить о результатах и принятых мерах", - отметила она.

Отметим, что ранее СМИ писали об имении за 70 млн грн, которое семья главы Энерготаможни построила за время войны.

Автор: 

имущество (352) недвижимость (828) таможня (1970) Свириденко Юлия (193)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
На поліграфі?
показать весь комментарий
04.08.2025 13:17 Ответить
+5
показать весь комментарий
04.08.2025 13:19 Ответить
+5
Готується сцяти в очі пересічним в турборежимі
показать весь комментарий
04.08.2025 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На поліграфі?
показать весь комментарий
04.08.2025 13:17 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2025 13:19 Ответить
Вор с такими "честными" глазами мне кого-то напоминает.
показать весь комментарий
04.08.2025 13:19 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2025 13:20 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2025 13:28 Ответить
А не брати чи родичі - дуже схожі
показать весь комментарий
04.08.2025 14:30 Ответить
Готується сцяти в очі пересічним в турборежимі
показать весь комментарий
04.08.2025 13:19 Ответить
не заніс падла мзду за зельону "кришу" ))
показать весь комментарий
04.08.2025 13:19 Ответить
Свириденко доручила перевірити викладені ЗМІ факти
------------------------------------------------------------------------------
А то сама не знала.
И вообще, кто у нас руководит страной, пресса или кабмин?
А то получается, что кабмин исполняет роль девочки с мальчиками на побегушках
показать весь комментарий
04.08.2025 13:19 Ответить
То скоріше питання до шмигаля.
показать весь комментарий
04.08.2025 13:28 Ответить
А при чем тут Шмигаль? Ты еще Порошенко вспомни.
Шмигаль сейчас министр Обороны. Ручки умыл.
А Свириденко при его премьерстве была его замом, так что как и Шмигаль была в курсе ВСЕГО.
Но ничего не делала.
показать весь комментарий
04.08.2025 14:00 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2025 13:45 Ответить
Спочатку зробіть так, щоб цей кристально чистий чоловік не збіг за рубіж, а потім проводьте перевірки.
показать весь комментарий
04.08.2025 13:20 Ответить
шо ви від нього хочете , бізнесмен від бога , вишню чи черешню продав ну як завжи ...усі чиновники окрім роботи ще бізнесуюють ну як прожити на зп.
показать весь комментарий
04.08.2025 13:20 Ответить
Мабуть у Вави вже топор, руки рубати, зточився. Несіть новий!
показать весь комментарий
04.08.2025 13:20 Ответить
Бензопилою, краще.
показать весь комментарий
04.08.2025 13:26 Ответить
іржавою. з натхненням. і почати з самого лідора
показать весь комментарий
04.08.2025 14:45 Ответить
70 лямів - мама давала на обід а він зекономив
показать весь комментарий
04.08.2025 13:21 Ответить
Побудував, та й побудував за чесно загаблені гроші.🤣
Під час війни ніхто не знав, крім ЗМІ, що він "чудовий хлопець".🤣
показать весь комментарий
04.08.2025 13:24 Ответить
Та ну. Недоїдали всією сім'єю, дітям морозиво не купували, у секонд-хенді одягалися, горбатили на тому будівництві, сам митник поперек зірвав...
показать весь комментарий
04.08.2025 13:28 Ответить
Висновок Тимчасової Слідчої Комісії - маєток підкинув Порошенко!
показать весь комментарий
04.08.2025 13:29 Ответить
Буде честно, якщо Енергетична митниця проведе службове розслідування у зв'язку з даними ІПСО та провокаціями з боку заздрісників та агентів кремля
показать весь комментарий
04.08.2025 13:30 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2025 13:31 Ответить
Шо там перевіряти? Тихенько піде в ліс- і вся перевірка. Перший раз , чи що? Поки ревізори та прокурори з Вашингтонського обкому не почнуть видавати ордера на арешт та судити судами платників податків, чиї гроші ******* ця камарілья- діла не буде.
показать весь комментарий
04.08.2025 13:34 Ответить
І не боїться бурятів, якщо фронт впаде. Будинок ж в Монако не забере з собою. Знає гад, що бурятами страшать Миколу, щоби виправдати ось це свавілля ТЦК, що на голову не налазить
показать весь комментарий
04.08.2025 13:34 Ответить
Нормально нажужжал.
показать весь комментарий
04.08.2025 13:49 Ответить
Як говорив мій батько -" Не вмієш красти, працюй за платню."
показать весь комментарий
04.08.2025 13:49 Ответить
Мама-комариха наскладывала. Копеечка к копеечке. Носки вязала..
показать весь комментарий
04.08.2025 13:52 Ответить
Блин, где ни копни, кругом зеленые ворующие черви.
Причем с круговой порукой, а их глава Зеленский, приведший их к власти, заявляет на весь мир, что коррупции и воровства в стране нет.
показать весь комментарий
04.08.2025 14:04 Ответить
Цікаво що держслужбовці не зобов'язані декларувати свої доходи на свої маєтки чи автомобілі за сотні мільйонів. А от на якогось діда чи бабцю який продав петрушку чи труси по інтернету щоб заробити на хліб і не здохнути з голоду так зразу ж накидаються і податкова і банки і пресують як якогось світового терориста
показать весь комментарий
04.08.2025 14:06 Ответить
... тільки розстріл ,вже досить пустих балачок
показать весь комментарий
04.08.2025 14:13 Ответить
Доручила перевірити і привітати з набуттям нерухомості під час війни!!На входили прибуде з Чернишовом!! Міндич привітає через фейсбук!! Вони стоять маєтки,а що Ти зробив для України????
показать весь комментарий
04.08.2025 14:22 Ответить
Ой ну скільки можно . Перевіряльщики мамкіни. Сразу пішіть щоб яйки не морочати "За результатами перевірки порушень не виявлено!"
показать весь комментарий
04.08.2025 14:54 Ответить
 
 